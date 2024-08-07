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Певица Наргиз наколола татуировку с нацистом Бандерой

Певица Наргиз наколола татуировку с нацистом Бандерой - 07.08.2024 Украина.ру

Певица Наргиз наколола татуировку с нацистом Бандерой

Узбекская певица Наргиз Закирова показала новую татуировку, на которой изображен украинский националист Степан Бандера. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram*

2024-08-07T12:52

2024-08-07T12:52

2024-08-07T12:52

степан бандера

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На видео певица находится в самолете во время перелета из Франции в США, она показывает ногу чуть выше колена с портретом Бандеры на фоне красно-черного флага.В прошлом году Наргиз признавалась российским пранкерам, что собирается сделать татуировку с нацистом, потому что это ее "любимый герой". Тогда же она показывала татуировку с трезубцем на руке (является основным из элементов государственного герба Украины). Кроме того, она признавалась в финансировании Вооруженных сил Украины, что в России уголовно преследуемо.Наргиз Закирова является уроженкой Узбекистана, у нее есть гражданство США. Она выступала с критикой в адрес спецоперации на Украине и коллег, которые поддержали СВО. В мае 2022 года ее депортировали из РФ в Узбекистан. Позже она публично отреклась от родины, назвав Узбекистан неблагонадежной страной.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов**". Ликвидирован в Мюнхене в 1959 году агентом КГБ Богданом Сташинским. При себе у него обнаружили документы гражданина ФРГ по ФИО Штефан Попель.* Соцсеть запрещена в России** признана в России экстремистской организацией и запрещена

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степан бандера, украина, россия, узбекистан, новости, певица