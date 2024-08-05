https://ukraina.ru/20240805/1056682393.html

Украина и террористы, эхо бунта в Ковеле, атаки. Главное на Украине на 13:00 5 августа

Украина и террористы, эхо бунта в Ковеле, атаки. Главное на Украине на 13:00 5 августа - 05.08.2024 Украина.ру

Украина и террористы, эхо бунта в Ковеле, атаки. Главное на Украине на 13:00 5 августа

Появились новые доказательства связи украинских спецслужб с международным терроризмом. Полицейские открыли дело в отношении отбивших у военкомов молодых людей, СМИ пророчат другие бунты. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-08-05T13:20

2024-08-05T13:20

2024-08-05T13:20

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нацполиция

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Нацполиция Украины открыла два уголовных производства по факту митинга перед зданием ТЦК (аналог военкомата — Ред.) в городе Ковель Волынской области, который прошел 3 августа после задержания нескольких молодых парней."По факту инцидента в Ковеле 3 августа открыто два уголовных производства", - сообщило ГУ Нацполиции в Волынской области.Так, дела были возбуждены по ч. 1 ст. 295 - "Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку" и ч. 1 ст. 293 - "Групповое нарушение общественного порядка" Уголовного Кодекса Украины."В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать участников инцидента, опрашивать очевидцев и выяснять другие детали происшествия. Следственные действия продолжаются", – сообщили полицейские.Ранее, 3 августа, в Ковеле благодаря сходке местных жителей удалось освободить из ТЦК задержанных военкомами молодых людей. В украинских СМИ расценили происходящее как первый успешный массовый бунт против мобилизации в стране.При этом одним Ковелем дело может не ограничиться."Все понимают, что "Ковельская история" повторится. На это прямо указывают: первое видео - похищение мужчины в киевской области. ТЦК силой пытаются вытащить его через окно - осле такого "народный гнев" будет нарастать; второе и третье - это сгоревшие машины ТЦК/ВСУ в Днепре и Одессе. Также рост кладбищ и количество военных инвалидов кругом. Зеленский может так доиграться, что в какой-то момент в стране всё рухнет!" - написал 5 августа популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ранее СМИ сообщили об участившихся случаях поджогов военных авто в стране. Подчас украинские военные пишут у себя на машинах "Не ТЦК", но это не всегда помогает.Украина и терроризмУкраинский медиаэксперт Анатолий Шарий у себя в телеграм-канале опубликовал скан паспорта сотрудника украинских спецслужб, связанного с международной террористической группировкой "Аль-Каида"* (запрещённая в РФ организация — Ред.)."По имеющейся у меня информации, Киев-таки занимается подготовкой таурегских боевиков и групп, аффилированных с "Аль-Каидой"* (запрещённая в РФ организация — Ред.), а также поставками им оружия и БпЛА. Обучение террористов включает в себя тактику ведения боя. Предположительно первая из групп проходила обучение в начале года. После заявлений Юсова и посла Украины в Сенегале это секретом больше не является. Проблема была с доставкой террористам БпЛА и оружия, это заняло несколько месяцев. Сейчас, видимо, груз доехал. Ждём терактов с вооружением, переданным Киевом. Координацией этого проекта, как утверждают источники, занимается украинец Андрей Г., а также граждане одной из стран НАТО, которые бывают в регионе и прибывают через Нуакшот (Мавритания)", - написал он в своём телеграм-канале.Ранее правительство Мали выпустило коммюнике, в котором заявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной. В частности упоминались заявления украинских чиновников о том, что Украина причастна к атаке террористов из связанной с "Аль-Каидой"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) и сепаратистов-террористов на отряд малийской армии и ЧВК "Вагнер". Малийское правительство с "глубоким удивлением приняло к сведению подрывные высказывания", которыми представитель ГУР Андрей Юсов "признал причастность Украины" к нападению "вооруженных террористических групп", что привело к гибели представителей армии Мали.Кроме того, посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров "открыто и без малейших сомнений продемонстрировал поддержку своей страной международного терроризма, в частности в Мали". Правительство Мали обвинило Украины в поддержке терроризма в Африке, в частности в Мали, нарушении суверенитета страны, в агрессии в отношении Мали и в нарушении международного права, включая Устав ООН.В итоге Мали разорвало дипотношения с Украиной, обратилось в компетентные судебные органы в связи с заявлением украинских чиновников, а также официально оповестило региональные и международные органы, а также государства-союзники Украины о том, что последняя поддерживает терроризм. Кроме того, в Мали будут принимать меры с целью недопущения дестабилизации обстановки в стране со стороны украинских посольств, расположенных в Африке.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 30 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ осуществили 22 обстрела, на горловском направлении — 8 обстрелов, выпустив в общей сложности 73 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц. Огнём ВСУ повреждено 3 жилых домостроения.В следующие сути обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 11 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому и Кировскому районам Горловки — в общей сложности 14 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, и один сброс ВОП с БпЛА."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 5 августа по состоянию на 13:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Кировский район) - в результате сброса ВОП с БпЛА по ул. Кирова ранена женщина 1964 года рождения", - сообщило представительство.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 30 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 30 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 9; Великая Лепетиха — 2; Новая Каховка — 7; Чулаковка — 4; Алёшки — 5; Каховка — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка и Алёшки.Утром 5 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по сёлам Журавлевка, Красный Хутор, Петровка, Салтыково, Щетиновка и Ясные Зори был выпущен 31 боеприпас в ходе 4 обстрелов, а также совершены атаки с помощью 5 БпЛА, один из них сбит системой ПВО. Ранен один мирный житель. На участке автодороги Ясные Зори — Октябрьский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель с закрытым перелом ноги после оказания медицинской помощи отпущен домой. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. За прошедший день повреждены здание сельхозпредприятия и 3 автомобиля", - указывалось в сводке.В Валуйском городском округе село Борки атаковано одним беспилотником. Поврежден забор частного домовладения.В Волоконовском районе по хутору Плотвянка произведены атаки с помощью одного БпЛА. Обошлось без последствий.В Грайворонском городском округе по сёлам Новостроевка-Вторая и Рождественка выпущено 6 боеприпасов в ходе одного обстрела и осуществлены атаки 4 БпЛА. Обошлось без последствий на земле."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, хуторам Панков и Мухин выпущено 6 беспилотников и 10 боеприпасов в ходе 6 обстрелов. Случилось горе — один человек погиб. В Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому до приезда медиков скончалась женщина. За прошедший день в округе ранены 4 мирных жителя, все они после оказанной медицинской помощи отпущены домой. Лечение будут проходить амбулаторно. Различные повреждения выявлены в 8 МКД, 5 частных домах, 2 соцобъектах, автобусе, 8 легковых автомобилях, 4 из которых уничтожены огнем. Также повреждена линия газоснабжения", - отмечалось в сводке.Позже Гладков сообщил о новой атаке на Шебекино."Под обстрелом ВСУ город Шебекино. По предварительной информации, ранен один человек — у женщины множественные слепые осколочные ранения ноги. Бригадой СМП пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода. На текущий момент в 4 многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, также осколками посечены 2 автомобиля. Администрация начала подомовой обход. Информация о последствиях уточняется", - писал Гладков в своём телеграм-канале.Позднее он сообщил о новых атаках, а также о сигнале ракетной опасности.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об украинских перспективах — в статье Сергея Зуева "Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий".

https://ukraina.ru/20240805/1056673754.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, мали, анатолий шарий, аль-каида, вооруженные силы украины, нацполиция, вячеслав гладков