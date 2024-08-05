Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий - 05.08.2024 Украина.ру
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Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий
Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий - 05.08.2024 Украина.ру
Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий
На Украине задумались над тем, удастся ли вернуть в страну уехавших украинцев и как долго утративший легитимность Зеленский может оставаться у власти. И что именно будут подписывать представители киевского режима, когда дело дойдет до подписей.
2024-08-05T06:00
2024-08-05T06:00
украина
россия
банковая
владимир зеленский
кирилл буданов
руслан коцаба
запорожская аэс
вооруженные силы украины
оон
эксклюзив
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Пока заявления официальных лиц по-прежнему воинственны. Так, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в эфире единого телемарафона сообщил, что продолжается работа по подготовке новых ударов по Крымскому мосту. По его словам, разрушение моста может произойти в течение нескольких ближайших месяцев.На это отреагировали в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с "Известиями" заявила, что "это терроризм в чистом виде"."Но удивляет то, что он (Буданов* — Ред.) обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства "достижений" Белого дома и Банковой. Вместе с Белым домом спишут под это очередную пару миллиардов долларов", - сказала она.Официальный представитель МИД РФ добавила, что "строить на Украине американцы не могут ничего: ни мосты, ни демократию. Только рушат".Украинцам, сумевшим покинуть страну и осевшим на Западе, снова приходится беспокоиться о своем будущем. Главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что мобилизация необходима не только внутри страны, и призвал выехавших за границу граждан вернуться и вступить в ряды ВСУ — дескать, без вас не победить.Комментируя этот призыв, одесский адвокат Тарас Никифорчук тоже призвал вернуться на Украину, но только двух человек — экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего советника ОП Алексея Арестовича*. Если эти два человека вернутся, то тогда можно будет и с других что-то спрашивать, отметил юрист в своем видеоблоге.Напомним, по данным ООН, по состоянию на февраль 2024 года около 14 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий, из них примерно 6,5 миллиона выехали за границу. Большую часть беженцев (60%) приняла Польша. При этом еще около 5 миллионов украинцев выехали в Россию (по данным СБ РФ).В докладе Международной организации по миграции (МОМ), представленном в мае 2024 года, говорится о том, что миграционный коридор, ведущий из Украины в Россию, является третьим по числу мигрантов в мире после маршрутов Мексика-США и Сирия-Турция. При этом указывается, что среди беженцев в мире преобладают граждане Сирии, второе место делят украинцы и афганцы.Что дальше? Политолог Вадим Карасев напоминает, что "война (спецоперация — Ред.) идет не за территорию, а за нейтралитет и внеблоковый статус Украины".Похоже на то, что и в Киеве думают теперь уже не о территориальном аспекте проблемы, не о границах 91-го года, а только о том, как бы не потерять власть. Но это простым людям будет дорого стоить."На Банковой решили за счет живой силы провести осенние контрнаступление и попытаться вернуть Запорожскую АЭС, чтобы на этой волне подписать мирный договор", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".