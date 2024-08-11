https://ukraina.ru/20240811/1056780341.html

Собирают от моего имени деньги на ВСУ: "Гоблин" рассказал о работе одного из российских видеосервисов

Собирают от моего имени деньги на ВСУ: "Гоблин" рассказал о работе одного из российских видеосервисов - 11.08.2024 Украина.ру

Собирают от моего имени деньги на ВСУ: "Гоблин" рассказал о работе одного из российских видеосервисов

Российские видеосервисы образца 2024 года значительно лучше самих себя двухлетней давности. Однако к политике ряда из них есть серьезные вопросы. Об этом в... Украина.ру, 11.08.2024

2024-08-11T06:10

2024-08-11T06:10

2024-08-11T06:10

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Российские видеосервисы образца 2024 года значительно лучше самих себя двухлетней давности. Однако к политике ряда из них есть серьезные вопросы. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.Он уточнил, что, например, на платформе ВК-Видео у него воруют контент, при этом модераторы площадки ведут себя крайне странно."Есть на этом видеосервисе группа украинских нацистов, которые размещают от моего лица в ВКонтакте мой контент. Они воруют у меня ролики, выкладывают их на своих ресурсах, собирая при этом деньги на нужды ВСУ. И все это процветает. Я обращаюсь с вопросами к VK: а что это такое? Они: "А мы не считаем, что у вас что-то воруют. Ролики же у вас в интернете лежат. Значит, они везде могут лежать". Но ведь там деньги от моего лица собирают, называясь Дмитрием Пучковым. Они: "Мы не считаем, что это мошенничество"", - рассказал Пучков.Он резюмировал, что пока такие ситуации создаются, никакого развития эта платформа получить не сможет.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.

https://ukraina.ru/20240806/1056709377.html

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новости, дмитрий пучков, украина.ру, вконтакте, россия, всу