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Константинов назвал обмен сигналом о готовности Запада к переговорам

Константинов назвал обмен сигналом о готовности Запада к переговорам - 06.08.2024 Украина.ру

Константинов назвал обмен сигналом о готовности Запада к переговорам

Запад готов к переговорам с Россией. Уверенность в этом высказал 6 августа председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов

2024-08-06T14:26

2024-08-06T14:26

2024-08-06T14:26

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"Наши граждане вернулись на Родину. Обмен — сигнал о готовности Запада к переговорам. Это — крупнейший обмен в истории наших отношений с коллективным Западом, который в его ходе получил лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России", - констатировал глава Госсовета Крыма.По его мнению, ключевой фигурой состоявшегося на днях обмена является отбывавший в германии пожизненное заключение российский гражданин Вадим Красиков. Константинов напомнил: "Он был осужден по обвинению в убийстве террориста Зелимхана Хангошвили, который после участия в боевых действиях в Чечне получил убежище в ФРГ. Это о нём Владимир Путин рассказывал Такеру Карлсону. Именно Красикова Запад никак не хотел отдавать. Но — отдал. Как и других участников обмена".По мнению Константинова, состоявшийся обмен "будут вовсю использовать в ходе президентских выборов в США". При этом, отметил политик, если успех состоявшегося мероприятия "не подкреплять дальнейшими шагами в направлении деэскалации отношений с Россией, электоральный вес этого обмена станет близким к нулю"."Очень похоже на то, что в ближайшее время мы увидим следующие шаги, которые будут свидетельством восстановления диалога с Россией. И — готовности Запада на уступки,- отметил Константинов. - Ближайшие недели покажут, станет ли этот обмен одноразовой акцией или новым направлением в наших отношениях с т. н. "западными партнёрами". По крайней мере, для того, чтобы победить Трампа, мадам Харрис надо своих избирателей удивлять. А сделать это проще на внешнеполитическом направлении".Ранее Украина.ру сообщала, что Медведев сравнил обмен заключенными с трудной шахматной партией, которую выиграла Россия

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новости, запад, россия, крым, владимир константинов, владимир путин, такер карлсон, сша, президентские выборы, военная эскалация, обмен, переговоры, дипломатия, международные отношения, геополитика