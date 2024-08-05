Морпех ВСУ приговорён к 27 годам за преступления в ДНР - 05.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240805/1056676886.html
Морпех ВСУ приговорён к 27 годам за преступления в ДНР
Морпех ВСУ приговорён к 27 годам за преступления в ДНР - 05.08.2024 Украина.ру
Морпех ВСУ приговорён к 27 годам за преступления в ДНР
Наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено военнослужащему ВСУ, виновному в обстрелах гражданской инфраструктуры ДНР. Об этом 5 августа сообщил СК РФ.
2024-08-05T11:46
2024-08-05T11:46
новости
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
днр
военные преступления
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102069/01/1020690122_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_db13e1e2f65e6cb54fe6ee3d1b158a48.jpg
"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора номеру обслуги минометной батареи батальона морской пехоты 36-ой отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины матросу Александру Мандзаку", - сказано в официальном сообщении.ВСУшник признан виновным в совершении ряда преступлений. Среди них - жестокое обращение с гражданским населением, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом."Следствием и судом установлено, что Мандзак не позднее 24 февраля 2022 года совместно со своими сослуживцами прибыл на боевую позицию в село Водяное Волновахского района Донецкой Народной Республики. В период с 24 по 27 февраля 2022 года, выполняя преступные приказы командования, он ежедневно производил множественные выстрелы из миномета по жилым домам и иным объектам гражданской инфраструктуры села Саханка Новоазовского района Донецкой Народной Республики", - проинформировал СК РФ.В результате таких преступных действий организованной группы, в которую входил Мандзак, мирный житель получил минно-взрывную травму. Также были повреждены три жилых дома и транспортное средство.По приговору суда Мандзаку назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы. Отбывать срок ВСУшник будет в колонии строгого режима.Ранее российские суды выносили подобные приговоры. Однако это не останавливает ВСУ от совершения новых военных преступлений. Читайте об этом в публикациях Украина.ру Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка
донецкая народная республика
россия
украина
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102069/01/1020690122_69:0:948:659_1920x0_80_0_0_e737ad8774bc168ef16705326c3cc5a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, днр, военные преступления, обстрелы, суд, приговор, морпехи
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, ДНР, Военные преступления, обстрелы, Суд, приговор, морпехи

Морпех ВСУ приговорён к 27 годам за преступления в ДНР

11:46 05.08.2024
 
© Фото : dan-news.info / Перейти в фотобанкВерховный суд ДНР
Верховный суд ДНР - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© Фото : dan-news.info
Перейти в фотобанк
Читать в
Наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено военнослужащему ВСУ, виновному в обстрелах гражданской инфраструктуры ДНР. Об этом 5 августа сообщил СК РФ.
"Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора номеру обслуги минометной батареи батальона морской пехоты 36-ой отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины матросу Александру Мандзаку", - сказано в официальном сообщении.
ВСУшник признан виновным в совершении ряда преступлений. Среди них - жестокое обращение с гражданским населением, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом.
"Следствием и судом установлено, что Мандзак не позднее 24 февраля 2022 года совместно со своими сослуживцами прибыл на боевую позицию в село Водяное Волновахского района Донецкой Народной Республики. В период с 24 по 27 февраля 2022 года, выполняя преступные приказы командования, он ежедневно производил множественные выстрелы из миномета по жилым домам и иным объектам гражданской инфраструктуры села Саханка Новоазовского района Донецкой Народной Республики", - проинформировал СК РФ.
В результате таких преступных действий организованной группы, в которую входил Мандзак, мирный житель получил минно-взрывную травму. Также были повреждены три жилых дома и транспортное средство.
По приговору суда Мандзаку назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы. Отбывать срок ВСУшник будет в колонии строгого режима.
Ранее российские суды выносили подобные приговоры. Однако это не останавливает ВСУ от совершения новых военных преступлений. Читайте об этом в публикациях Украина.ру Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСК РФСледственный комитетДНРВоенные преступленияобстрелыСудприговорморпехи
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Рынки рухнули. Токийская биржа обвалилась после данных о безработице в США
13:39США готовятся нанести удар по "самым русским" дисциплинам спорта - СВР
13:39СБУ обвинила чиновниц и студентов в работе на ФСБ из-за комментариев в соцсетях
13:20Украина и террористы, эхо бунта в Ковеле, атаки. Главное на Украине на 13:00 5 августа
13:20Протестующих против ТЦК в Ковеле осудят - Нацполиция возбудила дела
13:03 ВСУ обстреливают Донецк
13:03Буданов* увидел собственный портрет с лягушкой и сделал неожиданное признание
12:55Давайте все станем голыми! Новые рекорды "рвотной Олимпиады"
12:40Украина получила почти $4 млрд в подарок от США
12:20Украина – это лишь тренировка: Норин о том, к какой войне Россия должна готовиться прямо сейчас
12:13Киев не может регулировать работу Telegram, надо блокировать — депутат Рады
11:46Следком РФ расследует очередные преступления ВФУ против мирного населения
11:46Морпех ВСУ приговорён к 27 годам за преступления в ДНР
11:45Рухнул курс биткоина и другой криптовалюты
10:41Следком расследует деятельность исламистов, склонявших тюменцев к терроризму
10:41Освобожденный иноагент Яшин за сутки поменял мнение по Украине
10:17Украинский депутат оценил потерю дипотношений с Мали
10:13Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка
10:00Глобальный Юг ответил Киеву, секс-скандал в армии. Главное на Украине на утро 5 августа
09:57Автомобиль ВСУ сожгли в Днепре
Лента новостейМолния