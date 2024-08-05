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Протестующих против ТЦК в Ковеле осудят - Нацполиция возбудила дела

Протестующих против ТЦК в Ковеле осудят - Нацполиция возбудила дела - 05.08.2024 Украина.ру

Протестующих против ТЦК в Ковеле осудят - Нацполиция возбудила дела

Нацполиция Украины возбудила уголовные производства в отношении участников стихийного митинга под Ковельским ТЦК (военкоматом). Об этом 5 августа сообщила полиция Волынской области

2024-08-05T13:20

2024-08-05T13:20

2024-08-05T13:38

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Возбуждено два уголовных дела в отношении требовавших отпустить насильственно мобилизованных. По мнению полиции, "участников инцидента" 3 августа следует установить и привлечь к ответственности за публичные призывы к групповому нарушению общественного порядка.На минувших выходных жители Ковеля провели массовую акцию протеста под стенами местного ТЦК (военкомата). Они требовали отпустить насильственно мобилизованных и добились своего.Тем временем в Днепропетровске (Днепре), Одессе и других подконтрольных нынешнему руководству Украины городах протестные акции проходят в других форматах. Об этом сообщала Украина.ру в материале Автомобиль ВСУ сожгли в Днепре

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новости, украина, волынская область, нацполиция, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, сво, военком, протесты, акции протеста, протестующие