https://ukraina.ru/20240805/1056681869.html
Протестующих против ТЦК в Ковеле осудят - Нацполиция возбудила дела
Протестующих против ТЦК в Ковеле осудят - Нацполиция возбудила дела - 05.08.2024 Украина.ру
Протестующих против ТЦК в Ковеле осудят - Нацполиция возбудила дела
Нацполиция Украины возбудила уголовные производства в отношении участников стихийного митинга под Ковельским ТЦК (военкоматом). Об этом 5 августа сообщила полиция Волынской области
2024-08-05T13:20
2024-08-05T13:20
2024-08-05T13:38
новости
украина
волынская область
нацполиция
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
сво
военком
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056683172_0:342:576:666_1920x0_80_0_0_1d8250c5d4914b22173373baba373525.jpg.webp
Возбуждено два уголовных дела в отношении требовавших отпустить насильственно мобилизованных. По мнению полиции, "участников инцидента" 3 августа следует установить и привлечь к ответственности за публичные призывы к групповому нарушению общественного порядка.На минувших выходных жители Ковеля провели массовую акцию протеста под стенами местного ТЦК (военкомата). Они требовали отпустить насильственно мобилизованных и добились своего.Тем временем в Днепропетровске (Днепре), Одессе и других подконтрольных нынешнему руководству Украины городах протестные акции проходят в других форматах. Об этом сообщала Украина.ру в материале Автомобиль ВСУ сожгли в Днепре
украина
волынская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056683172_0:330:576:762_1920x0_80_0_0_a91d144aa9c22dd16554a493172b1c4d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, волынская область, нацполиция, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, сво, военком, протесты, акции протеста, протестующие
Новости, Украина, Волынская область, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, СВО, военком, протесты, акции протеста, протестующие
Протестующих против ТЦК в Ковеле осудят - Нацполиция возбудила дела
13:20 05.08.2024 (обновлено: 13:38 05.08.2024)
Нацполиция Украины возбудила уголовные производства в отношении участников стихийного митинга под Ковельским ТЦК (военкоматом). Об этом 5 августа сообщила полиция Волынской области
Возбуждено два уголовных дела в отношении требовавших отпустить насильственно мобилизованных. По мнению полиции, "участников инцидента" 3 августа следует установить и привлечь к ответственности за публичные призывы к групповому нарушению общественного порядка.
На минувших выходных жители Ковеля провели массовую акцию протеста под стенами местного ТЦК (военкомата). Они требовали отпустить насильственно мобилизованных и добились своего.
Тем временем в Днепропетровске (Днепре), Одессе и других подконтрольных нынешнему руководству Украины городах протестные акции проходят в других форматах. Об этом сообщала Украина.ру в материале Автомобиль ВСУ сожгли в Днепре