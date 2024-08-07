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Ахиллесова пята Украины. Почему олигарх Ахметов затребовал через Зеленского мира

Ахиллесова пята Украины. Почему олигарх Ахметов затребовал через Зеленского мира - 07.08.2024 Украина.ру

Ахиллесова пята Украины. Почему олигарх Ахметов затребовал через Зеленского мира

Для начала о делах военных. Город Красноармейск (Покровск) — это важнейший логистический пункт, из которого осуществляется снабжение как южно-донецкой группировки ВСУ, так и всей Славянско-Краматорской агломерации. Покровск не просто пересечение дорог. Это крупнейший на Донбассе железнодорожный узел.

2024-08-07T03:46

2024-08-07T03:46

2024-08-07T03:46

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В случае его потери единственной железнодорожной веткой доступной для северного Донбасса будет та, что идет через из Павлограда в Славянск через Изюм. Которая, во-первых вдвое длиннее маршрута Павлоград – Покровск, во-вторых имеет меньшую пропускную способность. Трудности в военной логистике на лицо. Опять же, именно из Покровска сейчас идет снабжение на Курахово, Угледар и Великую Новоселку. Из Покровска частично идет снабжение Константиновки и Дзержинска (Торецк). При потере Покровска группировки ВСУ в Угледаре, Константиновке и Торецке окажутся отрезанными от снабжения и в полуокружении. А дальше уже дело за нашими военными.Но, есть еще одна неочевидная на первый взгляд, но крайне важная причина для взятия оккупированного Украиной Покровска ДНР.Помимо стратегического логистического и военного значения города, есть еще кое что, что делает его "ахиллесовой пятой" украинской промышленности. Но для начала - небольшой экскурс в украинскую экономику. Ориентированность украинской экономики на экспортсложилась как устойчивый макроэкономический тренд к середине девяностых годов прошлого века. После обрушения ВПК советского периода, и схлопывания бывших советских рынков, палочкой выручалочкой для экономики Украины стал экспорт металлургической продукции, химии, зерновых и масличных культур и их производных.И именно металлургия стала на десятилетия главной палочкой выручалочкой Украины. Остается ею она и сейчас, хоть и уступив первые позиции аграрному экспорту и экспорту железной руды.Так вот, одним из составляющих технологии производства металла является металлургический кокс. Который изготавливается на коксо-химических предприятиях из подготовленного угольного концентрата. Который в свою очередь производят из особого типа углей – коксующих. Уже начиная с нулевых годов, после восстановления объемов выплавки стали на Украине сформировался устойчивый дефицит коксующих углей. Еще больше он увеличился после того как украинские металлурги утратили доступ к углю из ЛДНР. По состоянию на февраль 2022 года украинская металлургия потребляла в среднем до 30 миллионов тонн коксующих углей в год. Значительная, к слову, часть из них поступала из России. С началом СВО поставки из России естественно закончились. При этом произошло обвальное обрушение металлургического производства на Украине на более чем 70 процентов. Не восстановились объемы и в 2023 году. Но, даже на ладан дышащая сейчас украинская металлургия потребляет порядка 10 миллионов коксующего угля в год. Теперь предметно о Покровске. Именно в Покровске (его западном пригороде Удачное) находится последнее на контролируемой Киевом территории угольное предприятие Метинвест Покровскуголь, в составе покровского угольного завода (шахта Красноармейская Западная №1) и обогатительной фабрики Свято-Варваринской, покрывающее от 30 до 40 процентов потребности украинской металлургии в коксующих углях. Альтернативой являются только угли из Австралии и США. А это долго и дорого. Да и пропускная способность одесских портов и железнодорожных веток накладывает серьезные ограничения.Утрата вместе с Покровском этого производства является приговором для украинской металлургии и всех сопряженных с ней отраслей экономики, таких как ВПК, машиностроение, станкостроение и т.д. А также значительное падение экспорта и валютной выручки.Кумулятивный возможный негативный эффект оценивается экспертами в пределах до 10 процентов падения украинского ВВП по году, и в потере не менее 10 процентов украинского экспорта. Как говорят, мал золотник да дорог. И особенно он дорог собственнику компании Метинвест Покровскуголь, самому богатому человеку Украины Ринату Ахметову. Он уже потерял принадлежавшие ему до освобождения Мариуполя металлургические заводы "Азовсталь" и "Им. Ильича", еще раньше Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, несколько крупных угольных компаний на Донбассе. И о том, что Метинвест пытается перерегистрировать свои бывшие предприятия в РФ я что-то пока не слышал. Потеря Покровского рудника и фабрики для Ахметова все равно, что "смерть кощеева". И совсем не удивительно, что, как говорят, совсем недавно Ахметов выдвинул Зеленскому ультиматум – мирные переговоры, или он снова начинает вкладываться в оппозиционную деятельность по полной, и на Украине, и через лоббистов на Западе. На кону крах или жизнь его бизнес-империи, которую он так долго строил. В общем, как не крути, цена взятия Покровска (Красноармейска) огромная. И в военном, и в экономическом, и в политическом плане. Настоящая "ахиллесова пята" страны 404.О том, какие еще проблемы есть в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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украина, донбасс, россия, ринат ахметов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, впк, азовсталь, мнения, михаил павлив