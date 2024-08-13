Это было под Ровно. Как поляки захватили Волынь - 13.08.2024 Украина.ру
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Это было под Ровно. Как поляки захватили Волынь
Это было под Ровно. Как поляки захватили Волынь - 13.08.2024 Украина.ру
Это было под Ровно. Как поляки захватили Волынь
13 августа 1919 года польские войска под командованием выпускника Павловского военного училища генерала Антония Листовского выбили из Ровно подразделения Красной армии, занимавшие город с конца мая
2024-08-13T07:57
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история, волынь, ровно, красная армия, 1920, советская власть
История, Волынь, Ровно, поляки, История, Красная Армия, гражданская война, 1920, Советская власть

Это было под Ровно. Как поляки захватили Волынь

07:57 13.08.2024
 
© commons.wikimedia.org / Public DomainПольский генерал Антоний Листовский, главный атаман войск УНР Симон Петлюра, украинские полковники Владимир Сальский, Марко Безручко (слева направо)
Польский генерал Антоний Листовский, главный атаман войск УНР Симон Петлюра, украинские полковники Владимир Сальский, Марко Безручко (слева направо) - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© commons.wikimedia.org / Public Domain
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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13 августа 1919 года польские войска под командованием выпускника Павловского военного училища генерала Антония Листовского выбили из Ровно подразделения Красной армии, занимавшие город с конца мая

Первые польские подразделения вошли на территорию Волыни, которую покидали германские оккупационные войска, ещё 3 января 1919 года. К 14 января все ключевые населённые пункты региона контролировались поляками, 24 января они взяли Владимир-Волынский, а 3 февраля — Ковель.

В походе на Волынь польские войска столкнулись с вооружёнными формированиями Директории УНР, которые оказали полякам сопротивление, но вынуждены были отступить. На это немедленно отреагировал Симон Петлюра, который совместно с частями армии Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) сформировал на Волыни Холмско-Волынский и Северо-Западный фронты.

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Перед украинскими войсками стояла задача отбросить польские войска за реки Буг и Сан, отбив Владимир-Волынский и Ковель, но сделать это не удалось. Более того, в начале марта 1919-го поляки начали теснить силы УНР на восток.

30 марта в Войске Польском даже был сформирован отдельный Волынский фронт, но его наступление затормозилось, поскольку главной задачей Юзеф Пилсудский считал ликвидацию ЗУНР и занятие Восточной Галичины. Поэтому 2 июня 1919 года Волынский фронт был расформирован, и его войска стали частью Галицко-Волынского фронта польской армии.

Значительная часть Волыни к тому времени находилась под контролем Красной армии, которая с середины марта вела наступление против войск Петлюры. Выход красных на Подолье вынудил Директорию и правительство УНР уже 20 марта эвакуироваться из Проскурова. Причём часть правительства и Директории бежала на Волынь — в Ровно, часть — в Каменец-Подольский. Позже, после падения Проскурова, главные силы Петлюры, располагавшиеся в районе Ровно, оказались полностью отрезанными от частей, оборонявших Каменец-Подольский. А 25 мая красные заняли Ровно, объявив о полной ликвидации петлюровского фронта.

Польские войска в это время вели бои за Восточную Галичину. Несмотря на последнюю отчаянную попытку армии ЗУНР переломить ход войны во время «Чортковской офензивы» 7-28 июня 1919 года, поляки уже 16 июля вытеснили Украинскую Галицкую армию за Збруч. Заняв всю Галичину, польская армия начала готовиться к масштабному наступлению на Волынь, которое фактически стало лишь незначительной частью масштабной операции на Белорусско-Литовском фронте, начавшейся 1 июля.

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20 июля 1919 года поляки отбили у Красной армии важный железнодорожный узел — станцию Сарны, а через неделю был официально восстановлен Волынский фронт Войска Польского, командующим которого 1 августа назначили генерала Антония Листовского, бывшего генерал-майора армии Российской империи.

Этот выпускник Павловского военного училища во время Первой мировой войны командовал Бутырским 66-м пехотным полком в боях на территории Царства Польского, а с февраля 1915 года — Таманским 150-м пехотным полком, с которым воевал в Галиции. В мае 1915 года он получил под командование Тарутинский 67-й пехотный полк, с октября 1916 года командовал бригадой в составе 17-й пехотной дивизии, с апреля 1917 года получил под командование 138-ю пехотную дивизию, а 1 октября 1917 года — XXXVII корпус.

В декабре 1917-го Антоний Листовкий покинул Российскую армию, а уже через год в чине дивизионного генерала стал комендантом офицерского резерва Войска Польского. С 5 февраля 1919 года он командовал Полесской группой войск, которая 9 февраля заняла Брестскую крепость. 3 июня 1919-го Листовский стал командующим 9-й пехотной дивизии и Полесского фронта, а в августе в качестве командующего Волынским фронтом возглавил наступление против большевиков.

Красные на этом театре военных действий пытались контратаковать и 1 августа 1919-го даже отбили станцию Сарны. Они воспользовались тем, что основные польские силы были сосредоточены на операции по захвату Минска, которая началась в тот же день. 6 августа 1919-го польские войска заняли Слуцк и Несвеж, а 8 августа вошли и в Минск.

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Однако начавшееся 8 августа 1919 года наступление польских войск на Волыни стало молниеносным и ошеломляющим для Красной армии. Уже 9 августа поляки взяли Кременец и Дубно, а 12 августа вновь взяли Сарны. В тот же день польские войска заняли станцию Здолбунов, захватив там 27 локомотивов и более 100 вагонов, и обошли Ровно с севера, заняв Деражное и Клевань.

В ночь с 12 на 13 августа 1919 года после восьмичасового штурма фортов Ровно Первая дивизия польских стрельцов выбила из города подразделения красных, которые отошли к Шепетовке. При этом Петлюра, войска которого 2 августа также начали наступление против большевиков, призывал польскую армию идти дальше на восток, в глубь красного тыла — на Гомель и Речицу, дабы облегчить армии УНР движение на Киев.

Но 16 августа 1919-го после взятия под контроль железнодорожной линии Ровно-Сарны-Лунинец польское наступление остановилось. Позже польские военные в своих мемуарах (например, полковник Витольд Хуперт) писали: мол, цели на Волыни были достигнуты на протяжении 9 дней.

Хотя отдельные столкновения с большевиками продолжались до конца августа, когда поляки попытались занять Олевск, однако 2 сентября 1919 года верховное командование Войска Польского приказало передовым частям вернуться за реку Случ и даже запретило посылать разведгруппы за линию фронта.

Следующие значительные бои в регионе развернулись только в 1920 году во время совместного похода войск Польши и УНР на Киев и последующей масштабной польско-советской войны.

 
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