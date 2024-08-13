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В Службе внешней разведки РФ рассказали, как Штаты вынудят Зеленского покинуть пост

В Службе внешней разведки РФ рассказали, как Штаты вынудят Зеленского покинуть пост - 13.08.2024 Украина.ру

В Службе внешней разведки РФ рассказали, как Штаты вынудят Зеленского покинуть пост

Администрация США планирует развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Владимира Зеленского. Об этом 13 августа сообщили в Службе внешней разведки

2024-08-13T11:00

2024-08-13T11:00

2024-08-13T11:13

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"В дальнейшем предполагается развернуть мощную информационную кампанию по дискредитации Зеленского с целью вынудить его покинуть свой пост", - говорится в материале. Там же отметили, что "пока американцы занимаются поисками "черной кошки в черной комнате" - легитимного вменяемого политика в постмайданной украинской "верхушке", Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы". Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, служба внешней разведки , владимир зеленский, владимир путин, сша