Хлебный кризис. Почему "житнице Европы" грозит дефицит муки - 12.08.2024 Украина.ру
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Хлебный кризис. Почему "житнице Европы" грозит дефицит муки
Хлебный кризис. Почему "житнице Европы" грозит дефицит муки - 12.08.2024 Украина.ру
Хлебный кризис. Почему "житнице Европы" грозит дефицит муки
На днях украинцев предупредили, что в ближайшем будущем им придется столкнуться с дефицитом хлеба. Украинские СМИ пишут об ожидании хлебного кризиса. Если хлеб и будет на прилавках, то существенно подорожает. И такие заявления звучат на фоне рапортов об относительно неплохом урожае пшеницы.
2024-08-12T12:02
2024-08-12T12:03
эксклюзив
дмитрий кулеба
украина
сша
киевская область
вооруженные силы украины
верховная рада
ес
хлеб
дефицит
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Однако далеко не все зависит от урожая. Пшеницу нужно перемолоть на муку, из которой затем испечь хлеб. В промышленных масштабах для этого необходимо электричество и топливо. Делать это должны работники пекарен, где работало много мужчин, которых мобилизовали, а многие женщины-пекари уже давно пекут булочки в пражских кофейнях.Кроме того, государство подняло налоги, чтобы финансировать ВСУ. Еще в конце июля председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что если налоги не поднять, то украинские военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября.Сказывается и дефицит электроэнергии, что тоже влияет на возможность работы хлебопеков.Тот же Юрий Дученко заявил на днях, что готовится подорожание основного продукта питания на 20%, иначе хлеб вообще может исчезнуть из магазинов. "Это вынужденный шаг, который позволит пекарям работать. Некоторые заводы работают уже в одну смену. Уже сокращают ассортимент. К сожалению, если такими темпами будет продолжаться, в сентябре прогнозируется дефицит хлебобулочной продукции", - говорит Дученко. По его словам, из-за роста цен на электричество и сырьё многие заводы могут "не дотянуть" до сентября.Недавнее социологическое исследование Центром Разумкова показало, что доходов свыше 40% украинцев едва хватает на еду или даже не хватает на неё вовсе. Теперь их количество возрастет.Цены на муку взлетели на 50%, и это далеко не предел. В ближайшие месяцы Украину ждет новый ценовой шок — до 16 тысяч гривен за тонну муки, говорит директор "Киевхлеба". Еще в апреле она стоила 10 тыс. гр. за тонну.Причиной роста цен на муку является ограниченное предложение зерна второго класса на внутреннем рынке, которое используется для производства хлебопекарной муки. Многие продавцы придерживают зерно, ожидая более выгодных цен.Подобная ситуация обычно и предваряет голод в типичной капиталистической экономике: зерно или мука вроде бы есть, но его придерживают до повышения цен, а после повышения возникает желание еще придержать, чтобы заработать еще больше.В такой ситуации вопрос уже даже не в цене на хлеб, а в его наличии и возможности производства.Свою лепту в хлебный кризис вносит и коррупция в ВСУ. Украинской армии пекарни отпускают хлеб в долг, но государство постоянно затягивает с выплатами задолженностей. В среднем задержки с расчетами достигают четырёх месяцев. В результате пекарни находятся на грани банкротства.При этом на днях в Киевской области следователи задержали женщину, в багажнике автомобиля которой обнаружено более €4,7 млн. Речь идёт о бухгалтере фирмы, которая только за 2022 и 2023 годы поставляла для ВСУ продовольствие на сумму, эквивалентную более €320 млн, но фактически занималась отмыванием средств.В начале 2022 года, до начала СВО, Украина уже была вынуждена отправлять свое зерно на переработку в Турцию, чтобы оттуда уже привезти готовую муку. Тогда причиной такого круговорота называли рост цены на газ и массовый экспорт зерна за границу.В конце июля Белый Дом заявил, что США не могут допустить того, чтобы российские военные заняли Одессу, так как это дало бы Москве контроль над 20% мирового рынка зерна. Заявление Белого дома лишний раз свидетельствует о реальных интересах США в конфликте на Украине, которые далеки от борьбы за свободу и демократию. В принципе США, Канада, Австралия и страны ЕС могли бы сами производить большую часть зерна, но там это дорого, поэтому лучше скупать за гроши пшеницу из Украины, способствуя подорожанию хлеба для украинцев.Для США контроль над рынком зерна является одним из рычагов давления на бедные страны. По этой причине и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба регулярно летает по странам Африки и Азии, прожужжав тамошним президентам все уши о продовольственной безопасности, которой якобы угрожает РФ.На ту же тему: Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT
https://ukraina.ru/20240809/1056781849.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, дмитрий кулеба, украина, сша, киевская область, вооруженные силы украины, верховная рада, ес, хлеб, дефицит, кризис
Эксклюзив, Дмитрий Кулеба, Украина, США, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ЕС, хлеб, дефицит, кризис

