https://ukraina.ru/20240812/1056813710.html

Хлебный кризис. Почему "житнице Европы" грозит дефицит муки

Хлебный кризис. Почему "житнице Европы" грозит дефицит муки - 12.08.2024 Украина.ру

Хлебный кризис. Почему "житнице Европы" грозит дефицит муки

На днях украинцев предупредили, что в ближайшем будущем им придется столкнуться с дефицитом хлеба. Украинские СМИ пишут об ожидании хлебного кризиса. Если хлеб и будет на прилавках, то существенно подорожает. И такие заявления звучат на фоне рапортов об относительно неплохом урожае пшеницы.

2024-08-12T12:02

2024-08-12T12:02

2024-08-12T12:03

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дефицит

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Однако далеко не все зависит от урожая. Пшеницу нужно перемолоть на муку, из которой затем испечь хлеб. В промышленных масштабах для этого необходимо электричество и топливо. Делать это должны работники пекарен, где работало много мужчин, которых мобилизовали, а многие женщины-пекари уже давно пекут булочки в пражских кофейнях.Кроме того, государство подняло налоги, чтобы финансировать ВСУ. Еще в конце июля председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что если налоги не поднять, то украинские военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября.Сказывается и дефицит электроэнергии, что тоже влияет на возможность работы хлебопеков.Тот же Юрий Дученко заявил на днях, что готовится подорожание основного продукта питания на 20%, иначе хлеб вообще может исчезнуть из магазинов. "Это вынужденный шаг, который позволит пекарям работать. Некоторые заводы работают уже в одну смену. Уже сокращают ассортимент. К сожалению, если такими темпами будет продолжаться, в сентябре прогнозируется дефицит хлебобулочной продукции", - говорит Дученко. По его словам, из-за роста цен на электричество и сырьё многие заводы могут "не дотянуть" до сентября.Недавнее социологическое исследование Центром Разумкова показало, что доходов свыше 40% украинцев едва хватает на еду или даже не хватает на неё вовсе. Теперь их количество возрастет.Цены на муку взлетели на 50%, и это далеко не предел. В ближайшие месяцы Украину ждет новый ценовой шок — до 16 тысяч гривен за тонну муки, говорит директор "Киевхлеба". Еще в апреле она стоила 10 тыс. гр. за тонну.Причиной роста цен на муку является ограниченное предложение зерна второго класса на внутреннем рынке, которое используется для производства хлебопекарной муки. Многие продавцы придерживают зерно, ожидая более выгодных цен.Подобная ситуация обычно и предваряет голод в типичной капиталистической экономике: зерно или мука вроде бы есть, но его придерживают до повышения цен, а после повышения возникает желание еще придержать, чтобы заработать еще больше.В такой ситуации вопрос уже даже не в цене на хлеб, а в его наличии и возможности производства.Свою лепту в хлебный кризис вносит и коррупция в ВСУ. Украинской армии пекарни отпускают хлеб в долг, но государство постоянно затягивает с выплатами задолженностей. В среднем задержки с расчетами достигают четырёх месяцев. В результате пекарни находятся на грани банкротства.При этом на днях в Киевской области следователи задержали женщину, в багажнике автомобиля которой обнаружено более €4,7 млн. Речь идёт о бухгалтере фирмы, которая только за 2022 и 2023 годы поставляла для ВСУ продовольствие на сумму, эквивалентную более €320 млн, но фактически занималась отмыванием средств.В начале 2022 года, до начала СВО, Украина уже была вынуждена отправлять свое зерно на переработку в Турцию, чтобы оттуда уже привезти готовую муку. Тогда причиной такого круговорота называли рост цены на газ и массовый экспорт зерна за границу.В конце июля Белый Дом заявил, что США не могут допустить того, чтобы российские военные заняли Одессу, так как это дало бы Москве контроль над 20% мирового рынка зерна. Заявление Белого дома лишний раз свидетельствует о реальных интересах США в конфликте на Украине, которые далеки от борьбы за свободу и демократию. В принципе США, Канада, Австралия и страны ЕС могли бы сами производить большую часть зерна, но там это дорого, поэтому лучше скупать за гроши пшеницу из Украины, способствуя подорожанию хлеба для украинцев.Для США контроль над рынком зерна является одним из рычагов давления на бедные страны. По этой причине и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба регулярно летает по странам Африки и Азии, прожужжав тамошним президентам все уши о продовольственной безопасности, которой якобы угрожает РФ.На ту же тему: Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT

https://ukraina.ru/20240809/1056781849.html

https://ukraina.ru/20240724/1056438747.html

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эксклюзив, дмитрий кулеба, украина, сша, киевская область, вооруженные силы украины, верховная рада, ес, хлеб, дефицит, кризис