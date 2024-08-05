Путин рассказал парламентариям, в чём состоит "главная задача всех ветвей власти" - 05.08.2024 Украина.ру
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Путин рассказал парламентариям, в чём состоит "главная задача всех ветвей власти"
Путин рассказал парламентариям, в чём состоит "главная задача всех ветвей власти" - 05.08.2024 Украина.ру
Путин рассказал парламентариям, в чём состоит "главная задача всех ветвей власти"
Среди важнейших приоритетов остаётся обеспечение безопасности. Об этом 5 августа заявил президент Велемир Путин в ходе встречи со спикерами палат российского парламента
2024-08-05T17:10
2024-08-05T17:37
новости
россия
запад
владимир путин
вячеслав володин
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законодательство
закон
законопроекты
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"Главная задача всех ветвей власти, в том числе и представительной ветви власти, парламента, обеих его палат, заключается в том, чтобы обеспечить интересы наших людей, граждан Российской Федерации. Имеются в виду политические права, социальные, экономические. Нормотворческая деятельность, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики нашей страны, на базе которой должны решаться и социальные вопросы", - заявил Путин.При этом он отметил, что "обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов". Это означает стабильное функционирование Вооружённых Сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, а также поддержу "наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и, конечно, членов их семей".Вот это, по словам президента, будет приоритетом для работы Федерального Собрания в осеннюю сессию. При этом, отметил российский лидер, новые жизненные задачи решаются достойно, с хорошим результатом. Однако "расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряжённо", добавил президент.Россия выстояла под давлением западных санкций. Об этом 5 августа председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил президенту об эффективности российской системы, выстоявшей под давлением Запада. Об этом сообщала Украина.ру в публикации "Более 21 тысячи санкций объявлено России": спикер Госдумы рассказал Путину об эффекте
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новости, россия, запад, владимир путин, вячеслав володин, госдума, законодательство, закон, законопроекты, парламент, федеральное собрание, государственная дума рф, сво, безопасность, национальная безопасность, армия, минобороны рф, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, социальное государство
Новости, Россия, Запад, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума, законодательство, Закон, законопроекты, парламент, федеральное собрание, Государственная дума РФ, СВО, безопасность, национальная безопасность, Армия, Минобороны РФ, социальная политика, социальные выплаты, социальные расходы, социальное государство

Путин рассказал парламентариям, в чём состоит "главная задача всех ветвей власти"

17:10 05.08.2024 (обновлено: 17:37 05.08.2024)
 
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© POOL
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Среди важнейших приоритетов остаётся обеспечение безопасности. Об этом 5 августа заявил президент Велемир Путин в ходе встречи со спикерами палат российского парламента
"Главная задача всех ветвей власти, в том числе и представительной ветви власти, парламента, обеих его палат, заключается в том, чтобы обеспечить интересы наших людей, граждан Российской Федерации. Имеются в виду политические права, социальные, экономические. Нормотворческая деятельность, законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики нашей страны, на базе которой должны решаться и социальные вопросы", - заявил Путин.
При этом он отметил, что "обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов". Это означает стабильное функционирование Вооружённых Сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, а также поддержу "наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и, конечно, членов их семей".
Вот это, по словам президента, будет приоритетом для работы Федерального Собрания в осеннюю сессию. При этом, отметил российский лидер, новые жизненные задачи решаются достойно, с хорошим результатом. Однако "расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряжённо", добавил президент.
Россия выстояла под давлением западных санкций. Об этом 5 августа председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил президенту об эффективности российской системы, выстоявшей под давлением Запада. Об этом сообщала Украина.ру в публикации "Более 21 тысячи санкций объявлено России": спикер Госдумы рассказал Путину об эффекте
 
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