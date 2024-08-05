Эксперт о том, какой замысел несет Авдеевско-Покровский выступ в преддверии осеннего наступления ВСУ
© Сухопутные войска ВСУВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
Характер боевых действий со стороны России говорит о том, что разведка знает, что у ВСУ нет сил ни нанести фланговый удар, ни перебросить резервы, потому что их перетащили на Харьковское направление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Следующая линия обороны ВСУ будет базироваться традиционно на городах. Это Гродовка, Новогродовка, Селидово, Украинск, Курахово. После прорыва с авдеевской промзоны ВС РФ находятся в предместьях Воздвиженки за Новоалександровкой, это расстояние в 27 километров, сообщил эксперт.
В 2023 году, когда ожидалось наступление ВСУ в Запорожской области, одной из задач во время ожидания было выравнивание фронта. Потому что тогда остается меньше возможностей для противника. И сейчас говорят о возможном наступлении ВСУ осенью, отметил политик.
"Тогда зачем мы создаем это Авдеевско-Покровский выступ? Проблемы в виде фланговых ударов и котлов? Напомню, Генштаб более тысячи параметров учитывает при подготовке наступления. (...) Соответственно, и в создании этого выступа есть какой-то замысел. Это во время кампании 2014-15 годов не было линии фронта, тогда был хаос партизанской войны", - указал Казаков.
Характер боевых действий со стороны России говорит о том, что разведка знает, что у противника нет сил ни нанести фланговый удар, ни перебросить резервы, потому что их перетащили на Харьковское направление, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.ру
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