Ахиллесова пята Украины. Почему олигарх Ахметов затребовал через Зеленского мира - 07.08.2024 Украина.ру
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Ахиллесова пята Украины. Почему олигарх Ахметов затребовал через Зеленского мира
Ахиллесова пята Украины. Почему олигарх Ахметов затребовал через Зеленского мира - 07.08.2024 Украина.ру
Ахиллесова пята Украины. Почему олигарх Ахметов затребовал через Зеленского мира
Для начала о делах военных. Город Красноармейск (Покровск) — это важнейший логистический пункт, из которого осуществляется снабжение как южно-донецкой группировки ВСУ, так и всей Славянско-Краматорской агломерации. Покровск не просто пересечение дорог. Это крупнейший на Донбассе железнодорожный узел.
2024-08-07T03:46
2024-08-07T03:46
украина
донбасс
россия
ринат ахметов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
впк
азовсталь
мнения
михаил павлив
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В случае его потери единственной железнодорожной веткой доступной для северного Донбасса будет та, что идет через из Павлограда в Славянск через Изюм. Которая, во-первых вдвое длиннее маршрута Павлоград – Покровск, во-вторых имеет меньшую пропускную способность. Трудности в военной логистике на лицо. Опять же, именно из Покровска сейчас идет снабжение на Курахово, Угледар и Великую Новоселку. Из Покровска частично идет снабжение Константиновки и Дзержинска (Торецк). При потере Покровска группировки ВСУ в Угледаре, Константиновке и Торецке окажутся отрезанными от снабжения и в полуокружении. А дальше уже дело за нашими военными.Но, есть еще одна неочевидная на первый взгляд, но крайне важная причина для взятия оккупированного Украиной Покровска ДНР.Помимо стратегического логистического и военного значения города, есть еще кое что, что делает его "ахиллесовой пятой" украинской промышленности. Но для начала - небольшой экскурс в украинскую экономику. Ориентированность украинской экономики на экспортсложилась как устойчивый макроэкономический тренд к середине девяностых годов прошлого века. После обрушения ВПК советского периода, и схлопывания бывших советских рынков, палочкой выручалочкой для экономики Украины стал экспорт металлургической продукции, химии, зерновых и масличных культур и их производных.И именно металлургия стала на десятилетия главной палочкой выручалочкой Украины. Остается ею она и сейчас, хоть и уступив первые позиции аграрному экспорту и экспорту железной руды.Так вот, одним из составляющих технологии производства металла является металлургический кокс. Который изготавливается на коксо-химических предприятиях из подготовленного угольного концентрата. Который в свою очередь производят из особого типа углей – коксующих. Уже начиная с нулевых годов, после восстановления объемов выплавки стали на Украине сформировался устойчивый дефицит коксующих углей. Еще больше он увеличился после того как украинские металлурги утратили доступ к углю из ЛДНР. По состоянию на февраль 2022 года украинская металлургия потребляла в среднем до 30 миллионов тонн коксующих углей в год. Значительная, к слову, часть из них поступала из России. С началом СВО поставки из России естественно закончились. При этом произошло обвальное обрушение металлургического производства на Украине на более чем 70 процентов. Не восстановились объемы и в 2023 году. Но, даже на ладан дышащая сейчас украинская металлургия потребляет порядка 10 миллионов коксующего угля в год. Теперь предметно о Покровске. Именно в Покровске (его западном пригороде Удачное) находится последнее на контролируемой Киевом территории угольное предприятие Метинвест Покровскуголь, в составе покровского угольного завода (шахта Красноармейская Западная №1) и обогатительной фабрики Свято-Варваринской, покрывающее от 30 до 40 процентов потребности украинской металлургии в коксующих углях. Альтернативой являются только угли из Австралии и США. А это долго и дорого. Да и пропускная способность одесских портов и железнодорожных веток накладывает серьезные ограничения.Утрата вместе с Покровском этого производства является приговором для украинской металлургии и всех сопряженных с ней отраслей экономики, таких как ВПК, машиностроение, станкостроение и т.д. А также значительное падение экспорта и валютной выручки.Кумулятивный возможный негативный эффект оценивается экспертами в пределах до 10 процентов падения украинского ВВП по году, и в потере не менее 10 процентов украинского экспорта. Как говорят, мал золотник да дорог. И особенно он дорог собственнику компании Метинвест Покровскуголь, самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову. Он уже потерял принадлежавшие ему до освобождения Мариуполя металлургические заводы "Азовсталь" и "Им. Ильича", еще раньше Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, несколько крупных угольных компаний на Донбассе. И о том, что Метинвест пытается перерегистрировать свои бывшие предприятия в РФ я что-то пока не слышал. Потеря Покровского рудника и фабрики для Ахметова все равно, что "смерть кощеева". И совсем не удивительно, что, как говорят, совсем недавно Ахметов выдвинул Зеленскому ультиматум – мирные переговоры, или он снова начинает вкладываться в оппозиционную деятельность по полной, и на Украине, и через лоббистов на Западе. На кону крах или жизнь его бизнес-империи, которую он так долго строил. В общем, как не крути, цена взятия Покровска (Красноармейска) огромная. И в военном, и в экономическом, и в политическом плане. Настоящая "ахиллесова пята" страны 404.О том, какие еще проблемы есть в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет"
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
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Михаил Павлив
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украина, донбасс, россия, ринат ахметов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, впк, азовсталь, мнения, михаил павлив
Украина, Донбасс, Россия, Ринат Ахметов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВПК, Азовсталь, Мнения, Михаил Павлив

