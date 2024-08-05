https://ukraina.ru/20240805/1056672141.html
"Вернули настоящих людей, отпустили зверят": Симоньян об обмене заключенными между РФ и Западом
"Вернули настоящих людей, отпустили зверят": Симоньян об обмене заключенными между РФ и Западом - 05.08.2024 Украина.ру
"Вернули настоящих людей, отпустили зверят": Симоньян об обмене заключенными между РФ и Западом
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" прокомментировала обмен заключенными между РФ и странами Запада
2024-08-05T08:30
2024-08-05T08:30
2024-08-05T08:38
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"К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, это не пустой звук... Верность присяге и верность своей Родине … Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога", - сказала Симоньян.Она прокомментировала кадры, где президент России Владимир Путин в аэропорту встречал семьи-разведчиков, отметила, какой подвиг совершают семьи, которые ради интереса своей Родины уезжают, отказываются от своей прежней личности, живут по легенде своих новых личностей, в этой легенде рожают и воспитывают вынуждено своих детей, ради того, чтобы приносить в пользу своей стране.Также Симоньян отметила показательные кадры президента США Джо Байдена, поднимающегося в самолет.Она задалась вопросом, как в демократической многомиллиардный стране не может найтись никого другого возглавлять страну, "кроме как в абсолютной, очевидной деменции несчастного деда".В минувший четверг в ФСБ сообщили, что в РФ вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Им вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.Из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.Как сообщалось на сайте Кремля, решение об их помиловании было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.Подробнее об обмене - в материале Анны Черкасовой Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, сша, маргарита симоньян, владимир путин, фсб, нато
"Вернули настоящих людей, отпустили зверят": Симоньян об обмене заключенными между РФ и Западом
08:30 05.08.2024 (обновлено: 08:38 05.08.2024)
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" прокомментировала обмен заключенными между РФ и странами Запада
"К нам вернулись люди, настоящие люди, для которых верность присяге, словосочетание, которое упомянул президент, встречая их, это не пустой звук... Верность присяге и верность своей Родине … Вот это люди, а уехали от нас зверята, скатертью им дорога", - сказала Симоньян.
Она прокомментировала кадры, где президент России Владимир Путин в аэропорту встречал семьи-разведчиков, отметила, какой подвиг совершают семьи, которые ради интереса своей Родины уезжают, отказываются от своей прежней личности, живут по легенде своих новых личностей, в этой легенде рожают и воспитывают вынуждено своих детей, ради того, чтобы приносить в пользу своей стране.
Также Симоньян отметила показательные кадры президента США Джо Байдена, поднимающегося в самолет.
"То есть я понимаю, его просто натаскали, надрессировали, что, если ты видишь трап, ты стоишь внизу трапа, надо идти вверх. Стоишь вверху трапа, надо идти вниз... Он просто не справляется с большим количеством информации", - сыронизировала Симоньян.
Она задалась вопросом, как в демократической многомиллиардный стране не может найтись никого другого возглавлять страну, "кроме как в абсолютной, очевидной деменции несчастного деда".
В минувший четверг в ФСБ сообщили, что в РФ вернулись восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Им вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
Из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Как сообщалось на сайте Кремля, решение об их помиловании было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.