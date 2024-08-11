https://ukraina.ru/20240811/1056753681.html

Царев: F-16 - это предпоследнее, что Запад может сделать для Киева. Что дальше?

Царев: F-16 - это предпоследнее, что Запад может сделать для Киева. Что дальше? - 11.08.2024 Украина.ру

Царев: F-16 - это предпоследнее, что Запад может сделать для Киева. Что дальше?

Поставки F-16 на Украину и разрешение бить вглубь территории России - это предпоследние шаги Запада в части помощи Киеву

2024-08-11T05:10

2024-08-11T05:10

2024-08-11T05:10

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запад

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Каким может быть последний шаг, в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.Он добавил, что хотя американские истребители F-16, переданные Украине и не переломят ситуацию на фронте, однако к их появлению на СВО нужно относиться серьезно. Причина - эти самолеты будут снабжаться ракетами воздух-воздух, а значит смогут работать по российским самолетам, которые активно помогают продвижению на фронте.Что еще Царев рассказал об СВО, читайте в его интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что сообщения Владимира Зеленского и западных СМИ о о передаче Киеву американских истребителей F-16 - не что иное, как попытка запутать и запугать Россию."Это похоже на детектив, когда преступник специально подбрасывает ложные улики, чтобы пустить полицию по ложному следу. Попахивает какой-то ловушкой. "Смотрите, F-16 уже на Украине. Но они не совсем на Украине. Они в Европе. Но, может быть, они уже на Украине. Мы еще сами не разобрались"", - сказал Перенджиев.Он подчеркнул, что если бы армия России засекла эти самолеты, то официальные источники ВС РФ уже сообщили бы об этом.Так или иначе, подытожил Перенджиев, "Леопарды" и "Абрамсы" уже горят, а как только в зоне СВО появятся F-16, на них тут же откроют охоту российские военные, и тогда весь мир увидит первые обломки американских самолетов, лежащих на земле.Несколько дней назад Владимир Зеленский объявил о получении Киевом американских истребителей F-16."F-16 на Украине. Мы обеспечили это", - написал он, не уточнив, сколько именно машин оказались в распоряжении ВСУ.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.

https://ukraina.ru/20240807/1056676192.html

https://ukraina.ru/20240804/1056670255.html

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новости, олег царев, украина.ру, f-16, запад