Хуже войны: до чего Украина довела Харцызск и как Россия его восстанавливает. Репортаж из Донбасса - 05.08.2024 Украина.ру
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Хуже войны: до чего Украина довела Харцызск и как Россия его восстанавливает. Репортаж из Донбасса
Хуже войны: до чего Украина довела Харцызск и как Россия его восстанавливает. Репортаж из Донбасса - 05.08.2024 Украина.ру
Хуже войны: до чего Украина довела Харцызск и как Россия его восстанавливает. Репортаж из Донбасса
Какие задачи стоят перед регионами, воссоединившимися с Россией? Это легко понять на примере Харцызска – одного из городов Донецкой Народной Республики,... Украина.ру, 05.08.2024
2024-08-05T16:24
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Какие задачи стоят перед регионами, воссоединившимися с Россией? Это легко понять на примере Харцызска – одного из городов Донецкой Народной Республики, который, несмотря на все трудности, всё-таки развивается. И делает это при помощи, как тут говорят, "большой России". Подробности - в сюжете военкора Украина.ру Василия Ткача. #Харцызск #Россия #РФ #Украина #ЖКХ #автобусы #троллейбусы #дороги #трубы #водопровод #СВО #спецоперация #герой #героизм #штурм #Шойгу #минобороны #волонтёры #восстановление #строительство #предприятия #инвестиции #производство #кадры #Нижегородская #мэр #министр #область #ДНР #Донбасс #транспорт
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видео, эксклюзив, россия, украина, донбасс, украина.ру, автобус, троллейбус, дороги, сво, спецоперация, герои, сергей шойгу, минобороны рф, восстановление донбасса, строительство, предприятие, волонтеры, днр, видео
Видео, Эксклюзив, Россия, Украина, Донбасс, Украина.ру, автобус, троллейбус, дороги, СВО, Спецоперация, герои, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, восстановление Донбасса, Строительство, предприятие, волонтеры, ДНР

Хуже войны: до чего Украина довела Харцызск и как Россия его восстанавливает. Репортаж из Донбасса

16:24 05.08.2024
 
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Какие задачи стоят перед регионами, воссоединившимися с Россией? Это легко понять на примере Харцызска – одного из городов Донецкой Народной Республики, который, несмотря на все трудности, всё-таки развивается. И делает это при помощи, как тут говорят, "большой России".
Подробности - в сюжете военкора Украина.ру Василия Ткача.
#Харцызск #Россия #РФ #Украина #ЖКХ #автобусы #троллейбусы #дороги #трубы #водопровод #СВО #спецоперация #герой #героизм #штурм #Шойгу #минобороны #волонтёры #восстановление #строительство #предприятия #инвестиции #производство #кадры #Нижегородская #мэр #министр #область #ДНР #Донбасс #транспорт
 
ВидеоЭксклюзивРоссияУкраинаДонбассУкраина.руавтобустроллейбусдорогиСВОСпецоперациягероиСергей ШойгуМинобороны РФвосстановление ДонбассаСтроительствопредприятиеволонтерыДНР
 
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