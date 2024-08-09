Главное за ночь 9 августа - 09.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 9 августа
Главное за ночь 9 августа - 09.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 9 августа
ВКС РФ за истекшую ночь, совершили более 10 боевых вылетов и бомбометание над Сумской областью Украины. Всего за истекшие пару суток, ВКС РФ совершили более 50... Украина.ру, 09.08.2024
2024-08-09T08:04
2024-08-09T08:04
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вооруженные силы украины
вкс
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ВКС РФ за истекшую ночь, совершили более 10 боевых вылетов и бомбометание над Сумской областью Украины. Всего за истекшие пару суток, ВКС РФ совершили более 50 боевых вылетов.Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино Белгородской области. По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался. Произошел пожар в нескольких квартирах. Информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор.Противник ночью после артподготовки и обстрела Кинбурнской косы зажигательными снарядами предпринял попытку высадки небольшого десанта на двух лодках в районе морского вокзала. Несколько человек при высадке подорвались на минах. После этого там шёл стрелковый бой + зону высадки наши крыли из "Града", сообщил военный эксперт Борис Рожин.Российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в районе у Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ударом также повреждён вражеский "Град".Карьера Сырского зависит от исхода попытки нападения ВСУ на Курскую область, пишет Economist. Как отмечает издание, нападение украинских формирований на российский регион тесно связано с главнокомандующим ВСУ, которого на Украине часто подвергают критике. Оправданность попытки атаковать Курскую область, считает Economist, все еще может вызывать сомнения на фоне сложного положения украинских войск на других участках фронта.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, лнр, борис рожин, андрей марочко, александр сырский, вооруженные силы украины, вкс
Новости, Россия, Украина, ЛНР, Борис Рожин, Андрей Марочко, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ВКС

Главное за ночь 9 августа

08:04 09.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа САУ Мста-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВКС РФ за истекшую ночь, совершили более 10 боевых вылетов и бомбометание над Сумской областью Украины. Всего за истекшие пару суток, ВКС РФ совершили более 50 боевых вылетов.
Четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино Белгородской области. По данным медицины катастроф, никто за медицинской помощью не обращался. Произошел пожар в нескольких квартирах. Информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор.
Противник ночью после артподготовки и обстрела Кинбурнской косы зажигательными снарядами предпринял попытку высадки небольшого десанта на двух лодках в районе морского вокзала. Несколько человек при высадке подорвались на минах. После этого там шёл стрелковый бой + зону высадки наши крыли из "Града", сообщил военный эксперт Борис Рожин.
Российские артиллеристы уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ в районе у Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ударом также повреждён вражеский "Град".
Карьера Сырского зависит от исхода попытки нападения ВСУ на Курскую область, пишет Economist. Как отмечает издание, нападение украинских формирований на российский регион тесно связано с главнокомандующим ВСУ, которого на Украине часто подвергают критике. Оправданность попытки атаковать Курскую область, считает Economist, все еще может вызывать сомнения на фоне сложного положения украинских войск на других участках фронта.
 
НовостиРоссияУкраинаЛНРБорис РожинАндрей МарочкоАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВКС
 
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Заголовок открываемого материала
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