"Голь на выдумки хитра": Ищенко рассказал, как Украина перекрывает дронами дефицит бомб и снарядов - 08.08.2024 Украина.ру
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"Голь на выдумки хитра": Ищенко рассказал, как Украина перекрывает дронами дефицит бомб и снарядов
"Голь на выдумки хитра": Ищенко рассказал, как Украина перекрывает дронами дефицит бомб и снарядов - 08.08.2024 Украина.ру
"Голь на выдумки хитра": Ищенко рассказал, как Украина перекрывает дронами дефицит бомб и снарядов
Ленд-лиз — это кредит под вооружение, которое покупается в стране, выдавший кредит на льготных условиях. Украине можно дать 500 миллиардов долларов. А вот есть ли под эти 500 миллиардов оружия — это вопрос. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-08T04:40
2024-08-08T04:40
новости
украина
киев
россия
ростислав ищенко
дроны
деньги
финансирование
оружие
бпла
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Ранее бывший госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о выделении Киеву ленд-лиза в 500 млрд долларов.Любая идея жизнеспособна, если под нее есть ресурсное обеспечение. Украине можно дать 500 миллиардов долларов. А вот есть ли под эти 500 миллиардов оружия — это вопрос, рассказал эксперт.Армии РФ воюет нормальными вооружениями. У нее есть в большом количестве ракеты, снаряды, там в том числе управляемые, бомбы. Поэтому войска обеспечиваются в основном дронами промышленного производства, отметил он.А у Украины нет промышленных дронов, снарядов и бомб в достаточном количестве. И Киев решает эту задачу путем насыщения передовой линии дронами. То есть они частично заменяют ей полевую артиллерию. Это выход по принципу "голь на выдумки хитра", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руО том, по какому именно пути пойдет Тегеран после убийства Хании - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, киев, россия, ростислав ищенко, дроны, деньги, финансирование, оружие, бпла, снаряды, сша
Новости, Украина, Киев, Россия, Ростислав Ищенко, дроны, деньги, финансирование, оружие, БПЛА, снаряды, США

"Голь на выдумки хитра": Ищенко рассказал, как Украина перекрывает дронами дефицит бомб и снарядов

04:40 08.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Ленд-лиз — это кредит под вооружение, которое покупается в стране, выдавший кредит на льготных условиях. Украине можно дать 500 миллиардов долларов. А вот есть ли под эти 500 миллиардов оружия — это вопрос. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее бывший госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о выделении Киеву ленд-лиза в 500 млрд долларов.
Любая идея жизнеспособна, если под нее есть ресурсное обеспечение. Украине можно дать 500 миллиардов долларов. А вот есть ли под эти 500 миллиардов оружия — это вопрос, рассказал эксперт.
"Ленд-лиз — это кредит под вооружение, которое покупается в стране, выдавший кредит на льготных условиях. Какое оружие? В какие сроки? Оно уже произведено? Или это деньги, которые пойдут на строительство заводов, которые будут производить это оружие?", - отметил Ищенко.
Армии РФ воюет нормальными вооружениями. У нее есть в большом количестве ракеты, снаряды, там в том числе управляемые, бомбы. Поэтому войска обеспечиваются в основном дронами промышленного производства, отметил он.
А у Украины нет промышленных дронов, снарядов и бомб в достаточном количестве. И Киев решает эту задачу путем насыщения передовой линии дронами. То есть они частично заменяют ей полевую артиллерию. Это выход по принципу "голь на выдумки хитра", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.ру
О том, по какому именно пути пойдет Тегеран после убийства Хании - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру
Карина Кофман интервью
6 августа, 17:56
Карина Кофман: "Русский мир" вытесняет из Новороссии "Горынычей" и украинскую пропагандуЗамдиректора по связям с общественностью спутникового оператора "Русский мир" Карина Кофман рассказала изданию Украина.ру о том, что даже спустя почти два года после присоединения на новых территориях еще вещает украинское ТВ, и какие меры предпринимаются, чтобы этого не происходило.
 
НовостиУкраинаКиевРоссияРостислав ИщенкодроныденьгифинансированиеоружиеБПЛАснарядыСША
 
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