Управление ООН обеспокоено информацией о жертвах среди мирных жителей под Курском - 09.08.2024 Украина.ру
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Управление ООН обеспокоено информацией о жертвах среди мирных жителей под Курском
Управление ООН обеспокоено информацией о жертвах среди мирных жителей под Курском - 09.08.2024 Украина.ру
Управление ООН обеспокоено информацией о жертвах среди мирных жителей под Курском
Управление верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено сообщениями о жертвах среди мирных жителей Курской области в результате нападения ВСУ. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель управления Элизабет Троссел
2024-08-09T14:46
2024-08-09T15:21
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"Мы обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Курской области", - сказала она.Троссел заверила, что ее коллеги пытаются разобраться в этом вопросе, но получить информацию непросто, поскольку управление ООН по правам человека не осуществляет мониторинг в России из-за отсутствия доступа.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек вторглись на территорию Курской области.Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что обстрелам в Курской области подверглись гражданские объекты и машины скорой помощи.Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что продвижение вглубь территории РФ было остановлено.Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, оон, жертвы
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ООН, жертвы

Управление ООН обеспокоено информацией о жертвах среди мирных жителей под Курском

14:46 09.08.2024 (обновлено: 15:21 09.08.2024)
 
© pixabayсвеча, траур
свеча, траур
© pixabay
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Управление верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено сообщениями о жертвах среди мирных жителей Курской области в результате нападения ВСУ. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель управления Элизабет Троссел
"Мы обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения в Курской области", - сказала она.
Троссел заверила, что ее коллеги пытаются разобраться в этом вопросе, но получить информацию непросто, поскольку управление ООН по правам человека не осуществляет мониторинг в России из-за отсутствия доступа.

"Очевидно, что коллеги ищут информацию, которую они могут собрать, например <...> через видео в соцсетях. Они сообщат о результатах в следующем периодическом докладе, который будет опубликован в конце сентября", - сказала она.

6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек вторглись на территорию Курской области.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что обстрелам в Курской области подверглись гражданские объекты и машины скорой помощи.
Четыре человека погибли в результате украинских атак в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.
Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что продвижение вглубь территории РФ было остановлено.
Подробнее об обстановке в Курской области - в материале Егора Леева Курская область: заявление Путина, прогноз Герасимова и эвакуация на Сумщине. Итоги 7 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
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