По мнению авторов канала, для Зеленского это готовящееся наступление - "последний шанс остаться у власти, а для этого необходим сильный триггер, вот почему сейчас Донбасс не основное направление".Ранее канал сообщал со ссылкой на источник в ОП, что "сейчас ВСУ экономит резервы и снаряды на фронте, а вся западная техника собирается в тылу и предназначена для новых бригад, которые будут штурмовать Запорожскую АЭС".Относительно идеи Зеленского о референдуме. Украинский политтехнолог Андрей Золотаревназвал это попыткой "прикрыть собственную задницу и уйти от ответственности за принятие крайне тяжелых решений и ответственности за похабный для страны мир, который маячит в силу внутренних и внешних обстоятельств".Он напомнил, что когда на Украине пустили землю с молотка, то с народом не советовались.По мнению эксперта, Кремль не собирается садиться за стол переговоров с Зеленским, поскольку в России его не считают легитимным. Скоро легитимность утратит и Верховная Рада. Поэтому, предположил Золотарев, не исключено, что Россию додавят (он не уточнил, кто именно "додавит" — Ред,) на то, чтобы пойти на перемирие, а в это время провести на Украине выборы. Почему? Потому что подписывать что-либо должен легитимный президент Украины, чтобы его преемник не "съехал", сказал политехнолог.Что именно придется подписывать представителям киевского режима — на этот счет есть разные мнения. Кто-то считает, что подписывать Киеву придется не соглашение о перемирии, а капитуляцию.Так, покинувший страну украинский журналист Руслан Коцаба отметил в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, что недавний визит главы МИД Украины Кулебы в Китай выглядел странно, фактически ему там "дали демонстративно по носу".По словам Коцабы, в Китае "прекрасно понимают, что никакого перемирия уже не будет, будет капитуляция — причем, капитуляция очень унизительная для Украины (для киевского режима — Ред.)".Тем временем на Украине продолжается беспредельная мобилизация, а вместе с ней множатся коррупционные скандалы. Выясняется, что сотрудники ТЦК не только отлавливают людей на всех перекрестках, но и "обилечивают" бизнес и народ в этом треке."Как известно, ТЦК может остановить любой бизнес. К примеру, у вас ресторан, и представляете, если к вам ежедневно будут захаживать ТЦК или будет стоять там рядом и проверять всех у дверей в ресторан. Через некоторое время к вам перестанут ходить. Лучше заплатить этим шакалам. Война для всех огромный бизнес, кроме нации в общем, так как она беднеет и вымирает", - рассказывает телеграм-канал "Картель".В завершение вот о чем. Часто в комментариях читаем нелестные высказывания в адрес всех украинцев, как будто бы все они в равной степени повинны в деяниях киевского режима. Но вот мнение Юлии Вельбой. "Когда говорят: все нормальные люди оттуда уже выехали, остальных не жалко, - я не согласна. Осталось много нормальных, хороших людей, у которых нет выхода", - пишет она. И это так и есть.Подробнее о том, что происходит на линии боевого соприкосновения, читайте в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне"* - внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
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Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, банковая, владимир зеленский, кирилл буданов, руслан коцаба, запорожская аэс, вооруженные силы украины, оон, эксклюзив
Украина, Россия, Банковая, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Руслан Коцаба, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, ООН, Эксклюзив

Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий

06:00 05.08.2024
 
© AP / Mykola Tys
- РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© AP / Mykola Tys
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Сергей Зуев
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На Украине задумались над тем, удастся ли вернуть в страну уехавших украинцев и как долго утративший легитимность Зеленский может оставаться у власти. И что именно будут подписывать представители киевского режима, когда дело дойдет до подписей.
Пока заявления официальных лиц по-прежнему воинственны. Так, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в эфире единого телемарафона сообщил, что продолжается работа по подготовке новых ударов по Крымскому мосту. По его словам, разрушение моста может произойти в течение нескольких ближайших месяцев.
На это отреагировали в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с "Известиями" заявила, что "это терроризм в чистом виде".
"Но удивляет то, что он (Буданов* — Ред.) обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства "достижений" Белого дома и Банковой. Вместе с Белым домом спишут под это очередную пару миллиардов долларов", - сказала она.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что "строить на Украине американцы не могут ничего: ни мосты, ни демократию. Только рушат".
Украинцам, сумевшим покинуть страну и осевшим на Западе, снова приходится беспокоиться о своем будущем. Главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что мобилизация необходима не только внутри страны, и призвал выехавших за границу граждан вернуться и вступить в ряды ВСУ — дескать, без вас не победить.
Комментируя этот призыв, одесский адвокат Тарас Никифорчук тоже призвал вернуться на Украину, но только двух человек — экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего советника ОП Алексея Арестовича*. Если эти два человека вернутся, то тогда можно будет и с других что-то спрашивать, отметил юрист в своем видеоблоге.
Напомним, по данным ООН, по состоянию на февраль 2024 года около 14 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий, из них примерно 6,5 миллиона выехали за границу. Большую часть беженцев (60%) приняла Польша. При этом еще около 5 миллионов украинцев выехали в Россию (по данным СБ РФ).
В докладе Международной организации по миграции (МОМ), представленном в мае 2024 года, говорится о том, что миграционный коридор, ведущий из Украины в Россию, является третьим по числу мигрантов в мире после маршрутов Мексика-США и Сирия-Турция. При этом указывается, что среди беженцев в мире преобладают граждане Сирии, второе место делят украинцы и афганцы.
Что дальше? Политолог Вадим Карасев напоминает, что "война (спецоперация — Ред.) идет не за территорию, а за нейтралитет и внеблоковый статус Украины".
Вчера, 10:21
"У нас растут кладбища, а не дети". Украинские эксперты о необходимости мираНа Украине задумались, дотянет ли киевский режим до объявления результатов выборов в США и не лучше ли получить передышку для того, чтобы подготовиться к новой войне с Россией.
Похоже на то, что и в Киеве думают теперь уже не о территориальном аспекте проблемы, не о границах 91-го года, а только о том, как бы не потерять власть. Но это простым людям будет дорого стоить.
"На Банковой решили за счет живой силы провести осенние контрнаступление и попытаться вернуть Запорожскую АЭС, чтобы на этой волне подписать мирный договор", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
По мнению авторов канала, для Зеленского это готовящееся наступление - "последний шанс остаться у власти, а для этого необходим сильный триггер, вот почему сейчас Донбасс не основное направление".
Ранее канал сообщал со ссылкой на источник в ОП, что "сейчас ВСУ экономит резервы и снаряды на фронте, а вся западная техника собирается в тылу и предназначена для новых бригад, которые будут штурмовать Запорожскую АЭС".
Относительно идеи Зеленского о референдуме. Украинский политтехнолог Андрей Золотаревназвал это попыткой "прикрыть собственную задницу и уйти от ответственности за принятие крайне тяжелых решений и ответственности за похабный для страны мир, который маячит в силу внутренних и внешних обстоятельств".
Он напомнил, что когда на Украине пустили землю с молотка, то с народом не советовались.
По мнению эксперта, Кремль не собирается садиться за стол переговоров с Зеленским, поскольку в России его не считают легитимным. Скоро легитимность утратит и Верховная Рада. Поэтому, предположил Золотарев, не исключено, что Россию додавят (он не уточнил, кто именно "додавит" — Ред,) на то, чтобы пойти на перемирие, а в это время провести на Украине выборы. Почему? Потому что подписывать что-либо должен легитимный президент Украины, чтобы его преемник не "съехал", сказал политехнолог.
Что именно придется подписывать представителям киевского режима — на этот счет есть разные мнения. Кто-то считает, что подписывать Киеву придется не соглашение о перемирии, а капитуляцию.
Так, покинувший страну украинский журналист Руслан Коцаба отметил в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, что недавний визит главы МИД Украины Кулебы в Китай выглядел странно, фактически ему там "дали демонстративно по носу".
По словам Коцабы, в Китае "прекрасно понимают, что никакого перемирия уже не будет, будет капитуляция — причем, капитуляция очень унизительная для Украины (для киевского режима — Ред.)".
Тем временем на Украине продолжается беспредельная мобилизация, а вместе с ней множатся коррупционные скандалы. Выясняется, что сотрудники ТЦК не только отлавливают людей на всех перекрестках, но и "обилечивают" бизнес и народ в этом треке.
"Как известно, ТЦК может остановить любой бизнес. К примеру, у вас ресторан, и представляете, если к вам ежедневно будут захаживать ТЦК или будет стоять там рядом и проверять всех у дверей в ресторан. Через некоторое время к вам перестанут ходить. Лучше заплатить этим шакалам. Война для всех огромный бизнес, кроме нации в общем, так как она беднеет и вымирает", - рассказывает телеграм-канал "Картель".
В завершение вот о чем. Часто в комментариях читаем нелестные высказывания в адрес всех украинцев, как будто бы все они в равной степени повинны в деяниях киевского режима. Но вот мнение Юлии Вельбой. "Когда говорят: все нормальные люди оттуда уже выехали, остальных не жалко, - я не согласна. Осталось много нормальных, хороших людей, у которых нет выхода", - пишет она. И это так и есть.
Подробнее о том, что происходит на линии боевого соприкосновения, читайте в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне"
* - внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
 
УкраинаРоссияБанковаяВладимир ЗеленскийКирилл БудановРуслан КоцабаЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныООНЭксклюзив
 
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