Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве Курской области, чтобы фотографиями и геолокацией обозначить свое присутствие — это странная тактика ВСУ, рассчитанная на медийную картинку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв в Курскую область якобы "улучшит переговорные позиции" - большой вопрос. Особенно учитывая наряд сил наступающей группировки, ее тактику и отсутствие авиационного прикрытия группировки, рассказал историк.
Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве, чтобы фотографиями и геолокацией обозначить свое присутствие якобы везде — тактика интересная, рассчитанная на медийную картинку, но странная, отметил эксперт.
"Я думаю, единственный плюс этих бросков и заходов, кроме медийного хайпа, конечно, это установка камер и средств наблюдения. Это позволяет им видеть нашу технику и наши колонны и добиваться успехов при обстрелах, как это, к сожалению, уже случилось", - подчеркнул Полищук.
Сильной позиции не будет — ВС РФ стянут войска и, думаю, что через пару недель закроют в Курской области все вопросы. Задержки возможны, только если противник начнет вводить еще больше бригад, но тогда в Курской области будут размотаны не три бригады, а еще большие резервы врага, что тоже хорошо, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
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