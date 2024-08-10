"Могут пойти на Курчатов": Алехин раскрыл, как ВСУ порываются к Коренево, чтобы захватить важный ж/д узел - 10.08.2024 Украина.ру
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"Могут пойти на Курчатов": Алехин раскрыл, как ВСУ порываются к Коренево, чтобы захватить важный ж/д узел
"Могут пойти на Курчатов": Алехин раскрыл, как ВСУ порываются к Коренево, чтобы захватить важный ж/д узел - 10.08.2024 Украина.ру
"Могут пойти на Курчатов": Алехин раскрыл, как ВСУ порываются к Коренево, чтобы захватить важный ж/д узел
При первой атаке в Курской области были задействованы подразделения ротного тактического звена ВСУ. Перед ударом украинским системам РЭБ удалось погасить связь на некоторых участках границы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-08-10T08:00
2024-08-10T08:00
новости
курская область
сумская область
украина
геннадий алехин
граница
прорыв
связь
дрг
рэб
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В Курской области наступление вели не ДРГ, как некоторые поспешили сообщить. При первой атаке были задействованы подразделения ротного тактического звена ВСУ. А затем сразу же зашел резерв батальона тактического уровня, рассказал эксперт.По официальным данным, численность противника была порядка 900–1000 человек при приданной технике, БМП, БТР, танков, инженерных машин. Перед атакой украинским системам РЭБ удалось погасить связь на некоторых участках границы, добавил он.Оттуда можно ударить на Рыльск, причем с двух сторон. ВСУ стянули в районе Глухова Сумской области примерно две-три бригады, отметил эксперт."Мы их замысел до конца не знаем, то есть противник в какой-то мере сам диктует условия. Чтобы держать под контролем транспортные пути, противник запускает ДРГ. Есть такой тактический прием предбоевого порядка, как ООД, отряды обеспечения движения. И вот ДРГ выполняли вот эту функцию", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами читайте на сайте Украина.руПодробнее, как может дальше развиваться ситуация в Курской области - в интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
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новости, курская область, сумская область, украина, геннадий алехин, граница, прорыв, связь, дрг, рэб, бмп, атака, наступление, всу
Новости, Курская область, Сумская область, Украина, Геннадий Алехин, граница, прорыв, связь, ДРГ, РЭБ, БМП, атака, наступление, ВСУ

"Могут пойти на Курчатов": Алехин раскрыл, как ВСУ порываются к Коренево, чтобы захватить важный ж/д узел

08:00 10.08.2024
 
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При первой атаке в Курской области были задействованы подразделения ротного тактического звена ВСУ. Перед ударом украинским системам РЭБ удалось погасить связь на некоторых участках границы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Курской области наступление вели не ДРГ, как некоторые поспешили сообщить. При первой атаке были задействованы подразделения ротного тактического звена ВСУ. А затем сразу же зашел резерв батальона тактического уровня, рассказал эксперт.
По официальным данным, численность противника была порядка 900–1000 человек при приданной технике, БМП, БТР, танков, инженерных машин. Перед атакой украинским системам РЭБ удалось погасить связь на некоторых участках границы, добавил он.
"Таким образом противник действовал по классической тактической схеме военной науки. У противника есть основания для маневра, он может пойти в обход Суджи на Курчатов. Кроме того, противник порывается к Коренево между Суджей и Рыльском, чтобы захватить этот важный узел железных дорог", - подчеркнул Алехин.
Оттуда можно ударить на Рыльск, причем с двух сторон. ВСУ стянули в районе Глухова Сумской области примерно две-три бригады, отметил эксперт.
"Мы их замысел до конца не знаем, то есть противник в какой-то мере сам диктует условия. Чтобы держать под контролем транспортные пути, противник запускает ДРГ. Есть такой тактический прием предбоевого порядка, как ООД, отряды обеспечения движения. И вот ДРГ выполняли вот эту функцию", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина: ВСУ учли уроки своего контрнаступа, чтобы ударить по Курской области, теперь ход за нами читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, как может дальше развиваться ситуация в Курской области - в интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
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