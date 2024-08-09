https://ukraina.ru/20240809/1056778255.html

Главное за ночь 9 августа

Главное за ночь 9 августа - 09.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 9 августа

ВКС РФ за истекшую ночь, совершили более 10 боевых вылетов и бомбометание над Сумской областью Украины. Всего за истекшие пару суток, ВКС РФ совершили более 50... Украина.ру, 09.08.2024

2024-08-09T08:04

2024-08-09T08:04

2024-08-09T08:04

новости

россия

украина

лнр

борис рожин

андрей марочко

александр сырский

вооруженные силы украины

вкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1b/1056515251_0:97:2959:1761_1920x0_80_0_0_f4ee4ec7138abba7ab641ae06a0d5b44.jpg

ВКС РФ за истекшую ночь, совершили более 10 боевых вылетов и бомбометание над Сумской областью Украины. Всего за истекшие пару суток, ВКС РФ совершили более 50 боевых вылетов.Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино Белгородской области. По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался. Произошел пожар в нескольких квартирах. Информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор.Противник ночью после артподготовки и обстрела Кинбурнской косы зажигательными снарядами предпринял попытку высадки небольшого десанта на двух лодках в районе морского вокзала. Несколько человек при высадке подорвались на минах. После этого там шёл стрелковый бой + зону высадки наши крыли из "Града", сообщил военный эксперт Борис Рожин.Российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в районе у Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ударом также повреждён вражеский "Град".Карьера Сырского зависит от исхода попытки нападения ВСУ на Курскую область, пишет Economist. Как отмечает издание, нападение украинских формирований на российский регион тесно связано с главнокомандующим ВСУ, которого на Украине часто подвергают критике. Оправданность попытки атаковать Курскую область, считает Economist, все еще может вызывать сомнения на фоне сложного положения украинских войск на других участках фронта.

россия

украина

лнр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, лнр, борис рожин, андрей марочко, александр сырский, вооруженные силы украины, вкс