ПВО уничтожены 22 БПЛА над Курской и Белгородской областями - 06.08.2024 Украина.ру
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ПВО уничтожены 22 БПЛА над Курской и Белгородской областями
ПВО уничтожены 22 БПЛА над Курской и Белгородской областями - 06.08.2024 Украина.ру
ПВО уничтожены 22 БПЛА над Курской и Белгородской областями
Более двух десятков украинских БПЛА самолётного типа уничтожены над Курской Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны России
2024-08-06T09:31
2024-08-06T10:48
новости
россия
курская область
белгородская область
бпла
беспилотники
дроны
пво
сво
терроризм
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"Утром 6 августа при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и девять украинских БПЛА над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении.Двумя часами ранее 6 августа Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь 11 БПЛА самолётного типа над территорией Курской области и одного украинского БПЛА над территорией Белгородской области. Таким образом были пресечены ночные попытки "киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов" по российским объектам, проинформировало министерство.Ранее издание Украина.ру сообщало о поставках украинских БПЛА малийским боевикам в материале Покушение на Путина, планы Буданова*. Главное на Украине на утро 6 августа
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новости, россия, курская область, белгородская область, бпла, беспилотники, дроны, пво, сво, терроризм, минобороны рф, всу
Новости, Россия, Курская область, Белгородская область, БПЛА, беспилотники, дроны, ПВО, СВО, терроризм, Минобороны РФ, ВСУ

ПВО уничтожены 22 БПЛА над Курской и Белгородской областями

09:31 06.08.2024 (обновлено: 10:48 06.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Более двух десятков украинских БПЛА самолётного типа уничтожены над Курской Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны России
"Утром 6 августа при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и девять украинских БПЛА над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении.
Двумя часами ранее 6 августа Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь 11 БПЛА самолётного типа над территорией Курской области и одного украинского БПЛА над территорией Белгородской области. Таким образом были пресечены ночные попытки "киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов" по российским объектам, проинформировало министерство.
Ранее издание Украина.ру сообщало о поставках украинских БПЛА малийским боевикам в материале Покушение на Путина, планы Буданова*. Главное на Украине на утро 6 августа
 
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