Автомобиль ВСУ сожгли в Днепре
09:57 05.08.2024 (обновлено: 10:08 05.08.2024)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Автомобиль военнослужащего ВСУ сожгли ночью в Днепре (Днепропетровске). Об этом 5 августа сообщает издание "Страна" со ссылкой на местные паблики
"В Днепре на улице Калиновой ночью подожгли машину военного", - сказано в сообщении.
Публикация сопровождается видеоматериалами поджога. На них видна работа пожарных и слышна детонация.
Поджоги автомобилей ВСУ участились после ужесточения мер принудительной мобилизации. Автомобили местных военкомов (ТЦК), формально относящихся к армии, часто поджигаются по мотивам мести местных жителей. В связи с этим на автотранспорте стали появляться надписи "не ТЦК".
Ранее поступали также сообщения о стихийных акциях протеста местных жителей против насильственной мобилизации. Об этом сообщала Украина.ру в публикации Украинцы митингуют против мобилизации — СМИ