https://ukraina.ru/20240812/1056733206.html

Подлесный: Зеленский прибедняется ради денег Запада, а сам готовится в поход на Крым

Подлесный: Зеленский прибедняется ради денег Запада, а сам готовится в поход на Крым - 12.08.2024 Украина.ру

Подлесный: Зеленский прибедняется ради денег Запада, а сам готовится в поход на Крым

Многие эксперты утверждают, что изрезанная линия фронта говорит о том, что у ВСУ иссякли резервы и они не способны наносить фланговые удары по прорвавшимся частям российской армии

2024-08-12T03:50

2024-08-12T03:50

2024-08-12T03:50

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Однако военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный не согласен с этой позицией. Причины он объяснил в интервью изданию Украина.ру.Он обратил внимание на то, что информация о численности 14 бригад ВСУ в 30 тысяч человек и укомплектованности техникой только трех из этих бригад, исходила от Владимира Зеленского.Он добавил, что как только американцы решат, что прорыв через "зубы дракона" невозможен, то одним из направлений работы ВСУ может стать выход через Сумскую область. И тогда украинские боевики снова будут пытаться прорваться в Курскую область до местной АЭС."Это проблема, которую надо держать в уме нашему командованию", - резюмировал Подлесный в интервью Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов отметил, что потери становятся для противника все более болезненными, и их не успевает восполнять даже насильственный рекрутинг на улицах украинских городов. Параллельно буксует и переформатирование резервов, командование ВСУ попросту не успевает выполнять эту задачу."Когда неделю назад российские войска прорвались в районе Новоселовки Первой и Прогресса, сразу два батальона 150 или 151-й бригады ВСУ попали в окружение (это новая бригада, поэтому и номер у нее больше 100). А почему? Потому что они не представляли себе специфику этой маневренной войны", - резюмировал Анпилогов.Журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор Телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов также прокомментировал тему украинских потерь, отвечая на вопрос о том, сможет ли ВСУ справиться с "очеретинским цветком".По его мнению, украинское командование уже не в силах ничего изменить, и одна из причин тому - мобилизационные резервы врага уже исчерпаны, а "дядечки 45-50 лет", пойманные на улицах украинских городов, "не бог весть какие солдаты".Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20240806/1056687681.html

https://ukraina.ru/20240806/1056692156.html

https://ukraina.ru/20240806/1056687681.html

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новости, владимир зеленский, россия, крым, запад, украина.ру, эксперты, резервы