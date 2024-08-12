Подлесный: Зеленский прибедняется ради денег Запада, а сам готовится в поход на Крым
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Многие эксперты утверждают, что изрезанная линия фронта говорит о том, что у ВСУ иссякли резервы и они не способны наносить фланговые удары по прорвавшимся частям российской армии
Однако военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный не согласен с этой позицией. Причины он объяснил в интервью изданию Украина.ру.
Он обратил внимание на то, что информация о численности 14 бригад ВСУ в 30 тысяч человек и укомплектованности техникой только трех из этих бригад, исходила от Владимира Зеленского.
"Но Зеленскому сейчас нужно выпросить как можно больше оружия. А для этого нужно западных спонсоров напугать до такой степени, чтобы они раскошелились. Поэтому говорить о том, что из этих 14 бригад только три боеспособны, я бы не стал. И я думаю, что от 25 до 30 тысяч резерва у Зеленского есть. И этот резерв, скорее всего, он держит для того, чтобы все-таки попытаться выйти к Азовскому морю в направлении Токмака и отрезать Крым, пусть даже на несколько недель. Тогда они могли бы сказать, что деньги запада потрачены не зря", - подчеркнул собеседник издания.
Он добавил, что как только американцы решат, что прорыв через "зубы дракона" невозможен, то одним из направлений работы ВСУ может стать выход через Сумскую область. И тогда украинские боевики снова будут пытаться прорваться в Курскую область до местной АЭС.
"Это проблема, которую надо держать в уме нашему командованию", - резюмировал Подлесный в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов отметил, что потери становятся для противника все более болезненными, и их не успевает восполнять даже насильственный рекрутинг на улицах украинских городов. Параллельно буксует и переформатирование резервов, командование ВСУ попросту не успевает выполнять эту задачу.
"Когда неделю назад российские войска прорвались в районе Новоселовки Первой и Прогресса, сразу два батальона 150 или 151-й бригады ВСУ попали в окружение (это новая бригада, поэтому и номер у нее больше 100). А почему? Потому что они не представляли себе специфику этой маневренной войны", - резюмировал Анпилогов.
Журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов также прокомментировал тему украинских потерь, отвечая на вопрос о том, сможет ли ВСУ справиться с "очеретинским цветком".
По его мнению, украинское командование уже не в силах ничего изменить, и одна из причин тому - мобилизационные резервы врага уже исчерпаны, а "дядечки 45-50 лет", пойманные на улицах украинских городов, "не бог весть какие солдаты".
6 августа, 06:30Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёлБольшое количество ложных в кавычках наступлений позволяет предположить, что российское командование играет с ВСУ, как кот с мышью. Это система, которая создает у украинской стороны полную неуверенность и невозможность планировать. Они не знают, в каком месте начнется в следующий раз российское наступление и как и за счет чего его купировать
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек.