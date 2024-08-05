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Автомобиль ВСУ сожгли в Днепре

Автомобиль ВСУ сожгли в Днепре - 05.08.2024 Украина.ру

Автомобиль ВСУ сожгли в Днепре

Автомобиль военнослужащего ВСУ сожгли ночью в Днепре (Днепропетровске). Об этом 5 августа сообщает издание "Страна" со ссылкой на местные паблики

2024-08-05T09:57

2024-08-05T09:57

2024-08-05T10:08

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"В Днепре на улице Калиновой ночью подожгли машину военного", - сказано в сообщении.Публикация сопровождается видеоматериалами поджога. На них видна работа пожарных и слышна детонация.Поджоги автомобилей ВСУ участились после ужесточения мер принудительной мобилизации. Автомобили местных военкомов (ТЦК), формально относящихся к армии, часто поджигаются по мотивам мести местных жителей. В связи с этим на автотранспорте стали появляться надписи "не ТЦК".Ранее поступали также сообщения о стихийных акциях протеста местных жителей против насильственной мобилизации. Об этом сообщала Украина.ру в публикации Украинцы митингуют против мобилизации — СМИ

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новости, днепр, днепропетровск, вооруженные силы украины, военкомат, военком, мобилизация, сво