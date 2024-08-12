Добровольно или принудительно? Эксперт объяснил, почему Зеленский стал британским ястребом - 12.08.2024 Украина.ру
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Добровольно или принудительно? Эксперт объяснил, почему Зеленский стал британским ястребом
Добровольно или принудительно? Эксперт объяснил, почему Зеленский стал британским ястребом - 12.08.2024 Украина.ру
Добровольно или принудительно? Эксперт объяснил, почему Зеленский стал британским ястребом
В политических кулуарах говорят о том, что Владимир Зеленский — "британский мальчик", в отличие от "американского" Петра Порошенко
2024-08-12T05:50
2024-08-12T05:50
новости
украина
британия
владимир зеленский
петр порошенко
украина.ру
эксперты
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Свое мнение на этот счет в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.Легитимность Зеленского истекла 21 мая. Сначала он пытался оправдаться и говорил, что "мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются". А позже и вовсе заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности."Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал Зеленский, не уточнив, какой именно раздел Конституции Украины нужно изучить.Президент России Владимир Путин отметил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась, а в случае возобновления мирных переговоров российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под соответствующими документами.При этом на Западе Зеленского пытались выгородить. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тогда заявила, что ФРГ считает Зеленского законным президентом Украины, а виновным в отмене выборов назначила Москву.И ничего удивительного в такой позиции нет, констатировал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев, ведь отмена президентских выборов на Украине была ударом для Запада, так как Зеленский был для Вашингтона и Брюсселя очень удобной фигурой для проворачивания своих экономических дел.Чуть позже военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру предположил, что "большой брат" заменит Зеленского на другую фигуру, чтобы попробовать пересобрать украинскую армию и общество."Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - сказал полковник.
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новости, украина, британия, владимир зеленский, петр порошенко, украина.ру, эксперты
Новости, Украина, Британия, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Украина.ру, эксперты

Добровольно или принудительно? Эксперт объяснил, почему Зеленский стал британским ястребом

05:50 12.08.2024
 
© REUTERS / Andy BuchananВладимир Зеленский COP26 G20
Владимир Зеленский COP26 G20 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© REUTERS / Andy Buchanan
Читать в
В политических кулуарах говорят о том, что Владимир Зеленский — "британский мальчик", в отличие от "американского" Петра Порошенко
Свое мнение на этот счет в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.
"Я думаю, что Зеленский пытается лавировать между разными центрами силы. Я бы скорее сказал, что Британия не столько управляет Зеленским, сколько для него выгодна более ястребиная позиция британских элит. В общем-то, он достаточно неплохо зарабатывает на этой войне", - сказал Минченко в интервью Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять Россия.
Легитимность Зеленского истекла 21 мая. Сначала он пытался оправдаться и говорил, что "мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются". А позже и вовсе заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности.
"Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод. Поэтому меня это, честно говоря, не сильно беспокоит", — сказал Зеленский, не уточнив, какой именно раздел Конституции Украины нужно изучить.
Президент России Владимир Путин отметил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась, а в случае возобновления мирных переговоров российской стороне придется разбираться, кто имеет право ставить свою подпись под соответствующими документами.
При этом на Западе Зеленского пытались выгородить. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тогда заявила, что ФРГ считает Зеленского законным президентом Украины, а виновным в отмене выборов назначила Москву.
И ничего удивительного в такой позиции нет, констатировал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев, ведь отмена президентских выборов на Украине была ударом для Запада, так как Зеленский был для Вашингтона и Брюсселя очень удобной фигурой для проворачивания своих экономических дел.
Чуть позже военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру предположил, что "большой брат" заменит Зеленского на другую фигуру, чтобы попробовать пересобрать украинскую армию и общество.
"Наверняка американские кукловоды готовят именно такое решение. Потому что ничего хорошего и умного Зеленский для Украины уже не сделает. Он уже перестал пользоваться своим хоть и клоунским, но немалым авторитетом. Он уже хромая утка или сбитый селезень", - сказал полковник.
Зеленский в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
22 мая, 19:45
Сбитый селезень: полковник ответил, что американские кукловоды сделают с ЗеленскимВариант, что "большой брат" заменит Владимира Зеленского на другую фигуру, чтобы попробовать пересобрать украинскую армию и общество, весьма вероятен
 
НовостиУкраинаБританияВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоУкраина.руэксперты
 
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