"Голь на выдумки хитра": Ищенко рассказал, как Украина перекрывает дронами дефицит бомб и снарядов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Ленд-лиз — это кредит под вооружение, которое покупается в стране, выдавший кредит на льготных условиях. Украине можно дать 500 миллиардов долларов. А вот есть ли под эти 500 миллиардов оружия — это вопрос. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее бывший госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о выделении Киеву ленд-лиза в 500 млрд долларов.
Любая идея жизнеспособна, если под нее есть ресурсное обеспечение. Украине можно дать 500 миллиардов долларов. А вот есть ли под эти 500 миллиардов оружия — это вопрос, рассказал эксперт.
"Ленд-лиз — это кредит под вооружение, которое покупается в стране, выдавший кредит на льготных условиях. Какое оружие? В какие сроки? Оно уже произведено? Или это деньги, которые пойдут на строительство заводов, которые будут производить это оружие?", - отметил Ищенко.
Армии РФ воюет нормальными вооружениями. У нее есть в большом количестве ракеты, снаряды, там в том числе управляемые, бомбы. Поэтому войска обеспечиваются в основном дронами промышленного производства, отметил он.
А у Украины нет промышленных дронов, снарядов и бомб в достаточном количестве. И Киев решает эту задачу путем насыщения передовой линии дронами. То есть они частично заменяют ей полевую артиллерию. Это выход по принципу "голь на выдумки хитра", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.ру
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