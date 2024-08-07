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Концерт фронтмена "Агаты Кристи" в Екатеринбурге отменили из-за критики СВО

Концерт фронтмена "Агаты Кристи" в Екатеринбурге отменили из-за критики СВО - 07.08.2024 Украина.ру

Концерт фронтмена "Агаты Кристи" в Екатеринбурге отменили из-за критики СВО

Фронтмен "Агаты Кристи" Глеб Самойлов не выступит на концерте в Екатеринбурге. На отмене мероприятия настояли общественники, обратившиеся в правоохранительные органы. Об этом сообщают авторы телеграм-канала SHOT

2024-08-07T13:47

2024-08-07T13:47

2024-08-07T13:47

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Накануне, сказано в сообщении, Самойлов оскандалился в Красноярске. Зрители усомнились, что музыкант был в адекватном состоянии.Организаторы рассказали SHOT о решении отменить концерт, сославшись на полученный "запрет от правоохранителей". Если ситуация нормализуется, то концерт будет перенесён на январь следующего года.Подробнее о связанных с этим скандалом явлениях читайте в материале Украина.ру "Более мерзкого морального климата не найти": лидер группы "Агата Кристи" Самойлов о "богеме"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, екатеринбург, самойлов, сво, музыкант, концерт, шоу-бизнес