https://ukraina.ru/20240806/1056695328.html

ПВО уничтожены 22 БПЛА над Курской и Белгородской областями

ПВО уничтожены 22 БПЛА над Курской и Белгородской областями - 06.08.2024 Украина.ру

ПВО уничтожены 22 БПЛА над Курской и Белгородской областями

Более двух десятков украинских БПЛА самолётного типа уничтожены над Курской Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны России

2024-08-06T09:31

2024-08-06T09:31

2024-08-06T10:48

новости

россия

курская область

белгородская область

бпла

беспилотники

дроны

пво

сво

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055813890_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_c9f135dc80ce25f1b945fb9e1e12ebea.jpg.webp

"Утром 6 августа при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и девять украинских БПЛА над территорией Белгородской области", - сказано в официальном сообщении.Двумя часами ранее 6 августа Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь 11 БПЛА самолётного типа над территорией Курской области и одного украинского БПЛА над территорией Белгородской области. Таким образом были пресечены ночные попытки "киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов" по российским объектам, проинформировало министерство.Ранее издание Украина.ру сообщало о поставках украинских БПЛА малийским боевикам в материале Покушение на Путина, планы Буданова*. Главное на Украине на утро 6 августа

россия

курская область

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, белгородская область, бпла, беспилотники, дроны, пво, сво, терроризм, минобороны рф, всу