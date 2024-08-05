https://ukraina.ru/20240805/1056687548.html

Хуже войны: до чего Украина довела Харцызск и как Россия его восстанавливает. Репортаж из Донбасса

Хуже войны: до чего Украина довела Харцызск и как Россия его восстанавливает. Репортаж из Донбасса - 05.08.2024 Украина.ру

Хуже войны: до чего Украина довела Харцызск и как Россия его восстанавливает. Репортаж из Донбасса

Какие задачи стоят перед регионами, воссоединившимися с Россией? Это легко понять на примере Харцызска – одного из городов Донецкой Народной Республики,... Украина.ру, 05.08.2024

2024-08-05T16:24

2024-08-05T16:24

2024-08-05T16:24

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Какие задачи стоят перед регионами, воссоединившимися с Россией? Это легко понять на примере Харцызска – одного из городов Донецкой Народной Республики, который, несмотря на все трудности, всё-таки развивается. И делает это при помощи, как тут говорят, "большой России". Подробности - в сюжете военкора Украина.ру Василия Ткача. #Харцызск #Россия #РФ #Украина #ЖКХ #автобусы #троллейбусы #дороги #трубы #водопровод #СВО #спецоперация #герой #героизм #штурм #Шойгу #минобороны #волонтёры #восстановление #строительство #предприятия #инвестиции #производство #кадры #Нижегородская #мэр #министр #область #ДНР #Донбасс #транспорт

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