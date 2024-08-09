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Управление ООН обеспокоено информацией о жертвах среди мирных жителей под Курском

Управление ООН обеспокоено информацией о жертвах среди мирных жителей под Курском - 09.08.2024 Украина.ру

Управление ООН обеспокоено информацией о жертвах среди мирных жителей под Курском

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено сообщениями о жертвах среди мирных жителей Курской области в результате нападения ВСУ. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель управления Элизабет Троссел

2024-08-09T14:46

2024-08-09T14:46

2024-08-09T15:21

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"Мы обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Курской области", - сказала она.Троссел заверила, что ее коллеги пытаются разобраться в этом вопросе, но получить информацию непросто, поскольку управление ООН по правам человека не осуществляет мониторинг в России из-за отсутствия доступа.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек вторглись на территорию Курской области.Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что обстрелам в Курской области подверглись гражданские объекты и машины скорой помощи.Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что продвижение вглубь территории РФ было остановлено.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, оон, жертвы