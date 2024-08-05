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Путин рассказал парламентариям, в чём состоит "главная задача всех ветвей власти"

Путин рассказал парламентариям, в чём состоит "главная задача всех ветвей власти" - 05.08.2024 Украина.ру

Путин рассказал парламентариям, в чём состоит "главная задача всех ветвей власти"

Среди важнейших приоритетов остаётся обеспечение безопасности. Об этом 5 августа заявил президент Велемир Путин в ходе встречи со спикерами палат российского парламента

2024-08-05T17:10

2024-08-05T17:10

2024-08-05T17:37

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"Главная задача всех ветвей власти, в том числе и представительной ветви власти, парламента, обеих его палат, заключается в том, чтобы обеспечить интересы наших людей, граждан Российской Федерации. Имеются в виду политические права, социальные, экономические. Нормотворческая деятельность, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики нашей страны, на базе которой должны решаться и социальные вопросы", - заявил Путин.При этом он отметил, что "обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов". Это означает стабильное функционирование Вооружённых Сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, а также поддержу "наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и, конечно, членов их семей".Вот это, по словам президента, будет приоритетом для работы Федерального Собрания в осеннюю сессию. При этом, отметил российский лидер, новые жизненные задачи решаются достойно, с хорошим результатом. Однако "расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряжённо", добавил президент.Россия выстояла под давлением западных санкций. Об этом 5 августа председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил президенту об эффективности российской системы, выстоявшей под давлением Запада. Об этом сообщала Украина.ру в публикации "Более 21 тысячи санкций объявлено России": спикер Госдумы рассказал Путину об эффекте

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