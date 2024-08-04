Украинцы митингуют против мобилизации — СМИ - 04.08.2024 Украина.ру
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Украинцы митингуют против мобилизации — СМИ
Украинцы митингуют против мобилизации — СМИ - 04.08.2024 Украина.ру
Украинцы митингуют против мобилизации — СМИ
На западе Украины прошли митинги с требованием отпустить мужчин, задержанных сотрудниками военкомата, пишет местное издание "Страна"
2024-08-04T09:32
2024-08-04T09:32
новости
украина
митинг
мобилизация
мужчины
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"В Ковеле идет митинг возле ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Собравшиеся требуют отпустить парней, которых военкомы задержали на блокпосту", - говорится в материале.Судя по видеозаписи, которую опубликовало издание, митинг начался еще в субботу днем. На кадрах видна толпа из нескольких десятков человек и группа полицейских, которые пытаются оттеснить митингующих от здания военкомата.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Людей забирают на фронт на улицах, в кафе и магазинах. Мужчины пытаются бежать из страны, но многих возвращают, некоторые гибнут в пути.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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новости, украина, митинг, мобилизация, мужчины
Новости, Украина, митинг, мобилизация, мужчины

Украинцы митингуют против мобилизации — СМИ

09:32 04.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
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На западе Украины прошли митинги с требованием отпустить мужчин, задержанных сотрудниками военкомата, пишет местное издание "Страна"
"В Ковеле идет митинг возле ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Собравшиеся требуют отпустить парней, которых военкомы задержали на блокпосту", - говорится в материале.
Судя по видеозаписи, которую опубликовало издание, митинг начался еще в субботу днем.
На кадрах видна толпа из нескольких десятков человек и группа полицейских, которые пытаются оттеснить митингующих от здания военкомата.
В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Людей забирают на фронт на улицах, в кафе и магазинах. Мужчины пытаются бежать из страны, но многих возвращают, некоторые гибнут в пути.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
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