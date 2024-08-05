Более 21 тысячи санкций объявлено России, но политсистема выстояла - Володин - 05.08.2024 Украина.ру
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Более 21 тысячи санкций объявлено России, но политсистема выстояла - Володин
Более 21 тысячи санкций объявлено России, но политсистема выстояла - Володин - 05.08.2024 Украина.ру
Более 21 тысячи санкций объявлено России, но политсистема выстояла - Володин
Россия выстояла под давлением западных санкций. Об этом 5 августа заявил президенту председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин
2024-08-05T16:41
2024-08-05T16:41
новости
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума
снг
сво
социальная политика
социальные расходы
социальные выплаты
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По словам парламентария, по итогам состоявшейся сессии принят 331 закон. И это законы очень значимые, отметил председатель Госдумы.В ходе встречи спикеров двух палат российского парламента с Владимиром Путиным зашла речь о санкциях. Вячеслав Володин отметил, что в такой ситуации "есть консолидация по ключевым вопросам развития страны, будь это вопросы экономики или вопросы обороны, ну и, самое главное, вопросы международные"."И надо сказать, более 21 тысячи санкций объявлено России, но политическая система, которую Вы сформировали, выстояла и показывает свою эффективность. При этом чем больше санкций, тем больше вызовов – Вы отдаёте полномочия людям, чтобы они через своих депутатов принимали участие в решении вопросов, а не наоборот,- сказал президенту Володин. - И если говорить о парламенте, то опять, несмотря на то что мы столкнулись с санкциями и проблемами, вновь в ходе избирательной кампании Вы подтвердили, что правильно будет так сделать. И депутаты, лидеры фракций это восприняли очень положительно. Это дополняет ответственность".Говоря о специальной военной операции, Володин отметил, что "мы приняли 21 закон в отношении ребят, которые воюют, семей, и мы знаем, этот вопрос всегда у Вас на контроле, поэтому мы для себя как приоритет его обозначили, и он у нас таким остаётся до сегодняшнего дня".Также были приняты, по словам спикера Госдумы, законы о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков, запрещены треш-стримы. Также депутаты "нашли решение, запретив и передав полномочия регионам по "наливайкам", которые беспокоят людей, проживающих в многоквартирных домах".Государственной Думой принято 92 социально ориентированных закона, 82 закона в сфере экономики. В сфере безопасности и обороны принято 34 закона. Ещё 59 законов принято в сфере бюджета, налогов, финансов.При этом он отметил: "Нам ведь важно что: знание языка, уважение наших законов, традиций, культуры. Поэтому мы исходим из этого же, ведя диалог с нашими коллегами из стран СНГ, откуда приезжают к нам работать или желают получить гражданство, учитывая, что наши социальные стандарты привлекательные".Также сегодня, сообщала Украина.ру, Матвиенко и Володин рассказали Путину о законодательной поддержке СВО
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новости, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума, снг, сво, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, социальная инфраструктура, законодательство, парламент, законопроекты, антироссийские санкции, миграция
Новости, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума, СНГ, СВО, социальная политика, социальные расходы, социальные выплаты, социальное государство, социальная справедливость, социальная инфраструктура, законодательство, парламент, законопроекты, антироссийские санкции, миграция

Более 21 тысячи санкций объявлено России, но политсистема выстояла - Володин

16:41 05.08.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным
Президент Владимир Путин встретился с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным
© POOL
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Россия выстояла под давлением западных санкций. Об этом 5 августа заявил президенту председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин
По словам парламентария, по итогам состоявшейся сессии принят 331 закон. И это законы очень значимые, отметил председатель Госдумы.
В ходе встречи спикеров двух палат российского парламента с Владимиром Путиным зашла речь о санкциях. Вячеслав Володин отметил, что в такой ситуации "есть консолидация по ключевым вопросам развития страны, будь это вопросы экономики или вопросы обороны, ну и, самое главное, вопросы международные".
"И надо сказать, более 21 тысячи санкций объявлено России, но политическая система, которую Вы сформировали, выстояла и показывает свою эффективность. При этом чем больше санкций, тем больше вызовов – Вы отдаёте полномочия людям, чтобы они через своих депутатов принимали участие в решении вопросов, а не наоборот,- сказал президенту Володин. - И если говорить о парламенте, то опять, несмотря на то что мы столкнулись с санкциями и проблемами, вновь в ходе избирательной кампании Вы подтвердили, что правильно будет так сделать. И депутаты, лидеры фракций это восприняли очень положительно. Это дополняет ответственность".
Говоря о специальной военной операции, Володин отметил, что "мы приняли 21 закон в отношении ребят, которые воюют, семей, и мы знаем, этот вопрос всегда у Вас на контроле, поэтому мы для себя как приоритет его обозначили, и он у нас таким остаётся до сегодняшнего дня".
Также были приняты, по словам спикера Госдумы, законы о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков, запрещены треш-стримы. Также депутаты "нашли решение, запретив и передав полномочия регионам по "наливайкам", которые беспокоят людей, проживающих в многоквартирных домах".
Государственной Думой принято 92 социально ориентированных закона, 82 закона в сфере экономики. В сфере безопасности и обороны принято 34 закона. Ещё 59 законов принято в сфере бюджета, налогов, финансов.
"Параллельно с этим мы в ходе обсуждения поправок в Закон "О бюджете" предложили увеличить финансирование славянских университетов, находящихся в странах СНГ, откуда приезжают к нам работать, с тем чтобы там университеты были максимально эффективными в части подготовки кадров, изучения языка, нашей культуры, чтобы те, кто приезжал, уже были более подготовленными", - сказал Володин.
При этом он отметил: "Нам ведь важно что: знание языка, уважение наших законов, традиций, культуры. Поэтому мы исходим из этого же, ведя диалог с нашими коллегами из стран СНГ, откуда приезжают к нам работать или желают получить гражданство, учитывая, что наши социальные стандарты привлекательные".
Также сегодня, сообщала Украина.ру, Матвиенко и Володин рассказали Путину о законодательной поддержке СВО
 
НовостиРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдумаСНГСВОсоциальная политикасоциальные расходысоциальные выплатысоциальное государствосоциальная справедливостьсоциальная инфраструктуразаконодательствопарламентзаконопроектыантироссийские санкциимиграция
 
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