Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы" - 13.08.2024 Украина.ру
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Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"
Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы" - 13.08.2024 Украина.ру
Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"
Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве Курской области, чтобы фотографиями и геолокацией обозначить свое присутствие — это странная тактика ВСУ, рассчитанная на медийную картинку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
2024-08-13T05:30
2024-08-13T05:30
новости
курская область
россия
киев
николай полищук
наступление
сво
военная техника
авиация
резервы
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На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв в Курскую область якобы "улучшит переговорные позиции" - большой вопрос. Особенно учитывая наряд сил наступающей группировки, ее тактику и отсутствие авиационного прикрытия группировки, рассказал историк.Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве, чтобы фотографиями и геолокацией обозначить свое присутствие якобы везде — тактика интересная, рассчитанная на медийную картинку, но странная, отметил эксперт.Сильной позиции не будет — ВС РФ стянут войска и, думаю, что через пару недель закроют в Курской области все вопросы. Задержки возможны, только если противник начнет вводить еще больше бригад, но тогда в Курской области будут размотаны не три бригады, а еще большие резервы врага, что тоже хорошо, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не могут восполнить потери и не рассчитывают на "военный успех" под Курском - в интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, киев, николай полищук, наступление, сво, военная техника, авиация, резервы, украина, война
Новости, Курская область, Россия, Киев, Николай Полищук, наступление, СВО, военная техника, авиация, резервы, Украина, война

Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"

05:30 13.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве Курской области, чтобы фотографиями и геолокацией обозначить свое присутствие — это странная тактика ВСУ, рассчитанная на медийную картинку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг "Битва за Донбасс" и "Оболганная слава советских танкистов" Александр Полищук
На что рассчитывает Киев, утверждая, что прорыв в Курскую область якобы "улучшит переговорные позиции" - большой вопрос. Особенно учитывая наряд сил наступающей группировки, ее тактику и отсутствие авиационного прикрытия группировки, рассказал историк.
Ломиться вперед в разреженном от войск пространстве, чтобы фотографиями и геолокацией обозначить свое присутствие якобы везде — тактика интересная, рассчитанная на медийную картинку, но странная, отметил эксперт.
"Я думаю, единственный плюс этих бросков и заходов, кроме медийного хайпа, конечно, это установка камер и средств наблюдения. Это позволяет им видеть нашу технику и наши колонны и добиваться успехов при обстрелах, как это, к сожалению, уже случилось", - подчеркнул Полищук.
Сильной позиции не будет — ВС РФ стянут войска и, думаю, что через пару недель закроют в Курской области все вопросы. Задержки возможны, только если противник начнет вводить еще больше бригад, но тогда в Курской области будут размотаны не три бригады, а еще большие резервы врага, что тоже хорошо, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука: ВСУ прорвались в Курскую область по-кавалерийски, но погибнут ради медийной картинки на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ не могут восполнить потери и не рассчитывают на "военный успех" под Курском - в интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в ГрузииЕсли бы Украина была в нормальном состоянии, разрыв отношений со странами Африки стал бы для нее серьезным ударом. Но когда она находится в состоянии военно-политической катастрофы, и речь идет о том, сколько ей месяцев осталось существовать, то для нее это все равно, что объявление Аргентиной войны Германии в 1945 году
 
НовостиКурская областьРоссияКиевНиколай ПолищукнаступлениеСВОвоенная техникаавиациярезервыУкраинавойна
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины
05:30Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"
05:15"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске
05:00"Ворвались в село и вывесили флаг": Ищенко о том, как Киев использует тактику психологического давления
04:45Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском
04:30Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом"
04:15Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте
04:00"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева
03:45Людям нужны "жареные факты": Ищенко рассказал, зачем блогеры разгоняют вокруг СВО атмосферу истерии
03:30Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов
03:15"Инфантильные неудачники": историк о том, как европейцы "таскают каштаны из огня" руками украинцев
03:00"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области
19:29"Не ставьте палки в колеса". Почему беженцы с Украины не могут получить российские номера для своих авто
19:00Заявление Путина, немцы хотят реванша, пропавшие дети. Итоги 12 августа на Украине
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