https://ukraina.ru/20240805/1031878067.html

"Государственный вор" Александр Абаза: самый знаменитый коррупционер Российской империи

"Государственный вор" Александр Абаза: самый знаменитый коррупционер Российской империи - 03.08.2024 Украина.ру

"Государственный вор" Александр Абаза: самый знаменитый коррупционер Российской империи

Наследник абхазского рода, представители которого успешно служили Османской и Российской империям, родившийся 5 августа 1821 года Александр Аггеевич Абаза, сделал выдающуюся карьеру, хотя в начале его жизни ничто не предвещало столь успешного рывка

2024-08-05T08:00

2024-08-05T08:00

2024-08-03T16:51

история

коррупция

xix век

слобожанщина

история

история новороссии

российская империя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103188/00/1031880059_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_935d1649280923df827c33b4b73ef84b.jpg.webp

Абаза в 1839 году он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Прекрасно знавший его и служивший под его началом одессит и будущий премьер-министр Сергей Витте заметил:"Абаза кончил курс в университете, но университетская наука не оставила в нем больших следов; по всей вероятности, он как-нибудь проскочил университет, серьёзно там не занимаясь. Затем он недолго был офицером лейб-гусарского полка, а после вышел в отставку.В молодости он, вероятно, был очень красив собою, был очень галантным кавалером, очень хорошо говорил по-французски, а также и по-русски говорил очень красиво. Держал он себя очень гордо, степенно; но по натуре своей и по всем тенденциям он, в сущности говоря, был большущий игрок.Хотя у Абазы было очень мало знаний и мало культуры, но это был человек с редким, совершенно выходящим из ряда вон здравым смыслом, с большими несомненными способностями".Семь с половиной лет находился Александр Аггеевич на военной службе — сначала в конно-пионерском эскадроне, а затем Лейб-гвардии гусарском полку. В 1843 году за подвиги на Кавказе был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени.В 27 лет он вышел отставку и поселился в одном из имений. Он женился в первый раз на Александре Дмитриевне Бернардаки, дочери выходца из азовских греков, винного откупщика, а потом и заводчика-миллионщика. Богатое приданое и полученное от отца наследство укрепило положение Александра Аггеевича. Но супруга рано умерла от чахотки, оставив его с четырёхлетней дочерью Прасковьей на руках.В 1857 году молодой вдовец возвращается на службу в должности церемониймейстера двора с назначением состоять при великой княгине Елене Павловне. Два года спустя он уже камергер. Поселился придворный в доставшемся от отца доме на Фонтанке, 23.Туда в 1862 году он привёл свою вторую жену Юлию, урождённую Штаубе. Дама эта оставила уникальный след в истории русской культуры.В 1860-х годах её имя стало широко известным в России благодаря участию в организации Русского музыкального общества и создании Петербургской консерватории, за что, по предложению Антона Рубинштейна, Юлия Фёдоровна была избрана её почетным членом. В 1870-80-х гг. на Фонтанке, 23, находился её музыкальный салон, среди гостей часто бывали Ф.М. Достоевский и А.Г. Рубинштейн. 6 марта 1879 года на домашней сцене здесь впервые была исполнена опера "Евгений Онегин" Чайковского. На втором спектакле присутствовал автор. Фёдор Тютчев посвящал ей стихи.Однако у супругов жизнь не заладилась с самого начала, и они обитали в этом доме как соседи. В одном крыле — салон Юлии Фёдоровны, а в другом — Александр Аггеевич с вдовой генерала Нелидова Еленой, урождённой Анненковой."Список гражданским чинам первых III классов. Исправлен по 1-е октября 1868 г." сообщает, что гофмейстер двора Е.И.В. великой княгини Елены Павловны А.А. Абаза обладал на тот момент родовыми имениями с 1713 временно обязанными крестьянами и лично приобрёл земель с населением в 3706 временно обязанными. Что купил сам, что получил от Бернардаки, не расшифровывается. Годовой доход в соответствии с чином составлял 4173 руб. 58 коп. (жалование 1145 руб., столовые 2000 руб. и экипаж 1028, 58 руб.).В Петербурге Абаза славился как карточный игрок, делавший головокружительные ставки. Даже когда он иногда проигрывал, его состояние не уменьшалось.В мае 1864 года Александр II издал указ о строительстве железнодорожной линии Москва — Орёл. За четыре года казенную дорогу построили и довели до Курска, а дальше стройку вело акционерное общество.В 1868 году выдана концессия гофмейстеру Александру Аггеевичу Абазе и барону Карлу Карловичу фон Унгерн-Штернбергу(создателю железнодорожной сети в Херсонской губернии. — Прим. ред.) на сооружение Харьково-Кременчугской железной дороги.То, что род Абаза укоренился на Слобожанщине ещё при Петре Великом, также способствовало успеху предприятия. Ведь можно было получить компенсации за разрезанную рельсами пашню в собственных имениях. И действительно, в селе Абазовка (ныне — Зачепиловский район Харьковской области), которым род владел с самого переезда на русскую службу, имеет место полустанок, который сейчас называется "92-й км".С 1871 года Абаза состоял членом Государственного совета Российской империи и был государственным контролёром (должность, аналогичная современному председателю Счётной палаты), затем, с 1874 по 1892 год, — бессменным директором Департамента экономики Государственного совета.Одновременно с 1880 по 1881 год Абаза был министром финансов Российской империи.Министр был инициатором отмены соляного акциза, выкупа частных железных дорог; осуществил повышение таможенных пошлин. Вместе с бывшим харьковским генерал-губернатором М.