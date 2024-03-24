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На линии огня. Как живет Белгород под регулярными ракетными обстрелами

На линии огня. Как живет Белгород под регулярными ракетными обстрелами - 24.03.2024 Украина.ру

На линии огня. Как живет Белгород под регулярными ракетными обстрелами

В городе уже вторую неделю периодически звучит сирена ракетной опасности, которая дублируется по всем соцсетям. Телевизионные программы прерываются сообщениями о том, как жителям необходимо спуститься в подвалы, укрытия, не подходить близко к окнам или по-возможности находиться в местах с несущими стенами

2024-03-24T11:45

2024-03-24T11:45

2024-03-24T11:45

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Подобное происходит по несколько раз в день. И если вначале многие горожане не могли поверить во всё происходящее, то потом начали привыкать и пробовать выходить из укрытий на улицу.— Раньше казалось, что вообще никуда не выйдешь, а тут уже люди начинают приспосабливаться. Какая-то адаптация происходит со временем, — рассказывает Татьяна, моя знакомая из соседнего подъезда многоквартирного дома в спальном районе Харгора — Уже начинаешь под эти звуки и жить, и спать. Даже по звуку уже понятно: это прилет или наши работают военные, это самолет или что-то еще.Тем не менее Татьяна вместе с ребенком решила уехать из Белгорода, когда обстрелы рядом с ее домом усилились.— В Белгороде так сильно и часто прилетают снаряды, что приходилось сидеть [в укрытии] не пять минут, не один час. Поэтому многие многодетные семьи решили отправиться к родственникам и знакомым за город, — отвечают в унисон местные жители Харгоры и других районов города на вопросы приезжающих журналистов.Следует отметить, что это не в первый раз, когда власти Белгородской области отправляют детей в другие регионы, но раньше речь шла о меньших цифрах. Так, прошлой весной и в начале лета на фоне постоянных "прилетов" в Воронеж, например, временно вывезли 900 детей из Шебекинского и Грайворонского округов.Обстрелы региона (белгородское приграничье и областной центр) значительно усилились с выборами президента и не прекратились после них. В ночь на 12 марта (первый день досрочного голосования) обстановка резко обострилась. Противник предпринял массированный, комбинированный обстрел с применением не только ствольной артиллерии, кочующих минометов, но и РСЗО (реактивных систем залпового огня), оперативно-тактического комплекс Точка-у, дронов-камикадзе и беспилотников самолетного типа.ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) на трех направлениях осуществляли попытки прорваться в населенные пункты Белгородчины. Фактически приграничье превратилось в линию боевого соприкосновения, а сам Белгород стал мишенью для вражеских реактивных боеприпасов.Официальные сообщения в телеграм-канале главы региона Вячеслава Гладкова больше напоминали в эти дни настоящие фронтовые сводки. Жертвами прилетов сразу стали несколько человек. В селе Никольское накануне снаряд попал в жилой дом, на месте погибла почти вся семья (мать, ее гражданский супруг, бабушка и сын-подросток). Из-под завалов спасли только маленькую девочку, она в реанимации. В другом поселке погиб мужчина из-за дрона-камикадзе.Утром 19 марта в Белгородском районе четыре человека пострадали во время обстрела. Все из поселка Разумное с осколочными ранениями, 14-летнему парню оторвало часть руки. В Белгороде также росло число погибших и раненых.Раньше белгородцы относились к обстрелам более беспечно, признается горожанин Дмитрий. Сейчас при громких звуках "уже все прячутся"."Мы настолько этим пропитаны, что мы боимся, когда тихо. Потому что ты понимаешь, что сейчас тихо и, скорее всего, через пару дней будет очень громко", — описывает жизнь под обстрелами Алена.С начала конфликта она не разбирает собранные на всякий случай сумки с вещами. Кроме этого девушка теперь всегда берет с собой аптечку, которая стала "первой необходимостью каждого белгородца". И так поступают абсолютное большинство жителей города.В Белгороде из-за обстрелов временно закрыли школы и вузы, торговые центры. Люди стараются не выходить на улицу без лишней необходимости."Людей на улицах мало, все сидят дома, боятся выходить. До этой недели такого не было, мы всегда гуляли. Сейчас в городе настолько тихо, что из звуков слышно только пение птиц. Создается ощущение, что Белгород стоит на паузе, как и вообще вся жизнь", — рассказала Елена, которая внимательно старается отслеживать ситуацию.