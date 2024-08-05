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Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка
Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка - 05.08.2024 Украина.ру
Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка
Жительница Донецка 5 августа получила ранения в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
2024-08-05T10:13
2024-08-05T10:13
2024-08-05T10:13
новости
донецк
донецкая народная республика
кировский район
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
всу
днр
военные преступления
терроризм
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"По дополнительной информации, сегодня утром в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА в Кировском районе Донецка ранена местная жительница 1964 г.р.", - сказано в публикациисо ссылкой на главу города Алексея Кулемзина.Кулемзин уточнил: "С осколочными ранениями пострадавшая госпитализирована в одну из больниц города".По данным донецких пабликов, ВСУ активнее используют беспилотные аппараты на фоне проблем с пополнением украинской армии живой силой. Также сказывается продвижение российской армии в зоне СВО, отдаляющее линию боевого соприкосновения от столицы ДНР.Тем не менее, населённые пункты ДНР по-прежнему остаются в зоне досягаемости ударов ВСУ. Об этом подробнее в публикации Украина.ру Рынок в Донецке под огнем ВСУ: СМИ сообщают о раненых
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ДНР, Военные преступления, терроризм, БПЛА, дроны
Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка
Жительница Донецка 5 августа получила ранения в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"