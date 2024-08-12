Резервов у нас хватает: подполковник Шкурлатов рассказал, почему у ВСУ нет перспектив в Курской области - 12.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240812/1056809284.html
Резервов у нас хватает: подполковник Шкурлатов рассказал, почему у ВСУ нет перспектив в Курской области
Резервов у нас хватает: подполковник Шкурлатов рассказал, почему у ВСУ нет перспектив в Курской области - 12.08.2024 Украина.ру
Резервов у нас хватает: подполковник Шкурлатов рассказал, почему у ВСУ нет перспектив в Курской области
В любом случае темп ВСУ будет замедляться, так как усиливаются удары ВС РФ, в том числе по скоплению резервов противника по ту сторону в Сумской области. Линии подвоза ВСУ регулярно подвергаются огневому воздействию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
2024-08-12T04:40
2024-08-12T04:40
новости
курская область
украина
россия
офицеры россии
вс рф
наступление
всу
сво
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/22/1033372236_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_f1b31d0b3e1485da2eeff1b0edb74be5.jpg
Нужно проанализировать, для чего противник решил наступать на приграничные территории Курской области, для чего Украина затеяла всю операцию, сказал офицер.Во-первых, Украине нужно показать западным партнерам и спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Потому что за последние месяцы им нечего было продемонстрировать, подчеркнул эксперт.Потому что резервов у российской армии хватает. Кто-то уже подошёл и вступил в бой, кто-то в пути. Поэтому особых перспектив у ВСУ для развития наступления и перехода его из тактического в оперативно-стратегическое не наблюдается, отметил он."В любом случае темп [движения ВСУ] будет замедляться, так как усиливаются наши удары, в том числе по скоплению резервов противника по ту сторону границы в Сумской области. Линии подвоза ВСУ регулярно подвергаются огневому воздействию. По противнику, который двигается по дорогам Курской области, идут удары", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.руПодробнее, как воздушно-десантные войска могут высадиться в Сумской области, чтобы отрезать всю группировку ВСУ - в интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240810/1056800140.html
курская область
украина
россия
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/22/1033372236_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_9afe26079831742ff4a6bd82e6bb9731.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, украина, россия, офицеры россии, вс рф, наступление, всу, сво, граница, бои, сумская область, удары, резервы
Новости, Курская область, Украина, Россия, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, ВС РФ, наступление, ВСУ, СВО, граница, бои, Сумская область, удары, резервы

Резервов у нас хватает: подполковник Шкурлатов рассказал, почему у ВСУ нет перспектив в Курской области

04:40 12.08.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
В любом случае темп ВСУ будет замедляться, так как усиливаются удары ВС РФ, в том числе по скоплению резервов противника по ту сторону в Сумской области. Линии подвоза ВСУ регулярно подвергаются огневому воздействию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
Нужно проанализировать, для чего противник решил наступать на приграничные территории Курской области, для чего Украина затеяла всю операцию, сказал офицер.
Во-первых, Украине нужно показать западным партнерам и спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Потому что за последние месяцы им нечего было продемонстрировать, подчеркнул эксперт.

"Вторая причина: возможно, они хотят заставить Россию снимать резервы с других направлений театров военных действий для перемещения в Курскую область. Но здесь расчет Украины точно не будет оправдан", - уточнил Шкурлатов.

Потому что резервов у российской армии хватает. Кто-то уже подошёл и вступил в бой, кто-то в пути. Поэтому особых перспектив у ВСУ для развития наступления и перехода его из тактического в оперативно-стратегическое не наблюдается, отметил он.
"В любом случае темп [движения ВСУ] будет замедляться, так как усиливаются наши удары, в том числе по скоплению резервов противника по ту сторону границы в Сумской области. Линии подвоза ВСУ регулярно подвергаются огневому воздействию. По противнику, который двигается по дорогам Курской области, идут удары", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
Подробнее, как воздушно-десантные войска могут высадиться в Сумской области, чтобы отрезать всю группировку ВСУ - в интервью Геннадия Подлесного: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи читайте на сайте Украина.ру
Я бы судил за хайп и панику: Гаспарян о самоубийственной атаке ВСУ и безумии вокруг Курска
10 августа, 10:29
"Я бы судил за хайп и панику": Гаспарян о самоубийственной атаке ВСУ и безумии вокруг Курска
 
НовостиКурская областьУкраинаРоссияОФИЦЕРЫ РОССИИВС РФнаступлениеВСУСВОграницабоиСумская областьударырезервы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:20"Взять в заложники часть Курской области": Шкурлатов о том, как может развиваться ситуация в приграничье
05:10Эксперт ответил, сможет ли Харрис перетянуть на себя голоса еврейской диаспоры
05:00"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал, как ВС РФ громят врага в Курской области
04:50Царев объяснил, чем для России опасны F-16
04:40Резервов у нас хватает: подполковник Шкурлатов рассказал, почему у ВСУ нет перспектив в Курской области
04:30Прикидывается левым: эксперт ответил, почему смена власти в Британии не помирит ее с Россией
04:20Нужно не дать противнику закрепиться: Шкурлатов раскрыл, сколько может продлиться операция под Курском
04:10Еще месяц дикого хохота: эксперт оценила шансы Харрис на победу
04:00"Оборона будет бессмысленной": Ищенко о том, почему падение Покровска будет означать развал фронта ВСУ
03:50Подлесный: Зеленский прибедняется ради денег Запада, а сам готовится в поход на Крым
03:40Алехин раскрыл, почему ВСУ не стали брать штурмом Суджу, но перед этим нанесли ложный удар на Теткино
03:30Эксперт ответил, какие страны заразятся британским миграционным вирусом
03:20"Как ряженую бабу на ринге": Кутырь объяснил, почему армия РФ однозначно "опрокинет" и победит ВСУ
03:10Шантаж: Царев уличил Зеленского в кадровом вранье
03:00"Выбрали слабое место в обороне": эксперт объяснил, как ВСУ готовили наступление в Курской области
22:11"У Путина теперь развязаны руки". Украинские эксперты о том, чего теперь надо бояться
18:05Попытки ВСУ открыть новые фронты под Курском и заявление Сырского. Итоги 11 августа на Украине
17:51Рогов сообщил, когда Запад начнет переговоры по Украине
17:10"Отчаянно хотел жить": Поддубный рассказал подробности, как получил ранение в Курской области
16:38В СБУ раскрыли цели операции ВСУ в Курской области – аннексия земель в них не входит
Лента новостейМолния