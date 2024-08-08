https://ukraina.ru/20240808/1056742184.html

"Голь на выдумки хитра": Ищенко рассказал, как Украина перекрывает дронами дефицит бомб и снарядов

"Голь на выдумки хитра": Ищенко рассказал, как Украина перекрывает дронами дефицит бомб и снарядов - 08.08.2024 Украина.ру

"Голь на выдумки хитра": Ищенко рассказал, как Украина перекрывает дронами дефицит бомб и снарядов

Ленд-лиз — это кредит под вооружение, которое покупается в стране, выдавший кредит на льготных условиях. Украине можно дать 500 миллиардов долларов. А вот есть ли под эти 500 миллиардов оружия — это вопрос. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-08T04:40

2024-08-08T04:40

2024-08-08T04:40

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ростислав ищенко

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Ранее бывший госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о выделении Киеву ленд-лиза в 500 млрд долларов.Любая идея жизнеспособна, если под нее есть ресурсное обеспечение. Украине можно дать 500 миллиардов долларов. А вот есть ли под эти 500 миллиардов оружия — это вопрос, рассказал эксперт.Армии РФ воюет нормальными вооружениями. У нее есть в большом количестве ракеты, снаряды, там в том числе управляемые, бомбы. Поэтому войска обеспечиваются в основном дронами промышленного производства, отметил он.А у Украины нет промышленных дронов, снарядов и бомб в достаточном количестве. И Киев решает эту задачу путем насыщения передовой линии дронами. То есть они частично заменяют ей полевую артиллерию. Это выход по принципу "голь на выдумки хитра", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руО том, по какому именно пути пойдет Тегеран после убийства Хании - в интервью Леонида Савина: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240806/1056713367.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, ростислав ищенко, дроны, деньги, финансирование, оружие, бпла, снаряды, сша