https://ukraina.ru/20240807/1056732621.html
Певица Наргиз наколола татуировку с нацистом Бандерой
Певица Наргиз наколола татуировку с нацистом Бандерой - 07.08.2024 Украина.ру
Певица Наргиз наколола татуировку с нацистом Бандерой
Узбекская певица Наргиз Закирова показала новую татуировку, на которой изображен украинский националист Степан Бандера. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram*
2024-08-07T12:52
2024-08-07T12:52
2024-08-07T12:52
степан бандера
украина
россия
узбекистан
новости
певица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056732495_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_c543120bc3ffc6a31d8be07735d6251c.jpg
На видео певица находится в самолете во время перелета из Франции в США, она показывает ногу чуть выше колена с портретом Бандеры на фоне красно-черного флага.В прошлом году Наргиз признавалась российским пранкерам, что собирается сделать татуировку с нацистом, потому что это ее "любимый герой". Тогда же она показывала татуировку с трезубцем на руке (является основным из элементов государственного герба Украины). Кроме того, она признавалась в финансировании Вооруженных сил Украины, что в России уголовно преследуемо.Наргиз Закирова является уроженкой Узбекистана, у нее есть гражданство США. Она выступала с критикой в адрес спецоперации на Украине и коллег, которые поддержали СВО. В мае 2022 года ее депортировали из РФ в Узбекистан. Позже она публично отреклась от родины, назвав Узбекистан неблагонадежной страной.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов**". Ликвидирован в Мюнхене в 1959 году агентом КГБ Богданом Сташинским. При себе у него обнаружили документы гражданина ФРГ по ФИО Штефан Попель.* Соцсеть запрещена в России** признана в России экстремистской организацией и запрещена
украина
россия
узбекистан
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056732495_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_d325cc94750787515d1d29f551ca2a72.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
степан бандера, украина, россия, узбекистан, новости, певица
Степан Бандера, Украина, Россия, Узбекистан, Новости, певица
Певица Наргиз наколола татуировку с нацистом Бандерой
Узбекская певица Наргиз Закирова показала новую татуировку, на которой изображен украинский националист Степан Бандера. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram*
На видео певица находится в самолете во время перелета из Франции в США, она показывает ногу чуть выше колена с портретом Бандеры на фоне красно-черного флага.
В прошлом году Наргиз признавалась российским пранкерам, что собирается сделать татуировку с нацистом, потому что это ее "любимый герой". Тогда же она показывала татуировку с трезубцем на руке (является основным из элементов государственного герба Украины). Кроме того, она признавалась в финансировании Вооруженных сил Украины, что в России уголовно преследуемо.
Наргиз Закирова является уроженкой Узбекистана, у нее есть гражданство США. Она выступала с критикой в адрес спецоперации на Украине и коллег, которые поддержали СВО. В мае 2022 года ее депортировали из РФ в Узбекистан. Позже она публично отреклась от родины, назвав Узбекистан неблагонадежной страной.
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов**". Ликвидирован в Мюнхене в 1959 году агентом КГБ Богданом Сташинским
. При себе у него обнаружили документы гражданина ФРГ по ФИО Штефан Попель.
* Соцсеть запрещена в России
** признана в России экстремистской организацией и запрещена