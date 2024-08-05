https://ukraina.ru/20240805/1056668250.html

Эксперт о том, какой замысел несет Авдеевско-Покровский выступ в преддверии осеннего наступления ВСУ

Эксперт о том, какой замысел несет Авдеевско-Покровский выступ в преддверии осеннего наступления ВСУ - 05.08.2024 Украина.ру

Эксперт о том, какой замысел несет Авдеевско-Покровский выступ в преддверии осеннего наступления ВСУ

Характер боевых действий со стороны России говорит о том, что разведка знает, что у ВСУ нет сил ни нанести фланговый удар, ни перебросить резервы, потому что их перетащили на Харьковское направление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-08-05T03:30

2024-08-05T03:30

2024-08-05T03:30

новости

россия

авдеевка

александр казаков

наступление

всу

резервы

запорожское направление

сво

харьковская область

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Следующая линия обороны ВСУ будет базироваться традиционно на городах. Это Гродовка, Новогродовка, Селидово, Украинск, Курахово. После прорыва с авдеевской промзоны ВС РФ находятся в предместьях Воздвиженки за Новоалександровкой, это расстояние в 27 километров, сообщил эксперт.В 2023 году, когда ожидалось наступление ВСУ в Запорожской области, одной из задач во время ожидания было выравнивание фронта. Потому что тогда остается меньше возможностей для противника. И сейчас говорят о возможном наступлении ВСУ осенью, отметил политик. Характер боевых действий со стороны России говорит о том, что разведка знает, что у противника нет сил ни нанести фланговый удар, ни перебросить резервы, потому что их перетащили на Харьковское направление, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.руО том, как у противника после прорыва в Очеретино появляются новые болевые точки - в интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240804/1056663582.html

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авдеевка

запорожское направление

харьковская область

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новости, россия, авдеевка, александр казаков, наступление, всу, резервы, запорожское направление, сво, харьковская область