Царев: F-16 - это предпоследнее, что Запад может сделать для Киева. Что дальше? - 11.08.2024 Украина.ру
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Царев: F-16 - это предпоследнее, что Запад может сделать для Киева. Что дальше?
Царев: F-16 - это предпоследнее, что Запад может сделать для Киева. Что дальше? - 11.08.2024 Украина.ру
Царев: F-16 - это предпоследнее, что Запад может сделать для Киева. Что дальше?
Поставки F-16 на Украину и разрешение бить вглубь территории России - это предпоследние шаги Запада в части помощи Киеву
2024-08-11T05:10
2024-08-11T05:10
новости
олег царев
украина.ру
f-16
запад
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Каким может быть последний шаг, в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.Он добавил, что хотя американские истребители F-16, переданные Украине и не переломят ситуацию на фронте, однако к их появлению на СВО нужно относиться серьезно. Причина - эти самолеты будут снабжаться ракетами воздух-воздух, а значит смогут работать по российским самолетам, которые активно помогают продвижению на фронте.Что еще Царев рассказал об СВО, читайте в его интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что сообщения Владимира Зеленского и западных СМИ о о передаче Киеву американских истребителей F-16 - не что иное, как попытка запутать и запугать Россию."Это похоже на детектив, когда преступник специально подбрасывает ложные улики, чтобы пустить полицию по ложному следу. Попахивает какой-то ловушкой. "Смотрите, F-16 уже на Украине. Но они не совсем на Украине. Они в Европе. Но, может быть, они уже на Украине. Мы еще сами не разобрались"", - сказал Перенджиев.Он подчеркнул, что если бы армия России засекла эти самолеты, то официальные источники ВС РФ уже сообщили бы об этом.Так или иначе, подытожил Перенджиев, "Леопарды" и "Абрамсы" уже горят, а как только в зоне СВО появятся F-16, на них тут же откроют охоту российские военные, и тогда весь мир увидит первые обломки американских самолетов, лежащих на земле.Несколько дней назад Владимир Зеленский объявил о получении Киевом американских истребителей F-16."F-16 на Украине. Мы обеспечили это", - написал он, не уточнив, сколько именно машин оказались в распоряжении ВСУ.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
https://ukraina.ru/20240807/1056676192.html
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новости, олег царев, украина.ру, f-16, запад
Новости, Олег Царев, Украина.ру, F-16, Запад

Царев: F-16 - это предпоследнее, что Запад может сделать для Киева. Что дальше?

05:10 11.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Поставки F-16 на Украину и разрешение бить вглубь территории России - это предпоследние шаги Запада в части помощи Киеву
Каким может быть последний шаг, в интервью изданию Украина.ру ответил депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царев.
"Самое последнее - это ввод войск НАТО на территорию Украины. Но если мы справимся с их самолетами, возможностей будет меньше", - отметил Царев.
Он добавил, что хотя американские истребители F-16, переданные Украине и не переломят ситуацию на фронте, однако к их появлению на СВО нужно относиться серьезно. Причина - эти самолеты будут снабжаться ракетами воздух-воздух, а значит смогут работать по российским самолетам, которые активно помогают продвижению на фронте.
Что еще Царев рассказал об СВО, читайте в его интервью Почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев отметил, что сообщения Владимира Зеленского и западных СМИ о о передаче Киеву американских истребителей F-16 - не что иное, как попытка запутать и запугать Россию.
"Это похоже на детектив, когда преступник специально подбрасывает ложные улики, чтобы пустить полицию по ложному следу. Попахивает какой-то ловушкой. "Смотрите, F-16 уже на Украине. Но они не совсем на Украине. Они в Европе. Но, может быть, они уже на Украине. Мы еще сами не разобрались"", - сказал Перенджиев.
Он подчеркнул, что если бы армия России засекла эти самолеты, то официальные источники ВС РФ уже сообщили бы об этом.
Так или иначе, подытожил Перенджиев, "Леопарды" и "Абрамсы" уже горят, а как только в зоне СВО появятся F-16, на них тут же откроют охоту российские военные, и тогда весь мир увидит первые обломки американских самолетов, лежащих на земле.
7 августа, 04:30
Перенджиев объяснил, зачем Западу и Зеленскому нужны миражи F-16 на УкраинеСообщения Владимира Зеленского и западных СМИ о том, что Киев получил американские истребители F-16 - не что иное, как попытка запутать и запугать Россию, однако из этого ничего не выйдет
Несколько дней назад Владимир Зеленский объявил о получении Киевом американских истребителей F-16.
"F-16 на Украине. Мы обеспечили это", - написал он, не уточнив, сколько именно машин оказались в распоряжении ВСУ.
F-16
4 августа, 17:51
Зеленский подтвердил получение истребителей F-16Владимир Зеленский в телеграм-канале подтвердил получение истребителей F-16 от западных партнеров
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов, и информация о новых взятых высотах приходит с фронта почти ежедневно.
Одним из последних крупных успехов российских сил стал прорыв на Очеретино, где ВС РФ раскрыли "очеретинский цветок", из которого открывается возможность атаковать противника в любом направлении.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
 
НовостиОлег ЦаревУкраина.руF-16Запад
 
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