Хлебный кризис. Почему "житнице Европы" грозит дефицит муки

12:02 12.08.2024 (обновлено: 12:03 12.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСбор урожая пшеницы в Запорожской области
Сбор урожая пшеницы в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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На днях украинцев предупредили, что в ближайшем будущем им придется столкнуться с дефицитом хлеба. Украинские СМИ пишут об ожидании хлебного кризиса. Если хлеб и будет на прилавках, то существенно подорожает. И такие заявления звучат на фоне рапортов об относительно неплохом урожае пшеницы.
Однако далеко не все зависит от урожая. Пшеницу нужно перемолоть на муку, из которой затем испечь хлеб. В промышленных масштабах для этого необходимо электричество и топливо. Делать это должны работники пекарен, где работало много мужчин, которых мобилизовали, а многие женщины-пекари уже давно пекут булочки в пражских кофейнях.
"У нас выросли затраты на персонал, так как многих мужчин мобилизуют, приходится повышать зарплаты. Дорожает также логистика. Мы же, получается, даже не на шаг, а на несколько шагов отстаем от реалий рынка. Поэтому загоняем себя в минуса. Так продолжается из месяца в месяц, и перекрывать кассовые разрывы уже попросту нечем. Альтернативы такие, что уже к сентябрю будет нечем рассчитываться с поставщиками и платить людям зарплаты", - жалуется украинским СМИ президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор "Киевхлеба" Юрий Дученко.
Кроме того, государство подняло налоги, чтобы финансировать ВСУ. Еще в конце июля председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что если налоги не поднять, то украинские военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября.
Повседневная жизнь в селе Гранитное в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
9 августа, 11:42
Подорожание хлеба на Украине планируют удержать в пределах 10-20%В августе хлеб на Украине может резко подорожать. Об этом в украинском телеэфире заявил директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко
Сказывается и дефицит электроэнергии, что тоже влияет на возможность работы хлебопеков.
Тот же Юрий Дученко заявил на днях, что готовится подорожание основного продукта питания на 20%, иначе хлеб вообще может исчезнуть из магазинов. "Это вынужденный шаг, который позволит пекарям работать. Некоторые заводы работают уже в одну смену. Уже сокращают ассортимент. К сожалению, если такими темпами будет продолжаться, в сентябре прогнозируется дефицит хлебобулочной продукции", - говорит Дученко.
По его словам, из-за роста цен на электричество и сырьё многие заводы могут "не дотянуть" до сентября.
Недавнее социологическое исследование Центром Разумкова показало, что доходов свыше 40% украинцев едва хватает на еду или даже не хватает на неё вовсе. Теперь их количество возрастет.
Цены на муку взлетели на 50%, и это далеко не предел. В ближайшие месяцы Украину ждет новый ценовой шок — до 16 тысяч гривен за тонну муки, говорит директор "Киевхлеба". Еще в апреле она стоила 10 тыс. гр. за тонну.
Причиной роста цен на муку является ограниченное предложение зерна второго класса на внутреннем рынке, которое используется для производства хлебопекарной муки. Многие продавцы придерживают зерно, ожидая более выгодных цен.
Подобная ситуация обычно и предваряет голод в типичной капиталистической экономике: зерно или мука вроде бы есть, но его придерживают до повышения цен, а после повышения возникает желание еще придержать, чтобы заработать еще больше.
В такой ситуации вопрос уже даже не в цене на хлеб, а в его наличии и возможности производства.
Свою лепту в хлебный кризис вносит и коррупция в ВСУ. Украинской армии пекарни отпускают хлеб в долг, но государство постоянно затягивает с выплатами задолженностей. В среднем задержки с расчетами достигают четырёх месяцев. В результате пекарни находятся на грани банкротства.
Экономика Украины и война коллаж
24 июля, 05:59
Экономика Украины и война: реструктуризация долга, конфликт с соседями и сокращение ассортиментаТретья неделя июля стала крайне насыщенной на новости. Киевская власть инициировала нефтяной конфликт с Венгрией и Словакией, грозящий остановкой поставок электроэнергии. Заодно кредиторы продавили свой вариант реструктуризации украинского внешнего долга, а отключения электроэнергии вместе со зноем стали менять экономику страны.
При этом на днях в Киевской области следователи задержали женщину, в багажнике автомобиля которой обнаружено более €4,7 млн. Речь идёт о бухгалтере фирмы, которая только за 2022 и 2023 годы поставляла для ВСУ продовольствие на сумму, эквивалентную более €320 млн, но фактически занималась отмыванием средств.
В начале 2022 года, до начала СВО, Украина уже была вынуждена отправлять свое зерно на переработку в Турцию, чтобы оттуда уже привезти готовую муку. Тогда причиной такого круговорота называли рост цены на газ и массовый экспорт зерна за границу.
В конце июля Белый Дом заявил, что США не могут допустить того, чтобы российские военные заняли Одессу, так как это дало бы Москве контроль над 20% мирового рынка зерна. Заявление Белого дома лишний раз свидетельствует о реальных интересах США в конфликте на Украине, которые далеки от борьбы за свободу и демократию. В принципе США, Канада, Австралия и страны ЕС могли бы сами производить большую часть зерна, но там это дорого, поэтому лучше скупать за гроши пшеницу из Украины, способствуя подорожанию хлеба для украинцев.
Для США контроль над рынком зерна является одним из рычагов давления на бедные страны. По этой причине и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба регулярно летает по странам Африки и Азии, прожужжав тамошним президентам все уши о продовольственной безопасности, которой якобы угрожает РФ.
На ту же тему: Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT
 
ЭксклюзивДмитрий КулебаУкраинаСШАКиевская областьВооруженные силы УкраиныВерховная РадаЕСхлебдефициткризис
 
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