Т. Лорис-Меликовым он разработал программу социально-экономических преобразований в области податного дела, денежного обращения, железнодорожного строительства, финансового управления.Но цареубийство и последовавшая за ним отставка министров не дали им возможности поучаствовать в дальнейших преобразованиях. Их провёл его заместитель, ставший следующим министром финансов, Николай Христианович Бунге.Сергей Витте так описывал стиль работы действительного тайного советника Абазы:"Обыкновенно к делам Александр Аггеевич не готовился; у него всегда был какой-нибудь маленький секретарь, который вкратце рассказывал ему все дела, а он только читал заключение.Обыкновенно Абаза не имел привычки высказывать свое мнение, а всегда выслушивал других, и, когда все выскажутся — он, благодаря своим большим способностям, все это схватывал. Только тогда, когда на основании всех выслушанных им речей Александр Аггеевич составлял свое мнение, он начинал говорить; причем говорил всегда с таким большим здравым смыслом, говорил таким авторитетным и назидательным тоном, что его речь производила такое впечатление, будто бы он это дело знает au fond, т.е. вполне и глубоко его изучил".В имениях Абазы производилось большое количество продовольственной продукции, часть которой шла на экспорт. Сам сановник имел доверенных лиц, которые и осуществляли все торговые операции.Одними из его партнёров были члены одесской банкирской семьи Рафаловичей. Фёдор Абрамович Рафалович был одним из учредителей Бессарабско-Таврического банка (открылся в 1872 году), который охватывал своей деятельностью Херсонскую, Таврическую, Подольскую и Бессарабскую губернии, а также Одесское и Керченское градоначальства, и предоставлял как долгосрочные займы под залог имений и городского имущества, так и краткосрочные. К началу 1890-х годов все дела перешли к его старшему сыну Александру. Его-то Абаза и называл "моим банкиром".В 1892 году к только что назначенному министру финансов Российской империи Сергею Витте пришел банкир Александр Рафалович. Банкир потребовал у Витте ссуду, а в случае отказа пригрозил устроить серьезный скандал.Выяснилось, что банкир играл на повышение курса рубля на валютной бирже, пользуясь для этого кредитом, выданным предшественником Витте на посту министра Иваном Вышнеградским. Сумма займа была 800 тысяч рублей. А после того как Рафалович разорился, урегулированием его дел занялся Государственный банк.Но самым пикантным в этой ситуации был тот факт, что в своей игре Рафалович пользовался информацией, которую сегодня охарактеризовали бы как инсайдерскую. И снабжал его ею не кто иной, как Абаза.В 1890 году в России был собран рекордный урожай зерновых — более 50 миллионов тонн. Экспорт вырос, и курс кредитного рубля к золотому начал расти. А вместе с ним и цены на другие товары внутри страны. Правительство решило приступить к реализации идеи восстановления золотого стандарта. Эта мера, в целом способствуя укреплению экономики, должна была существенно понизить курс находившегося в обращении бумажного кредитного рубля.Чтобы не допустить резкого обвала курса и спекуляции золотом, правительство свои планы засекретило. Доступ к этим планам имел очень ограниченный круг людей, в том числе и Абаза.Сановник убедил доверенного банкира вложить все средства в покупку золота на Берлинской бирже, а все наличные средства, имевшиеся у банкирского дома, немедленно вложить в игру на понижение курса кредитного рубля. Курс кредитного рубля продолжал расти. Если в момент вступления в эту игру банкирский дом Рафаловича нёс потери от 70 до 100 тысяч рублей в день, то в дальнейшем они достигли астрономической суммы — 800 тысяч рублей в день.Нервы у банкира не выдержали, и он начал продавать золото. О своей ошибке Рафалович узнал только тогда, когда Витте начал проводить переговоры с банками, разъясняя им суть грядущей денежной реформы. Кредитный рубль пошел резко вниз. Банк Рафаловича прогорел.Витте доложил государю. Специальную комиссию, назначенную Государственным советом, возглавлял еще один бывший министр финансов Николай Бунге. Комиссия выяснила множество фактов злоупотреблений Абазы.Зная, что из-за неурожая 1891 года правительство планирует временно запретить экспорт зерна, Абаза телеграфировал Рафаловичу активизировать вывоз зерна за границу из его поместий. В стране вспыхнул "царь-голод" с тысячами человеческих жертв, и это зерно могло бы спасти многих."Государственный вор" — такую резолюцию наложил на материалы расследования махинаций Абазы император Александр III.10 марта 1893 года Александр Аггеевич был уволен от всех занимаемых должностей в бессрочный отпуск с оставлением членом Госсовета. И тем не менее в 1894 году Абаза имел содержание в 12 000 рублей и пенсию по ордену Андрея Первозванного в 800 рублей.Последние годы опальный сановник в основном жил за границей и скончался в Ницце 5 февраля 1895 года. Могила его на Тихвинском кладбище в Санкт-Петербурге была стёрта с лица земли. Род Абаза, то есть потомки его братьев и кузенов, живут по всему миру в огромном количестве.

https://ukraina.ru/20240614/1023895504.html

https://ukraina.ru/20240603/1023765438.html

https://ukraina.ru/20240614/1023876638.html

https://ukraina.ru/20240530/1023733209.html

https://ukraina.ru/20240318/1026922555.html

слобожанщина

российская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Губин

Дмитрий Губин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Губин

история, коррупция, xix век, слобожанщина, история новороссии, российская империя