А вот таксистов ничто не пугает — никуда не делись даже под угрозой "прилетов". Правда, настаивают, что цена по городу теперь фиксированная — 500 рублей. Зато в соседний регион такса за проезд увеличилась в три раза."Боимся, страшно, но держимся. Только лишь и держимся надеждой, что примут меры и всё это закончится. За детей, конечно, страшно. Больше всего страшно за детей", — комментирует одна из жительниц.Тем не менее, в Белгороде начались восстановительные работы на месте разрушений. Управы проводят поквартирный обход и составляют первичные акты для скорейшего начала восстановительных работ. В первую очередь закрывают контур повреждённых объектов, чтобы вернуть в дома тепло.Одна из ракет "утреннего" обстрела упала совсем рядом с воротами "Белгород-Арены" — главного спортивного сооружения города. Место "прилета" видно издалека — на белой плитке расплылось большое темное пятно гари с воронкой в центре. Совсем рядом стоит каменная скамейка — она вся выщерблена осколками.Некоторые стекла фасада "Белгород Арены" оказались полностью выбиты, другие изрешечены. Хотя с момента обстрела прошло всего несколько часов, рабочие уже меняли поврежденные участки с помощью автокрана. Проходивший мимо "Арены" белгородец рассказал, что на местах более старых "прилетов" уже нет признаков ЧП."Власти стараются как можно быстрее привести здания и улицы в порядок", - сказал он.Горожане отмечают работу своего губернатора Вячеслава Гладкова. Он после каждого обстрела выезжает на место, ведет разговор с людьми, отвечает на все вопросы, на месте дает распоряжения тем или иным руководителям поручения и строго следит за их неукоснительным выполнением.Несмотря на обстрелы, Белгород не выглядит слишком опустевшим и безлюдным — на улицах можно встретить и детей, и пожилых людей. Работают продуктовые магазины, аптеки, почти вся социальная структура. Правда, в пункте выдачи Wildberries, который на днях я посетил, рассказали, что и у них значительно просел поток посетителей."Месяц назад в день приходило около 110 человек. Сегодня их не больше 50". Но все равно находятся люди, которые "идут за своими покупками под звуки сирен", - сообщили сотрудники магазина.За последние пару месяцев центр Белгорода серьезно изменился — теперь здесь каждые 20–50 метров стоят укрытия из бетонных блоков. Одни как домики накрывают людей с головой, другие попроще, без крыши. Попадаются и простые стенки из таких блоков — обычно они расположены возле домов, чтобы люди могли спрятаться в промежутке между бетоном и фасадом.По городу развешаны большие красные таблички с надписью "Аптечка там" и стрелкой указателя — правда, не всегда понятно, где конкретно находится это "там". На жилых домах — большие надписи "Укрытие", они ведут к подвалам.Сводки о работе ПВО и отчёты белгородского губернатора Вячеслава Гладкова из-за массовых атак ВСУ по Белгороду и области давно стали ежедневными. Ситуация напряженная, обычная жизнь давно перестала быть спокойной. И даже в такой, мягко скажем, взрывоопасной обстановке. абсолютное большинство жителей региона приняли участие в голосовании на президентских выборах."Выборы должны быть проведены по-любому. И в Белгородской области мы все вместе, моя семья лично, она проголосовала, мы все проголосовали онлайн. Тяжело выходить, я все неделю работал, последние два дня сумасшедшее что происходит в Белгороде, но выборы нужны. Не голосовать – это не проявлять свою гражданскую позицию", – заявил белгородец Андрей.Жительница Белгорода Елена Хорькова предпочла же вместе с сыном проголосовать на избирательном участке, потому что считает это своим долгом. По ее словам, украинская сторона своими обстрелами не заставит ее бояться.Жительница Белгорода Татьяна считает, что план киевского режима запугать горожан своими обстрелами не сработал, а только объединил российское общество. "Проголосовала, как только был первый отбой. И я думаю, что все люди и все мои знакомые прошли и проголосовали после очередного отбоя. По-моему, наоборот, боевики ВСУ своими обстрелами консолидировали все общество", – сказала Татьяна.…После страшного, чудовищного теракта в подмосковном Крокус сити, немало жителей Белгорода, ранним утром, пережившие очередную ракетную атаку, пришли возложить цветы на возникшем стихийном мемориале города. Белгородцы, пожалуй, больше, чем кто-либо знают цену человеческой жизни.

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