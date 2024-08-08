Красноармейский клин: Анпилогов объяснил, почему ВСУ не могут остановить наступление армии РФ
© AP / Kostiantyn Liberov
© AP / Kostiantyn Liberov
У Украины нет достаточных механизированных резервов и артиллерийских стволов. Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, которая окопалась и пытается удержать эту оборонительную линию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Наступление ВС РФ на Красноармейск (Покровск) идет вдоль водораздела Карловского водохранилища – наиболее высокой части рельефа. Там была проложена железная дорога от Красноармейска на Авдеевку. Вдоль нее идет наступление, рассказал эксперт.
Этот водораздел разделяет Донбасс на две части. На юге – река Волчья, которая становится притоком Самары и впадает в Днепр. На севере – река Казенный Торец, который как раз и прикрывает наши войска, наступающие вдоль этой железной дороги, уточнил он.
"Она не дает ВСУ осуществить классические фланговые удары, которые затрудняли бы нам снабжение. Противник вообще не пытается наносить фланговые удары, которые могли бы остановить наш наступающий клин", - отметил Анпилогов.
Это происходит по простой причине. У Украины нет достаточных механизированных резервов и артиллерийских стволов. Ее обороняющиеся части все больше напоминают маломобильную пехоту, которая окопалась и пытается удержать эту оборонительную линию, заключил собеседник издания.
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