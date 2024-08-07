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Концерт фронтмена "Агаты Кристи" в Екатеринбурге отменили из-за критики СВО
Концерт фронтмена "Агаты Кристи" в Екатеринбурге отменили из-за критики СВО - 07.08.2024 Украина.ру
Концерт фронтмена "Агаты Кристи" в Екатеринбурге отменили из-за критики СВО
Фронтмен "Агаты Кристи" Глеб Самойлов не выступит на концерте в Екатеринбурге. На отмене мероприятия настояли общественники, обратившиеся в правоохранительные органы. Об этом сообщают авторы телеграм-канала SHOT
2024-08-07T13:47
2024-08-07T13:47
2024-08-07T13:47
новости
екатеринбург
самойлов
сво
музыкант
концерт
шоу-бизнес
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Накануне, сказано в сообщении, Самойлов оскандалился в Красноярске. Зрители усомнились, что музыкант был в адекватном состоянии.Организаторы рассказали SHOT о решении отменить концерт, сославшись на полученный "запрет от правоохранителей". Если ситуация нормализуется, то концерт будет перенесён на январь следующего года.Подробнее о связанных с этим скандалом явлениях читайте в материале Украина.ру "Более мерзкого морального климата не найти": лидер группы "Агата Кристи" Самойлов о "богеме"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, екатеринбург, самойлов, сво, музыкант, концерт, шоу-бизнес
Новости, Екатеринбург, Самойлов, СВО, музыкант, концерт, шоу-бизнес
Концерт фронтмена "Агаты Кристи" в Екатеринбурге отменили из-за критики СВО
Фронтмен "Агаты Кристи" Глеб Самойлов не выступит на концерте в Екатеринбурге. На отмене мероприятия настояли общественники, обратившиеся в правоохранительные органы. Об этом сообщают авторы телеграм-канала SHOT
Накануне, сказано в сообщении, Самойлов оскандалился в Красноярске. Зрители усомнились, что музыкант был в адекватном состоянии.
"Самойлов должен был выйти на сцену "Фабрики Event Hall" 9 августа с той же программой, что была в Красноярске, — "Агата Кристи 35 на бис". Но на отмене настояли активисты из "Русской общины". Они заявили, что Глеб Самойлов также ранее осуждал войну в Украине и критиковал российские власти", - сказано в публикации.
Организаторы рассказали SHOT о решении отменить концерт, сославшись на полученный "запрет от правоохранителей". Если ситуация нормализуется, то концерт будет перенесён на январь следующего года.