Эвакуацию в Курской области расширили на еще один район - 13.08.2024 Украина.ру
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Эвакуацию в Курской области расширили на еще один район
Эвакуацию в Курской области расширили на еще один район - 13.08.2024 Украина.ру
Эвакуацию в Курской области расширили на еще один район
Для безопасности мирных жителей Курской области, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии, власти начали принимать заявки на добровольную эвакуацию граждан из Большесолдатского района. Об этом во вторник сообщил глава муниципалитета Владимир Зайцев
2024-08-13T13:59
2024-08-13T13:59
новости
курская область
вооруженные силы украины
наступление
всу
эвакуация
сво
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По его словам, администрация делает все, чтобы обезопасить мирное население: проводит эвакуацию, помогает военнослужащим. Прежде централизованного вывоза населения из Большесолдатского района не было, но люди уезжали самостоятельно и им "никто не препятствовал"."Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации", — написал Зайцев в своем телеграм-канале.Чиновник добавил, что с первого дня боев он находится в приграничье и призвал население не паниковать. Зайцев также отметил, что накануне желающих покинуть указанный район не было, хотя там еще остается много жителей, которые несмотря на обстановку не хотят покидать свои дома.Накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил президенту страны, что под контролем украинских сил в регионе находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения ВСУ составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км. В результате атак погибли 12 мирных жителей, пострадали 121, в том числе десять детей.В связи с напряженной обстановкой продолжается эвакуация населения из Суджанского и Кореневского, а также Большесолдатского и Льговского районов. Глава региона также рассказал, что из зоны боевых действий уже удалось вывести 121 тысячу мирных граждан.Читайте подробнее когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы" в интервью военного историка, автора книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, вооруженные силы украины, наступление, всу, эвакуация, сво
Новости, Курская область, Вооруженные силы Украины, наступление, ВСУ, эвакуация, СВО

Эвакуацию в Курской области расширили на еще один район

13:59 13.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКурская область
Курская область
© Министерство обороны РФ
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Для безопасности мирных жителей Курской области, которые ежедневно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии, власти начали принимать заявки на добровольную эвакуацию граждан из Большесолдатского района. Об этом во вторник сообщил глава муниципалитета Владимир Зайцев
По его словам, администрация делает все, чтобы обезопасить мирное население: проводит эвакуацию, помогает военнослужащим. Прежде централизованного вывоза населения из Большесолдатского района не было, но люди уезжали самостоятельно и им "никто не препятствовал".

"Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации", — написал Зайцев в своем телеграм-канале.

Чиновник добавил, что с первого дня боев он находится в приграничье и призвал население не паниковать.
Зайцев также отметил, что накануне желающих покинуть указанный район не было, хотя там еще остается много жителей, которые несмотря на обстановку не хотят покидать свои дома.
Накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил президенту страны, что под контролем украинских сил в регионе находятся 28 населенных пунктов, глубина проникновения ВСУ составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км. В результате атак погибли 12 мирных жителей, пострадали 121, в том числе десять детей.
В связи с напряженной обстановкой продолжается эвакуация населения из Суджанского и Кореневского, а также Большесолдатского и Льговского районов. Глава региона также рассказал, что из зоны боевых действий уже удалось вывести 121 тысячу мирных граждан.
Читайте подробнее когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы" в интервью военного историка, автора книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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"В итоге все они там умрут": военный историк раскрыл, почему ВСУ выбрали странную тактику под Курском На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв в Курскую область "улучшит переговорные позиции" - большой вопрос. Учитывая наряд сил группировки, ее тактику и отсутствие авиационного прикрытия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
 
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