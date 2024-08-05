Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка - 05.08.2024 Украина.ру
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Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка
Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка - 05.08.2024 Украина.ру
Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка
Жительница Донецка 5 августа получила ранения в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
2024-08-05T10:13
2024-08-05T10:13
новости
донецк
донецкая народная республика
кировский район
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
всу
днр
военные преступления
терроризм
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"По дополнительной информации, сегодня утром в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА в Кировском районе Донецка ранена местная жительница 1964 г.р.", - сказано в публикациисо ссылкой на главу города Алексея Кулемзина.Кулемзин уточнил: "С осколочными ранениями пострадавшая госпитализирована в одну из больниц города".По данным донецких пабликов, ВСУ активнее используют беспилотные аппараты на фоне проблем с пополнением украинской армии живой силой. Также сказывается продвижение российской армии в зоне СВО, отдаляющее линию боевого соприкосновения от столицы ДНР.Тем не менее, населённые пункты ДНР по-прежнему остаются в зоне досягаемости ударов ВСУ. Об этом подробнее в публикации Украина.ру Рынок в Донецке под огнем ВСУ: СМИ сообщают о раненых
донецк
донецкая народная республика
кировский район
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Новости
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новости, донецк, донецкая народная республика, кировский район, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, всу, днр, военные преступления, терроризм, бпла, дроны
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ДНР, Военные преступления, терроризм, БПЛА, дроны

Украинский БПЛА сбросил боеприпас на жительницу Донецка

10:13 05.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident-2021 на Украине
Учения Rapid Trident-2021 на Украине - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Жительница Донецка 5 августа получила ранения в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщает ТГ-канал "Донбасс решает"
"По дополнительной информации, сегодня утром в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА в Кировском районе Донецка ранена местная жительница 1964 г.р.", - сказано в публикациисо ссылкой на главу города Алексея Кулемзина.
Кулемзин уточнил: "С осколочными ранениями пострадавшая госпитализирована в одну из больниц города".
По данным донецких пабликов, ВСУ активнее используют беспилотные аппараты на фоне проблем с пополнением украинской армии живой силой. Также сказывается продвижение российской армии в зоне СВО, отдаляющее линию боевого соприкосновения от столицы ДНР.
Тем не менее, населённые пункты ДНР по-прежнему остаются в зоне досягаемости ударов ВСУ. Об этом подробнее в публикации Украина.ру Рынок в Донецке под огнем ВСУ: СМИ сообщают о раненых
 
НовостиДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районАлексей КулемзинВооруженные силы УкраиныВСУДНРВоенные преступлениятерроризмБПЛАдроны
 
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