Красноармейский клин: Анпилогов объяснил, почему ВСУ не могут остановить наступление армии РФ - 08.08.2024 Украина.ру
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Красноармейский клин: Анпилогов объяснил, почему ВСУ не могут остановить наступление армии РФ
Красноармейский клин: Анпилогов объяснил, почему ВСУ не могут остановить наступление армии РФ - 08.08.2024 Украина.ру
Красноармейский клин: Анпилогов объяснил, почему ВСУ не могут остановить наступление армии РФ
У Украины нет достаточных механизированных резервов и артиллерийских стволов. Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, которая окопалась и пытается удержать эту оборонительную линию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-08-08T06:20
2024-08-08T06:20
новости
россия
украина
алексей анпилогов
авдеевка
наступление
вс рф
донбасс
река
водохранилище
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Наступление ВС РФ на Красноармейск (Покровск) идет вдоль водораздела Карловского водохранилища – наиболее высокой части рельефа. Там была проложена железная дорога от Красноармейска на Авдеевку. Вдоль нее идет наступление, рассказал эксперт.Этот водораздел разделяет Донбасс на две части. На юге – река Волчья, которая становится притоком Самары и впадает в Днепр. На севере – река Казенный Торец, который как раз и прикрывает наши войска, наступающие вдоль этой железной дороги, уточнил он. Это происходит по простой причине. У Украины нет достаточных механизированных резервов и артиллерийских стволов. Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, которая окопалась и пытается удержать эту оборонительную линию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.руО том, пойдут ли США на уступки по Украине после того, как пошли на уступки по обмену заключенными - в интервью Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине
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новости, россия, украина, алексей анпилогов, авдеевка, наступление, вс рф, донбасс, река, водохранилище
Новости, Россия, Украина, Алексей Анпилогов, Авдеевка, наступление, ВС РФ, Донбасс, река, водохранилище

Красноармейский клин: Анпилогов объяснил, почему ВСУ не могут остановить наступление армии РФ

06:20 08.08.2024
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP / Kostiantyn Liberov
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У Украины нет достаточных механизированных резервов и артиллерийских стволов. Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, которая окопалась и пытается удержать эту оборонительную линию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Наступление ВС РФ на Красноармейск (Покровск) идет вдоль водораздела Карловского водохранилища – наиболее высокой части рельефа. Там была проложена железная дорога от Красноармейска на Авдеевку. Вдоль нее идет наступление, рассказал эксперт.
Этот водораздел разделяет Донбасс на две части. На юге – река Волчья, которая становится притоком Самары и впадает в Днепр. На севере – река Казенный Торец, который как раз и прикрывает наши войска, наступающие вдоль этой железной дороги, уточнил он.
"Она не дает ВСУ осуществить классические фланговые удары, которые затрудняли бы нам снабжение. Противник вообще не пытается наносить фланговые удары, которые могли бы остановить наш наступающий клин", - отметил Анпилогов.
Это происходит по простой причине. У Украины нет достаточных механизированных резервов и артиллерийских стволов. Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, которая окопалась и пытается удержать эту оборонительную линию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму читайте на сайте Украина.ру
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