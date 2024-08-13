В Службе внешней разведки РФ рассказали, как Штаты вынудят Зеленского покинуть пост - 13.08.2024 Украина.ру
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В Службе внешней разведки РФ рассказали, как Штаты вынудят Зеленского покинуть пост
В Службе внешней разведки РФ рассказали, как Штаты вынудят Зеленского покинуть пост - 13.08.2024 Украина.ру
В Службе внешней разведки РФ рассказали, как Штаты вынудят Зеленского покинуть пост
Администрация США планирует развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Владимира Зеленского. Об этом 13 августа сообщили в Службе внешней разведки
2024-08-13T11:00
2024-08-13T11:13
новости
россия
украина
служба внешней разведки
владимир зеленский
владимир путин
сша
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"В дальнейшем предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост", - говорится в материале. Там же отметили, что "пока американцы занимаются поисками "черной кошки в черной комнате" - легитимного вменяемого политика в постмайданной украинской "верхушке", Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы". Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, служба внешней разведки , владимир зеленский, владимир путин, сша
Новости, Россия, Украина, Служба внешней разведки , Владимир Зеленский, Владимир Путин, США

В Службе внешней разведки РФ рассказали, как Штаты вынудят Зеленского покинуть пост

11:00 13.08.2024 (обновлено: 11:13 13.08.2024)
 
Зеленский
Зеленский
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Администрация США планирует развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Владимира Зеленского. Об этом 13 августа сообщили в Службе внешней разведки
"В дальнейшем предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост", - говорится в материале.
Там же отметили, что "пока американцы занимаются поисками "черной кошки в черной комнате" - легитимного вменяемого политика в постмайданной украинской "верхушке", Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы".
"Единственная реальная основа для переговоров, неоднократно озвученная президентом России Путиным, при этом неизменна. Остался бы предмет для разговора", - подчеркнули в СВР,
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаСлужба внешней разведкиВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСША
 
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