Собирают от моего имени деньги на ВСУ: "Гоблин" рассказал о работе одного из российских видеосервисов - 11.08.2024 Украина.ру
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Собирают от моего имени деньги на ВСУ: "Гоблин" рассказал о работе одного из российских видеосервисов
Собирают от моего имени деньги на ВСУ: "Гоблин" рассказал о работе одного из российских видеосервисов - 11.08.2024 Украина.ру
Собирают от моего имени деньги на ВСУ: "Гоблин" рассказал о работе одного из российских видеосервисов
Российские видеосервисы образца 2024 года значительно лучше самих себя двухлетней давности. Однако к политике ряда из них есть серьезные вопросы. Об этом в... Украина.ру, 11.08.2024
2024-08-11T06:10
2024-08-11T06:10
новости
дмитрий пучков
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Российские видеосервисы образца 2024 года значительно лучше самих себя двухлетней давности. Однако к политике ряда из них есть серьезные вопросы. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.Он уточнил, что, например, на платформе ВК-Видео у него воруют контент, при этом модераторы площадки ведут себя крайне странно."Есть на этом видеосервисе группа украинских нацистов, которые размещают от моего лица в ВКонтакте мой контент. Они воруют у меня ролики, выкладывают их на своих ресурсах, собирая при этом деньги на нужды ВСУ. И все это процветает. Я обращаюсь с вопросами к VK: а что это такое? Они: "А мы не считаем, что у вас что-то воруют. Ролики же у вас в интернете лежат. Значит, они везде могут лежать". Но ведь там деньги от моего лица собирают, называясь Дмитрием Пучковым. Они: "Мы не считаем, что это мошенничество"", - рассказал Пучков.Он резюмировал, что пока такие ситуации создаются, никакого развития эта платформа получить не сможет.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.
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новости, дмитрий пучков, украина.ру, вконтакте, россия, всу
Новости, Дмитрий Пучков, Украина.ру, Вконтакте, Россия, ВСУ

Собирают от моего имени деньги на ВСУ: "Гоблин" рассказал о работе одного из российских видеосервисов

06:10 11.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"
Медиафорум стран СНГ Развитие медиа в меняющемся мире - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Российские видеосервисы образца 2024 года значительно лучше самих себя двухлетней давности. Однако к политике ряда из них есть серьезные вопросы. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
Он уточнил, что, например, на платформе ВК-Видео у него воруют контент, при этом модераторы площадки ведут себя крайне странно.
"Есть на этом видеосервисе группа украинских нацистов, которые размещают от моего лица в ВКонтакте мой контент. Они воруют у меня ролики, выкладывают их на своих ресурсах, собирая при этом деньги на нужды ВСУ. И все это процветает. Я обращаюсь с вопросами к VK: а что это такое? Они: "А мы не считаем, что у вас что-то воруют. Ролики же у вас в интернете лежат. Значит, они везде могут лежать". Но ведь там деньги от моего лица собирают, называясь Дмитрием Пучковым. Они: "Мы не считаем, что это мошенничество"", - рассказал Пучков.
Он резюмировал, что пока такие ситуации создаются, никакого развития эта платформа получить не сможет.
О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.
6 августа, 17:18
Цифровой империализм. Как платформы контролируют политику и что с этим делать"Цифровое неравенство" - одна из важнейших проблем современного человечества. Монополии, которые контролируют доступ к информации используют свое положение, чтобы влиять чуть ли не на все сферы общественной жизни. Есть ли выход?
 
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