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Морпех ВСУ приговорён к 27 годам за преступления в ДНР
Морпех ВСУ приговорён к 27 годам за преступления в ДНР - 05.08.2024 Украина.ру
Морпех ВСУ приговорён к 27 годам за преступления в ДНР
Наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено военнослужащему ВСУ, виновному в обстрелах гражданской инфраструктуры ДНР. Об этом 5 августа сообщил СК РФ.
2024-08-05T11:46
2024-08-05T11:46
2024-08-05T11:46
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"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора номеру обслуги минометной батареи батальона морской пехоты 36-ой отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины матросу Александру Мандзаку", - сказано в официальном сообщении.ВСУшник признан виновным в совершении ряда преступлений. Среди них - жестокое обращение с гражданским населением, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом."Следствием и судом установлено, что Мандзак не позднее 24 февраля 2022 года совместно со своими сослуживцами прибыл на боевую позицию в село Водяное Волновахского района Донецкой Народной Республики. В период с 24 по 27 февраля 2022 года, выполняя преступные приказы командования, он ежедневно производил множественные выстрелы из миномета по жилым домам и иным объектам гражданской инфраструктуры села Саханка Новоазовского района Донецкой Народной Республики", - проинформировал СК РФ.В результате таких преступных действий организованной группы, в которую входил Мандзак, мирный житель получил минно-взрывную травму. Также были повреждены три жилых дома и транспортное средство.По приговору суда Мандзаку назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы. Отбывать срок ВСУшник будет в колонии строгого режима.Ранее российские суды выносили подобные приговоры. Однако это не останавливает ВСУ от совершения новых военных преступлений. Читайте об этом в публикациях Украина.ру Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка
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новости, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, днр, военные преступления, обстрелы, суд, приговор, морпехи
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, ДНР, Военные преступления, обстрелы, Суд, приговор, морпехи
Морпех ВСУ приговорён к 27 годам за преступления в ДНР
Наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено военнослужащему ВСУ, виновному в обстрелах гражданской инфраструктуры ДНР. Об этом 5 августа сообщил СК РФ.
"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора номеру обслуги минометной батареи батальона морской пехоты 36-ой отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины матросу Александру Мандзаку", - сказано в официальном сообщении.
ВСУшник признан виновным в совершении ряда преступлений. Среди них - жестокое обращение с гражданским населением, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом.
"Следствием и судом установлено, что Мандзак не позднее 24 февраля 2022 года совместно со своими сослуживцами прибыл на боевую позицию в село Водяное Волновахского района Донецкой Народной Республики. В период с 24 по 27 февраля 2022 года, выполняя преступные приказы командования, он ежедневно производил множественные выстрелы из миномета по жилым домам и иным объектам гражданской инфраструктуры села Саханка Новоазовского района Донецкой Народной Республики", - проинформировал СК РФ.
В результате таких преступных действий организованной группы, в которую входил Мандзак, мирный житель получил минно-взрывную травму. Также были повреждены три жилых дома и транспортное средство.
По приговору суда Мандзаку назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы. Отбывать срок ВСУшник будет в колонии строгого режима.
Ранее российские суды выносили подобные приговоры. Однако это не останавливает ВСУ от совершения новых военных преступлений. Читайте об этом в публикациях Украина.ру Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка