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Украинцы митингуют против мобилизации — СМИ

Украинцы митингуют против мобилизации — СМИ - 04.08.2024 Украина.ру

Украинцы митингуют против мобилизации — СМИ

На западе Украины прошли митинги с требованием отпустить мужчин, задержанных сотрудниками военкомата, пишет местное издание "Страна"

2024-08-04T09:32

2024-08-04T09:32

2024-08-04T09:32

новости

украина

митинг

мобилизация

мужчины

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"В Ковеле идет митинг возле ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Собравшиеся требуют отпустить парней, которых военкомы задержали на блокпосту", - говорится в материале.Судя по видеозаписи, которую опубликовало издание, митинг начался еще в субботу днем. На кадрах видна толпа из нескольких десятков человек и группа полицейских, которые пытаются оттеснить митингующих от здания военкомата.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Людей забирают на фронт на улицах, в кафе и магазинах. Мужчины пытаются бежать из страны, но многих возвращают, некоторые гибнут в пути.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

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новости, украина, митинг, мобилизация, мужчины