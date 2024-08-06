Константинов назвал обмен сигналом о готовности Запада к переговорам - 06.08.2024 Украина.ру
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Константинов назвал обмен сигналом о готовности Запада к переговорам
Константинов назвал обмен сигналом о готовности Запада к переговорам - 06.08.2024 Украина.ру
Константинов назвал обмен сигналом о готовности Запада к переговорам
Запад готов к переговорам с Россией. Уверенность в этом высказал 6 августа председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов
2024-08-06T14:26
2024-08-06T14:26
новости
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владимир константинов
владимир путин
такер карлсон
сша
президентские выборы
военная эскалация
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"Наши граждане вернулись на Родину. Обмен — сигнал о готовности Запада к переговорам. Это — крупнейший обмен в истории наших отношений с коллективным Западом, который в его ходе получил лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России", - констатировал глава Госсовета Крыма.По его мнению, ключевой фигурой состоявшегося на днях обмена является отбывавший в германии пожизненное заключение российский гражданин Вадим Красиков. Константинов напомнил: "Он был осужден по обвинению в убийстве террориста Зелимхана Хангошвили, который после участия в боевых действиях в Чечне получил убежище в ФРГ. Это о нём Владимир Путин рассказывал Такеру Карлсону. Именно Красикова Запад никак не хотел отдавать. Но — отдал. Как и других участников обмена".По мнению Константинова, состоявшийся обмен "будут вовсю использовать в ходе президентских выборов в США". При этом, отметил политик, если успех состоявшегося мероприятия "не подкреплять дальнейшими шагами в направлении деэскалации отношений с Россией, электоральный вес этого обмена станет близким к нулю"."Очень похоже на то, что в ближайшее время мы увидим следующие шаги, которые будут свидетельством восстановления диалога с Россией. И — готовности Запада на уступки,- отметил Константинов. - Ближайшие недели покажут, станет ли этот обмен одноразовой акцией или новым направлением в наших отношениях с т. н. "западными партнёрами". По крайней мере, для того, чтобы победить Трампа, мадам Харрис надо своих избирателей удивлять. А сделать это проще на внешнеполитическом направлении".Ранее Украина.ру сообщала, что Медведев сравнил обмен заключенными с трудной шахматной партией, которую выиграла Россия
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новости, запад, россия, крым, владимир константинов, владимир путин, такер карлсон, сша, президентские выборы, военная эскалация, обмен, переговоры, дипломатия, международные отношения, геополитика
Новости, Запад, Россия, Крым, Владимир Константинов, Владимир Путин, Такер Карлсон, США, президентские выборы, военная эскалация, обмен, переговоры, дипломатия, международные отношения, геополитика

Константинов назвал обмен сигналом о готовности Запада к переговорам

14:26 06.08.2024
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Запад готов к переговорам с Россией. Уверенность в этом высказал 6 августа председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов
"Наши граждане вернулись на Родину. Обмен — сигнал о готовности Запада к переговорам. Это — крупнейший обмен в истории наших отношений с коллективным Западом, который в его ходе получил лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России", - констатировал глава Госсовета Крыма.
По его мнению, ключевой фигурой состоявшегося на днях обмена является отбывавший в германии пожизненное заключение российский гражданин Вадим Красиков. Константинов напомнил: "Он был осужден по обвинению в убийстве террориста Зелимхана Хангошвили, который после участия в боевых действиях в Чечне получил убежище в ФРГ. Это о нём Владимир Путин рассказывал Такеру Карлсону. Именно Красикова Запад никак не хотел отдавать. Но — отдал. Как и других участников обмена".
По мнению Константинова, состоявшийся обмен "будут вовсю использовать в ходе президентских выборов в США". При этом, отметил политик, если успех состоявшегося мероприятия "не подкреплять дальнейшими шагами в направлении деэскалации отношений с Россией, электоральный вес этого обмена станет близким к нулю".
"Очень похоже на то, что в ближайшее время мы увидим следующие шаги, которые будут свидетельством восстановления диалога с Россией. И — готовности Запада на уступки,- отметил Константинов. - Ближайшие недели покажут, станет ли этот обмен одноразовой акцией или новым направлением в наших отношениях с т. н. "западными партнёрами". По крайней мере, для того, чтобы победить Трампа, мадам Харрис надо своих избирателей удивлять. А сделать это проще на внешнеполитическом направлении".
Ранее Украина.ру сообщала, что Медведев сравнил обмен заключенными с трудной шахматной партией, которую выиграла Россия
 
НовостиЗападРоссияКрымВладимир КонстантиновВладимир ПутинТакер КарлсонСШАпрезидентские выборывоенная эскалацияобменпереговорыдипломатиямеждународные отношениягеополитика
 
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