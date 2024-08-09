https://ukraina.ru/20240809/1056786969.html

"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал о происходящем в Курской области

"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал о происходящем в Курской области - 09.08.2024 Украина.ру

"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал о происходящем в Курской области

Происходящее под Курском нельзя рассматривать с успокоительных позиций. Необходимо признать, что ВСУ уже не первый день ведут активные наступательные действия, несмотря на то, что их первая попытка прорыва была погашена

2024-08-09T12:39

2024-08-09T12:39

2024-08-09T12:39

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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Он добавил, что местное ополчение также принимает участие в защите домов и улиц. По информации Шкурлатова, люди используют не только охотничьи ружья и гражданское гладкоствольное оружие, но и все возможные подручные средства."Ситуация развивается динамично, обстановка меняется каждую минуту. Сложно сказать, что будет завтра. Подходят наши резервы и сходу вступают в бой, идут встречные бои. Но противник тоже не сбавляет обороты", - сказал Шкурлатов в интервью Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в в попытках вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 диверсантов. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку. Однако позже попытки наступления продолжились.Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты на танках. Их судьба известна.*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240808/1056728784.html

https://ukraina.ru/20240809/1056777035.html

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новости, россия, курская область, украина.ру, всу, противник