Резервов у нас хватает: подполковник Шкурлатов рассказал, почему у ВСУ нет перспектив в Курской области
В любом случае темп ВСУ будет замедляться, так как усиливаются удары ВС РФ, в том числе по скоплению резервов противника по ту сторону в Сумской области. Линии подвоза ВСУ регулярно подвергаются огневому воздействию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления организации "Офицеры России" подполковник Роман Шкурлатов
Нужно проанализировать, для чего противник решил наступать на приграничные территории Курской области, для чего Украина затеяла всю операцию, сказал офицер.
Во-первых, Украине нужно показать западным партнерам и спонсорам какую-то положительную наступательную активность ВСУ на фронте. Потому что за последние месяцы им нечего было продемонстрировать, подчеркнул эксперт.
"Вторая причина: возможно, они хотят заставить Россию снимать резервы с других направлений театров военных действий для перемещения в Курскую область. Но здесь расчет Украины точно не будет оправдан", - уточнил Шкурлатов.
Потому что резервов у российской армии хватает. Кто-то уже подошёл и вступил в бой, кто-то в пути. Поэтому особых перспектив у ВСУ для развития наступления и перехода его из тактического в оперативно-стратегическое не наблюдается, отметил он.
"В любом случае темп [движения ВСУ] будет замедляться, так как усиливаются наши удары, в том числе по скоплению резервов противника по ту сторону границы в Сумской области. Линии подвоза ВСУ регулярно подвергаются огневому воздействию. По противнику, который двигается по дорогам Курской области, идут удары", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
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