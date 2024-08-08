https://ukraina.ru/20240808/1056715646.html

Красноармейский клин: Анпилогов объяснил, почему ВСУ не могут остановить наступление армии РФ

Красноармейский клин: Анпилогов объяснил, почему ВСУ не могут остановить наступление армии РФ - 08.08.2024 Украина.ру

Красноармейский клин: Анпилогов объяснил, почему ВСУ не могут остановить наступление армии РФ

У Украины нет достаточных механизированных резервов и артиллерийских стволов. Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, которая окопалась и пытается удержать эту оборонительную линию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-08-08T06:20

2024-08-08T06:20

2024-08-08T06:20

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донбасс

река

водохранилище

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Наступление ВС РФ на Красноармейск (Покровск) идет вдоль водораздела Карловского водохранилища – наиболее высокой части рельефа. Там была проложена железная дорога от Красноармейска на Авдеевку. Вдоль нее идет наступление, рассказал эксперт.Этот водораздел разделяет Донбасс на две части. На юге – река Волчья, которая становится притоком Самары и впадает в Днепр. На севере – река Казенный Торец, который как раз и прикрывает наши войска, наступающие вдоль этой железной дороги, уточнил он. Это происходит по простой причине. У Украины нет достаточных механизированных резервов и артиллерийских стволов. Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, которая окопалась и пытается удержать эту оборонительную линию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руО том, пойдут ли США на уступки по Украине после того, как пошли на уступки по обмену заключенными - в интервью Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине

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новости, россия, украина, алексей анпилогов, авдеевка, наступление, вс рф, донбасс, река, водохранилище