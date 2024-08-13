https://ukraina.ru/20240813/1056830505.html

Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"

Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы" - 13.08.2024 Украина.ру

Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"

Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве Курской области, чтобы фотографиями и геолокацией обозначить свое присутствие — это странная тактика ВСУ, рассчитанная на медийную картинку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук

2024-08-13T05:30

2024-08-13T05:30

2024-08-13T05:30

новости

курская область

россия

киев

николай полищук

наступление

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военная техника

авиация

резервы

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На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв в Курскую область якобы "улучшит переговорные позиции" - большой вопрос. Особенно учитывая наряд сил наступающей группировки, ее тактику и отсутствие авиационного прикрытия группировки, рассказал историк.Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве, чтобы фотографиями и геолокацией обозначить свое присутствие якобы везде — тактика интересная, рассчитанная на медийную картинку, но странная, отметил эксперт.Сильной позиции не будет — ВС РФ стянут войска и, думаю, что через пару недель закроют в Курской области все вопросы. Задержки возможны, только если противник начнет вводить еще больше бригад, но тогда в Курской области будут размотаны не три бригады, а еще большие резервы врага, что тоже хорошо, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не могут восполнить потери и не рассчитывают на "военный успех" под Курском - в интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240812/1056798170.html

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новости, курская область, россия, киев, николай полищук, наступление, сво, военная техника, авиация, резервы, украина, война