https://ukraina.ru/20240805/1056670621.html

Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий

Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий - 05.08.2024 Украина.ру

Похабный мир или капитуляция. Украинские эксперты о перспективах продолжения боевых действий

На Украине задумались над тем, удастся ли вернуть в страну уехавших украинцев и как долго утративший легитимность Зеленский может оставаться у власти. И что именно будут подписывать представители киевского режима, когда дело дойдет до подписей.

2024-08-05T06:00

2024-08-05T06:00

2024-08-05T06:00

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Пока заявления официальных лиц по-прежнему воинственны. Так, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в эфире единого телемарафона сообщил, что продолжается работа по подготовке новых ударов по Крымскому мосту. По его словам, разрушение моста может произойти в течение нескольких ближайших месяцев.На это отреагировали в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с "Известиями" заявила, что "это терроризм в чистом виде"."Но удивляет то, что он (Буданов* — Ред.) обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства "достижений" Белого дома и Банковой. Вместе с Белым домом спишут под это очередную пару миллиардов долларов", - сказала она.Официальный представитель МИД РФ добавила, что "строить на Украине американцы не могут ничего: ни мосты, ни демократию. Только рушат".Украинцам, сумевшим покинуть страну и осевшим на Западе, снова приходится беспокоиться о своем будущем. Главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что мобилизация необходима не только внутри страны, и призвал выехавших за границу граждан вернуться и вступить в ряды ВСУ — дескать, без вас не победить.Комментируя этот призыв, одесский адвокат Тарас Никифорчук тоже призвал вернуться на Украину, но только двух человек — экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего советника ОП Алексея Арестовича*. Если эти два человека вернутся, то тогда можно будет и с других что-то спрашивать, отметил юрист в своем видеоблоге.Напомним, по данным ООН, по состоянию на февраль 2024 года около 14 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий, из них примерно 6,5 миллиона выехали за границу. Большую часть беженцев (60%) приняла Польша. При этом еще около 5 миллионов украинцев выехали в Россию (по данным СБ РФ).В докладе Международной организации по миграции (МОМ), представленном в мае 2024 года, говорится о том, что миграционный коридор, ведущий из Украины в Россию, является третьим по числу мигрантов в мире после маршрутов Мексика-США и Сирия-Турция. При этом указывается, что среди беженцев в мире преобладают граждане Сирии, второе место делят украинцы и афганцы.Что дальше? Политолог Вадим Карасев напоминает, что "война (спецоперация — Ред.) идет не за территорию, а за нейтралитет и внеблоковый статус Украины".Похоже на то, что и в Киеве думают теперь уже не о территориальном аспекте проблемы, не о границах 91-го года, а только о том, как бы не потерять власть. Но это простым людям будет дорого стоить."На Банковой решили за счет живой силы провести осенние контрнаступление и попытаться вернуть Запорожскую АЭС, чтобы на этой волне подписать мирный договор", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".По мнению авторов канала, для Зеленского это готовящееся наступление - "последний шанс остаться у власти, а для этого необходим сильный триггер, вот почему сейчас Донбасс не основное направление".Ранее канал сообщал со ссылкой на источник в ОП, что "сейчас ВСУ экономит резервы и снаряды на фронте, а вся западная техника собирается в тылу и предназначена для новых бригад, которые будут штурмовать Запорожскую АЭС".Относительно идеи Зеленского о референдуме. Украинский политтехнолог Андрей Золотаревназвал это попыткой "прикрыть собственную задницу и уйти от ответственности за принятие крайне тяжелых решений и ответственности за похабный для страны мир, который маячит в силу внутренних и внешних обстоятельств".Он напомнил, что когда на Украине пустили землю с молотка, то с народом не советовались.По мнению эксперта, Кремль не собирается садиться за стол переговоров с Зеленским, поскольку в России его не считают легитимным. Скоро легитимность утратит и Верховная Рада. Поэтому, предположил Золотарев, не исключено, что Россию додавят (он не уточнил, кто именно "додавит" — Ред,) на то, чтобы пойти на перемирие, а в это время провести на Украине выборы. Почему? Потому что подписывать что-либо должен легитимный президент Украины, чтобы его преемник не "съехал", сказал политехнолог.Что именно придется подписывать представителям киевского режима — на этот счет есть разные мнения. Кто-то считает, что подписывать Киеву придется не соглашение о перемирии, а капитуляцию.Так, покинувший страну украинский журналист Руслан Коцаба отметил в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, что недавний визит главы МИД Украины Кулебы в Китай выглядел странно, фактически ему там "дали демонстративно по носу".По словам Коцабы, в Китае "прекрасно понимают, что никакого перемирия уже не будет, будет капитуляция — причем, капитуляция очень унизительная для Украины (для киевского режима — Ред.)".Тем временем на Украине продолжается беспредельная мобилизация, а вместе с ней множатся коррупционные скандалы. Выясняется, что сотрудники ТЦК не только отлавливают людей на всех перекрестках, но и "обилечивают" бизнес и народ в этом треке."Как известно, ТЦК может остановить любой бизнес. К примеру, у вас ресторан, и представляете, если к вам ежедневно будут захаживать ТЦК или будет стоять там рядом и проверять всех у дверей в ресторан. Через некоторое время к вам перестанут ходить. Лучше заплатить этим шакалам. Война для всех огромный бизнес, кроме нации в общем, так как она беднеет и вымирает", - рассказывает телеграм-канал "Картель".В завершение вот о чем. Часто в комментариях читаем нелестные высказывания в адрес всех украинцев, как будто бы все они в равной степени повинны в деяниях киевского режима. Но вот мнение Юлии Вельбой. "Когда говорят: все нормальные люди оттуда уже выехали, остальных не жалко, - я не согласна. Осталось много нормальных, хороших людей, у которых нет выхода", - пишет она. И это так и есть.Подробнее о том, что происходит на линии боевого соприкосновения, читайте в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне"* - внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20240804/1056657831.html

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Сергей Зуев

украина, россия, банковая, владимир зеленский, кирилл буданов, руслан коцаба, запорожская аэс, вооруженные силы украины, оон, эксклюзив