Ахиллесова пята Украины. Почему олигарх Ахметов затребовал через Зеленского мира

03:46 07.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Старостенко / Перейти в фотобанкРинат Ахметов
Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Сергей Старостенко
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Для начала о делах военных. Город Красноармейск (Покровск) — это важнейший логистический пункт, из которого осуществляется снабжение как южно-донецкой группировки ВСУ, так и всей Славянско-Краматорской агломерации. Покровск не просто пересечение дорог. Это крупнейший на Донбассе железнодорожный узел.
В случае его потери единственной железнодорожной веткой доступной для северного Донбасса будет та, что идет через из Павлограда в Славянск через Изюм. Которая, во-первых вдвое длиннее маршрута Павлоград – Покровск, во-вторых имеет меньшую пропускную способность. Трудности в военной логистике на лицо.
Опять же, именно из Покровска сейчас идет снабжение на Курахово, Угледар и Великую Новоселку. Из Покровска частично идет снабжение Константиновки и Дзержинска (Торецк). При потере Покровска группировки ВСУ в Угледаре, Константиновке и Торецке окажутся отрезанными от снабжения и в полуокружении. А дальше уже дело за нашими военными.
Но, есть еще одна неочевидная на первый взгляд, но крайне важная причина для взятия оккупированного Украиной Покровска ДНР.
Помимо стратегического логистического и военного значения города, есть еще кое что, что делает его "ахиллесовой пятой" украинской промышленности. Но для начала - небольшой экскурс в украинскую экономику.
Ориентированность украинской экономики на экспортсложилась как устойчивый макроэкономический тренд к середине девяностых годов прошлого века.
После обрушения ВПК советского периода, и схлопывания бывших советских рынков, палочкой выручалочкой для экономики Украины стал экспорт металлургической продукции, химии, зерновых и масличных культур и их производных.
И именно металлургия стала на десятилетия главной палочкой выручалочкой Украины. Остается ею она и сейчас, хоть и уступив первые позиции аграрному экспорту и экспорту железной руды.
Так вот, одним из составляющих технологии производства металла является металлургический кокс. Который изготавливается на коксо-химических предприятиях из подготовленного угольного концентрата. Который в свою очередь производят из особого типа углей – коксующих.
Уже начиная с нулевых годов, после восстановления объемов выплавки стали на Украине сформировался устойчивый дефицит коксующих углей. Еще больше он увеличился после того как украинские металлурги утратили доступ к углю из ЛДНР. По состоянию на февраль 2022 года украинская металлургия потребляла в среднем до 30 миллионов тонн коксующих углей в год. Значительная, к слову, часть из них поступала из России.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
С началом СВО поставки из России естественно закончились. При этом произошло обвальное обрушение металлургического производства на Украине на более чем 70 процентов. Не восстановились объемы и в 2023 году. Но, даже на ладан дышащая сейчас украинская металлургия потребляет порядка 10 миллионов коксующего угля в год.
Теперь предметно о Покровске. Именно в Покровске (его западном пригороде Удачное) находится последнее на контролируемой Киевом территории угольное предприятие Метинвест Покровскуголь, в составе покровского угольного завода (шахта Красноармейская Западная №1) и обогатительной фабрики Свято-Варваринской, покрывающее от 30 до 40 процентов потребности украинской металлургии в коксующих углях. Альтернативой являются только угли из Австралии и США. А это долго и дорого. Да и пропускная способность одесских портов и железнодорожных веток накладывает серьезные ограничения.
Утрата вместе с Покровском этого производства является приговором для украинской металлургии и всех сопряженных с ней отраслей экономики, таких как ВПК, машиностроение, станкостроение и т.д. А также значительное падение экспорта и валютной выручки.
Кумулятивный возможный негативный эффект оценивается экспертами в пределах до 10 процентов падения украинского ВВП по году, и в потере не менее 10 процентов украинского экспорта.
Как говорят, мал золотник да дорог.
И особенно он дорог собственнику компании Метинвест Покровскуголь, самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову. Он уже потерял принадлежавшие ему до освобождения Мариуполя металлургические заводы "Азовсталь" и "Им. Ильича", еще раньше Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, несколько крупных угольных компаний на Донбассе. И о том, что Метинвест пытается перерегистрировать свои бывшие предприятия в РФ я что-то пока не слышал.
Потеря Покровского рудника и фабрики для Ахметова все равно, что "смерть кощеева". И совсем не удивительно, что, как говорят, совсем недавно Ахметов выдвинул Зеленскому ультиматум – мирные переговоры, или он снова начинает вкладываться в оппозиционную деятельность по полной, и на Украине, и через лоббистов на Западе. На кону крах или жизнь его бизнес-империи, которую он так долго строил.
В общем, как не крути, цена взятия Покровска (Красноармейска) огромная. И в военном, и в экономическом, и в политическом плане. Настоящая "ахиллесова пята" страны 404.
О том, какие еще проблемы есть в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет"
 
УкраинаДонбассРоссияРинат АхметовВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВПКАзовстальМненияМихаил Павлив
 
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