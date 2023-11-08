Путин: глобальная нестабильность требует реакции стран СНГ - 08.11.2023 Украина.ру
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Путин: глобальная нестабильность требует реакции стран СНГ
Путин: глобальная нестабильность требует реакции стран СНГ - 08.11.2023 Украина.ру
Путин: глобальная нестабильность требует реакции стран СНГ
Действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, отметил президент России
2023-11-08T11:26
2023-11-08T11:26
новости
владимир путин
снг
безопасность
угрозы
евразия
евразия
ближний восток
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Глобальная нестабильность, которая коснулась в том числе Евразии, требует согласованной коллективной реакции со стороны стран СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин 8 ноября, обращаясь к участникам ХI встречи секретарей советов безопасности государств – участников СНГ.Президент России отметил, что международная обстановка остается крайне напряженной – в ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов. Это касается и Ближнего Востока, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди, напомнил Путин."Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей", - подчеркнул лидер российского государства.По его словам, сохраняются общие для региона угрозы, такие как терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, также, как и риски в сфере экономической, информационной, технологической, биологической безопасности."Все это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы. В том числе важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки соответствующих документов стратегического планирования", - заявил Владимир Путин.Как сообщало издание Украина.ру, руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев 7 ноября заявил, что палестинско-израильский конфликт втягивает в свою орбиту всё новых региональных и внерегиональных игроков и рискует приобрести глобальный масштаб, трагические последствия которого трудно предсказать.
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новости, владимир путин, снг, безопасность, угрозы, евразия, евразия, ближний восток
Новости, Владимир Путин, СНГ, безопасность, угрозы, евразия, Евразия, Ближний Восток

Путин: глобальная нестабильность требует реакции стран СНГ

11:26 08.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, отметил президент России
Глобальная нестабильность, которая коснулась в том числе Евразии, требует согласованной коллективной реакции со стороны стран СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин 8 ноября, обращаясь к участникам ХI встречи секретарей советов безопасности государств – участников СНГ.
Президент России отметил, что международная обстановка остается крайне напряженной – в ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов. Это касается и Ближнего Востока, где спровоцирован новый виток палестино-израильского противостояния, от которого страдают прежде всего мирные люди, напомнил Путин.
"Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей", - подчеркнул лидер российского государства.
По его словам, сохраняются общие для региона угрозы, такие как терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, также, как и риски в сфере экономической, информационной, технологической, биологической безопасности.
"Все это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы. В том числе важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки соответствующих документов стратегического планирования", - заявил Владимир Путин.
Как сообщало издание Украина.ру, руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев 7 ноября заявил, что палестинско-израильский конфликт втягивает в свою орбиту всё новых региональных и внерегиональных игроков и рискует приобрести глобальный масштаб, трагические последствия которого трудно предсказать.
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