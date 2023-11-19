"Более мерзкого морального климата не найти": лидер группы "Агата Кристи" Самойлов о "богеме" - 19.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231119/1051149514.html
"Более мерзкого морального климата не найти": лидер группы "Агата Кристи" Самойлов о "богеме"
"Более мерзкого морального климата не найти": лидер группы "Агата Кристи" Самойлов о "богеме" - 19.11.2023 Украина.ру
"Более мерзкого морального климата не найти": лидер группы "Агата Кристи" Самойлов о "богеме"
Лидер и основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов рассказал о том, почему поддержал Донбасс в 2015 году, как изменился регион после присоединения к России Украина.ру, 19.11.2023
2023-11-19T16:25
2023-11-19T16:28
видео
вадим самойлов
музыкант
музыка
патриотизм
россия
днр
лнр
новые регионы рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/13/1051149396_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_964af75140b5fe28fdf9edf7fa0ebbd8.jpg
Лидер и основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов рассказал о том, почему поддержал Донбасс в 2015 году, как изменился регион после присоединения к России и объяснил, почему некоторым россиянам не хватает патриотизма. 00:48 – концерты "Агаты Кристи" в ДНР идут с 20215 года: как и почему решились на опасный вояж? 03:25 – как изменился Донбасс с 2015 года? 06:05 – патриотизм: почему у некоторых его нет? 10:58 – почему оказались с братом по разные стороны баррикад? 13:13 – о творческих планах и развитии; 18:07 – как в новых регионах Россия помогает молодым исполнителям? 20:34 – часто ли случается выступать перед бойцами, как встречают и реагируют? 22:38 – уехавшие из России: кто возвращается, а кто оказался патриотом другой страны? ТГ-канал Вадима Самойлова: https://t.me/vrsamoylov
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/13/1051149396_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec5c27043c45c3266772949b0b1734a1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, вадим самойлов, музыкант, музыка, патриотизм, россия, днр, лнр, новые регионы рф, сво, донбасс, владимир путин, донецк, луганск, спецоперация, война, украина, постсоветское пространство, патриот, видео
Видео, Вадим Самойлов, музыкант, музыка, патриотизм, Россия, ДНР, ЛНР, Новые регионы РФ, СВО, Донбасс, Владимир Путин, Донецк, Луганск, Спецоперация, война, Украина, постсоветское пространство, патриот

"Более мерзкого морального климата не найти": лидер группы "Агата Кристи" Самойлов о "богеме"

16:25 19.11.2023 (обновлено: 16:28 19.11.2023)
 
Читать в
Лидер и основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов рассказал о том, почему поддержал Донбасс в 2015 году, как изменился регион после присоединения к России и объяснил, почему некоторым россиянам не хватает патриотизма.
00:48 – концерты "Агаты Кристи" в ДНР идут с 20215 года: как и почему решились на опасный вояж?
03:25 – как изменился Донбасс с 2015 года?
06:05 – патриотизм: почему у некоторых его нет?
10:58 – почему оказались с братом по разные стороны баррикад?
13:13 – о творческих планах и развитии;
18:07 – как в новых регионах Россия помогает молодым исполнителям?
20:34 – часто ли случается выступать перед бойцами, как встречают и реагируют?
22:38 – уехавшие из России: кто возвращается, а кто оказался патриотом другой страны?
ТГ-канал Вадима Самойлова: https://t.me/vrsamoylov
 
ВидеоВадим СамойловмузыкантмузыкапатриотизмРоссияДНРЛНРНовые регионы РФСВОДонбассВладимир ПутинДонецкЛуганскСпецоперациявойнаУкраинапостсоветское пространствопатриот
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:25"Более мерзкого морального климата не найти": лидер группы "Агата Кристи" Самойлов о "богеме"
16:20Армия России пробила коридор вглубь обороны ВСУ в Авдеевке
16:17"Пора признать суровую правду: победа на Украине невозможна" – американский подполковник
15:54СКР готовит доклад об осквернении символов воинской славы России в Москве
15:03Началась подготовка к участию Путина в саммите G20
14:30Украинские уклонисты платят по $7000 за бегство в Молдавию
14:21В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: две женщины и ребенок погибли
13:48Россия предотвратила угрозу обвала экономики – Песков
13:43СБУ и Нацполиция Украины пресекли бегство сограждан в Молдавию
13:32Бегство наёмников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 19 ноября
13:13ВСУ нанесли удары по Белгородской области: пострадали два обывателя и два трактора
12:46ДНР выплатит компенсации пострадавшим от ВСУ
12:05ВСУ потеряли три десантные лодки с экипажами
11:53Журналист из Финляндии в ДНР: "Про Донбасс вообще ничего не знают"
11:14Что будет с рублём, долларом, кредитами и рынком недвижимости - Голубовский
10:48Подготовились заранее. Как Украина стала лидером в черной трансплантологии
10:42Журналисты из семи стран приехали увидеть, что происходит в ДНР
10:30Из Пекина — с любовью. О загадочной китайской душе
10:17Членство Украины в ЕС может обсуждаться в марте – Азаров
10:10"Ситуация душераздирающая". Украинские эксперты о приближающемся крахе своей страны
Лента новостейМолния