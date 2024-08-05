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Морпех ВСУ приговорён к 27 годам за преступления в ДНР

Морпех ВСУ приговорён к 27 годам за преступления в ДНР - 05.08.2024 Украина.ру

Морпех ВСУ приговорён к 27 годам за преступления в ДНР

Наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено военнослужащему ВСУ, виновному в обстрелах гражданской инфраструктуры ДНР. Об этом 5 августа сообщил СК РФ.

2024-08-05T11:46

2024-08-05T11:46

2024-08-05T11:46

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"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора номеру обслуги минометной батареи батальона морской пехоты 36-ой отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины матросу Александру Мандзаку", - сказано в официальном сообщении.ВСУшник признан виновным в совершении ряда преступлений. Среди них - жестокое обращение с гражданским населением, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом."Следствием и судом установлено, что Мандзак не позднее 24 февраля 2022 года совместно со своими сослуживцами прибыл на боевую позицию в село Водяное Волновахского района Донецкой Народной Республики. В период с 24 по 27 февраля 2022 года, выполняя преступные приказы командования, он ежедневно производил множественные выстрелы из миномета по жилым домам и иным объектам гражданской инфраструктуры села Саханка Новоазовского района Донецкой Народной Республики", - проинформировал СК РФ.В результате таких преступных действий организованной группы, в которую входил Мандзак, мирный житель получил минно-взрывную травму. Также были повреждены три жилых дома и транспортное средство.По приговору суда Мандзаку назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы. Отбывать срок ВСУшник будет в колонии строгого режима.Ранее российские суды выносили подобные приговоры. Однако это не останавливает ВСУ от совершения новых военных преступлений. Читайте об этом в публикациях Украина.ру Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка

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новости, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, днр, военные преступления, обстрелы, суд, приговор, морпехи