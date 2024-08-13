Это было под Ровно. Как поляки захватили Волынь

20 июля 1919 года поляки отбили у Красной армии важный железнодорожный узел — станцию Сарны, а через неделю был официально восстановлен Волынский фронт Войска Польского, командующим которого 1 августа назначили генерала Антония Листовского, бывшего генерал-майора армии Российской империи.

Этот выпускник Павловского военного училища во время Первой мировой войны командовал Бутырским 66-м пехотным полком в боях на территории Царства Польского, а с февраля 1915 года — Таманским 150-м пехотным полком, с которым воевал в Галиции. В мае 1915 года он получил под командование Тарутинский 67-й пехотный полк, с октября 1916 года командовал бригадой в составе 17-й пехотной дивизии, с апреля 1917 года получил под командование 138-ю пехотную дивизию, а 1 октября 1917 года — XXXVII корпус.

В декабре 1917-го Антоний Листовкий покинул Российскую армию, а уже через год в чине дивизионного генерала стал комендантом офицерского резерва Войска Польского. С 5 февраля 1919 года он командовал Полесской группой войск, которая 9 февраля заняла Брестскую крепость. 3 июня 1919-го Листовский стал командующим 9-й пехотной дивизии и Полесского фронта, а в августе в качестве командующего Волынским фронтом возглавил наступление против большевиков.

Красные на этом театре военных действий пытались контратаковать и 1 августа 1919-го даже отбили станцию Сарны. Они воспользовались тем, что основные польские силы были сосредоточены на операции по захвату Минска, которая началась в тот же день. 6 августа 1919-го польские войска заняли Слуцк и Несвеж, а 8 августа вошли и в Минск.