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Киев не может регулировать работу Telegram, надо блокировать — депутат Рады
Киев не может регулировать работу Telegram, надо блокировать — депутат Рады - 05.08.2024 Украина.ру
Киев не может регулировать работу Telegram, надо блокировать — депутат Рады
Киев не имеет возможности регулировать работу Telegram, как и любой другой соцсети, спасет только блокировка. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики Никита Потураев в интервью РБК-Украина
2024-08-05T12:13
2024-08-05T12:13
2024-08-05T12:13
telegram
никита потураев
верховная рада
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киев
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"Ресурсов нет на регуляцию. И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей", - признал Потураев.На вопрос, что делать, если нет ресурсов и рычагов для регулирования Telegram, Потураев заявил коротко.По его словам , Telegram пользуется порядка 80% жителей Украины, а руководство компании не поддерживает официальных контактов с Киевом, что якобы является серьезной угрозой национальной безопасности. По его мнению, сложившаяся ситуация с интернет-СМИ опасна для Киева не только поражением в информационной войне, но и фактическим поражением в конфликте. Спасти положение Потураев предлагает законопроектом о блокировке неподконтрольного Киеву мессенджера, в случае отказа наладить прямое взаимодействие с украинскими властями, как уже поступили с российскими соцсетями "Вконтакте" и "Одноклассники".Ранее Потураев предложил ввести в стране военную цензуру, которая, по его словам, даст необходимые полномочия властям.В апреле глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк уже предлагала запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее она заявляла, что среди депутатов Рады обсуждается вопрос принятия мер для регулирования работы мессенджера в стране.Подробнее о проблемах Украины с мессенджером - в материале "Пока безуспешно": в Киеве не могут связаться с Telegram, чтобы выслать штраф на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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telegram, никита потураев, верховная рада, украина, киев, новости
Киев не может регулировать работу Telegram, надо блокировать — депутат Рады
Киев не имеет возможности регулировать работу Telegram, как и любой другой соцсети, спасет только блокировка. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики Никита Потураев в интервью РБК-Украина
"Ресурсов нет на регуляцию. И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей", - признал Потураев.
На вопрос, что делать, если нет ресурсов и рычагов для регулирования Telegram, Потураев заявил коротко.
"Отключать", - сказал политик.
По его словам , Telegram пользуется порядка 80% жителей Украины, а руководство компании не поддерживает официальных контактов с Киевом, что якобы является серьезной угрозой национальной безопасности.
По его мнению, сложившаяся ситуация с интернет-СМИ опасна для Киева не только поражением в информационной войне, но и фактическим поражением в конфликте.
Спасти положение Потураев предлагает законопроектом о блокировке неподконтрольного Киеву мессенджера, в случае отказа наладить прямое взаимодействие с украинскими властями, как уже поступили с российскими соцсетями "Вконтакте" и "Одноклассники".
Ранее Потураев предложил ввести в стране военную цензуру, которая, по его словам, даст необходимые полномочия властям.
В апреле глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк уже предлагала запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее она заявляла, что среди депутатов Рады обсуждается вопрос принятия мер для регулирования работы мессенджера в стране.
Подробнее о проблемах Украины с мессенджером - в материале "Пока безуспешно": в Киеве не могут связаться с Telegram, чтобы выслать штраф на сайте Украина.ру.