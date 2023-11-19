https://ukraina.ru/20231119/1051149514.html

"Более мерзкого морального климата не найти": лидер группы "Агата Кристи" Самойлов о "богеме"

"Более мерзкого морального климата не найти": лидер группы "Агата Кристи" Самойлов о "богеме" - 19.11.2023 Украина.ру

"Более мерзкого морального климата не найти": лидер группы "Агата Кристи" Самойлов о "богеме"

Лидер и основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов рассказал о том, почему поддержал Донбасс в 2015 году, как изменился регион после присоединения к России Украина.ру, 19.11.2023

2023-11-19T16:25

2023-11-19T16:25

2023-11-19T16:28

видео

вадим самойлов

музыкант

музыка

патриотизм

россия

днр

лнр

новые регионы рф

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/13/1051149396_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_964af75140b5fe28fdf9edf7fa0ebbd8.jpg

Лидер и основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов рассказал о том, почему поддержал Донбасс в 2015 году, как изменился регион после присоединения к России и объяснил, почему некоторым россиянам не хватает патриотизма. 00:48 – концерты "Агаты Кристи" в ДНР идут с 20215 года: как и почему решились на опасный вояж? 03:25 – как изменился Донбасс с 2015 года? 06:05 – патриотизм: почему у некоторых его нет? 10:58 – почему оказались с братом по разные стороны баррикад? 13:13 – о творческих планах и развитии; 18:07 – как в новых регионах Россия помогает молодым исполнителям? 20:34 – часто ли случается выступать перед бойцами, как встречают и реагируют? 22:38 – уехавшие из России: кто возвращается, а кто оказался патриотом другой страны? ТГ-канал Вадима Самойлова: https://t.me/vrsamoylov

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, вадим самойлов, музыкант, музыка, патриотизм, россия, днр, лнр, новые регионы рф, сво, донбасс, владимир путин, донецк, луганск, спецоперация, война, украина, постсоветское пространство, патриот, видео