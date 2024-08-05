Эксперт о том, какой замысел несет Авдеевско-Покровский выступ в преддверии осеннего наступления ВСУ - 05.08.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, какой замысел несет Авдеевско-Покровский выступ в преддверии осеннего наступления ВСУ
Эксперт о том, какой замысел несет Авдеевско-Покровский выступ в преддверии осеннего наступления ВСУ - 05.08.2024 Украина.ру
Эксперт о том, какой замысел несет Авдеевско-Покровский выступ в преддверии осеннего наступления ВСУ
Характер боевых действий со стороны России говорит о том, что разведка знает, что у ВСУ нет сил ни нанести фланговый удар, ни перебросить резервы, потому что их перетащили на Харьковское направление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-08-05T03:30
2024-08-05T03:30
новости
россия
авдеевка
александр казаков
наступление
всу
резервы
запорожское направление
сво
харьковская область
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Следующая линия обороны ВСУ будет базироваться традиционно на городах. Это Гродовка, Новогродовка, Селидово, Украинск, Курахово. После прорыва с авдеевской промзоны ВС РФ находятся в предместьях Воздвиженки за Новоалександровкой, это расстояние в 27 километров, сообщил эксперт.В 2023 году, когда ожидалось наступление ВСУ в Запорожской области, одной из задач во время ожидания было выравнивание фронта. Потому что тогда остается меньше возможностей для противника. И сейчас говорят о возможном наступлении ВСУ осенью, отметил политик. Характер боевых действий со стороны России говорит о том, что разведка знает, что у противника нет сил ни нанести фланговый удар, ни перебросить резервы, потому что их перетащили на Харьковское направление, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.руО том, как у противника после прорыва в Очеретино появляются новые болевые точки - в интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум на сайте Украина.ру
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авдеевка
запорожское направление
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, авдеевка, александр казаков, наступление, всу, резервы, запорожское направление, сво, харьковская область
Новости, Россия, Авдеевка, Александр Казаков, наступление, ВСУ, резервы, Запорожское направление, СВО, Харьковская область

Эксперт о том, какой замысел несет Авдеевско-Покровский выступ в преддверии осеннего наступления ВСУ

03:30 05.08.2024
 
© Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
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Характер боевых действий со стороны России говорит о том, что разведка знает, что у ВСУ нет сил ни нанести фланговый удар, ни перебросить резервы, потому что их перетащили на Харьковское направление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Следующая линия обороны ВСУ будет базироваться традиционно на городах. Это Гродовка, Новогродовка, Селидово, Украинск, Курахово. После прорыва с авдеевской промзоны ВС РФ находятся в предместьях Воздвиженки за Новоалександровкой, это расстояние в 27 километров, сообщил эксперт.
В 2023 году, когда ожидалось наступление ВСУ в Запорожской области, одной из задач во время ожидания было выравнивание фронта. Потому что тогда остается меньше возможностей для противника. И сейчас говорят о возможном наступлении ВСУ осенью, отметил политик.
"Тогда зачем мы создаем это Авдеевско-Покровский выступ? Проблемы в виде фланговых ударов и котлов? Напомню, Генштаб более тысячи параметров учитывает при подготовке наступления. (...) Соответственно, и в создании этого выступа есть какой-то замысел. Это во время кампании 2014-15 годов не было линии фронта, тогда был хаос партизанской войны", - указал Казаков.
Характер боевых действий со стороны России говорит о том, что разведка знает, что у противника нет сил ни нанести фланговый удар, ни перебросить резервы, потому что их перетащили на Харьковское направление, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.ру
О том, как у противника после прорыва в Очеретино появляются новые болевые точки - в интервью Евгения Норина: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум на сайте Украина.ру
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НовостиРоссияАвдеевкаАлександр КазаковнаступлениеВСУрезервыЗапорожское направлениеСВОХарьковская область
 
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Заголовок открываемого материала
03:30Эксперт о том, какой замысел несет Авдеевско-Покровский выступ в преддверии осеннего наступления ВСУ
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