https://ukraina.ru/20240812/1056809284.html

Резервов у нас хватает: подполковник Шкурлатов рассказал, почему у ВСУ нет перспектив в Курской области

Резервов у нас хватает: подполковник Шкурлатов рассказал, почему у ВСУ нет перспектив в Курской области - 12.08.2024 Украина.ру

Резервов у нас хватает: подполковник Шкурлатов рассказал, почему у ВСУ нет перспектив в Курской области

В любом случае темп ВСУ будет замедляться, так как усиливаются удары ВС РФ, в том числе по скоплению резервов противника по ту сторону в Сумской области. Линии подвоза ВСУ регулярно подвергаются огневому воздействию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов

2024-08-12T04:40

2024-08-12T04:40

2024-08-12T04:40

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Нужно проанализировать, для чего противник решил наступать на приграничные территории Курской области, для чего Украина затеяла всю операцию, сказал офицер.Во-первых, Украине нужно показать западным партнерам и спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Потому что за последние месяцы им нечего было продемонстрировать, подчеркнул эксперт.Потому что резервов у российской армии хватает. Кто-то уже подошёл и вступил в бой, кто-то в пути. Поэтому особых перспектив у ВСУ для развития наступления и перехода его из тактического в оперативно-стратегическое не наблюдается, отметил он."В любом случае темп [движения ВСУ] будет замедляться, так как усиливаются наши удары, в том числе по скоплению резервов противника по ту сторону границы в Сумской области. Линии подвоза ВСУ регулярно подвергаются огневому воздействию. По противнику, который двигается по дорогам Курской области, идут удары", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.руПодробнее, как воздушно-десантные войска могут высадиться в Сумской области, чтобы отрезать всю группировку ВСУ - в интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240810/1056800140.html

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новости, курская область, украина, россия, офицеры россии, вс рф, наступление, всу, сво, граница, бои, сумская область, удары, резервы