https://ukraina.ru/20240803/1056656200.html

Канонична ли "каноническая УПЦ (МП)"? На Украине де-юре действует только РПЦ

Канонична ли "каноническая УПЦ (МП)"? На Украине де-юре действует только РПЦ - 03.08.2024 Украина.ру

Канонична ли "каноническая УПЦ (МП)"? На Украине де-юре действует только РПЦ

Верховная Рада Украины продолжает борьбу с УПЦ. В парламенте нет единства и это удерживает ситуацию в подвешенном состоянии. Между тем, среди верующих продолжаются в связи с этим споры о каноничности и юридических аспектах существования УПЦ. Свое мнение об этом высказал украинский православный журналист, ныне находящийся на Украине

2024-08-03T09:36

2024-08-03T09:36

2024-08-03T11:35

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Тогдашний местоблюститель Московского патриаршего престола митрополит Киевский Филарет (Денисенко) 7 июня 1990 года проиграл выборы нового предстоятеля Русской православной церкви.С этого момента он, доселе непримиримый противник автокефализации Украинского экзархата Московского патриархата*, становится убежденным и последовательным поборником собственного патриаршества – Киевского.Первой ступенью к вознесению в давно чаемый сан призвано было стать повышение статуса возглавляемой Филаретом части РПЦ. Это, по его словам, должно было предотвратить откол якобы автокефально настроенных западноукраинских епархий (что выявилось изрядным преувеличением: как показали дальнейшие события, общины во множестве своем оставшиеся верными Матери-Церкви, в будущем явили примеры стойкости). С другой стороны Киевский митрополит рисовал радужные перспективы смены гнева на милость к Православию со стороны вылезшей вдруг из всех щелей "национально-демократической общественности" (что невозможно по определению). Это, по его словам, должно было лишить почвы униатскую экспансию (хотя Филарету ли - достаточно крепкому богослову на то время - было не знать, что католический прозелитизм - и есть единственный смысл унии как таковой).Став жертвой этих манипуляций и, отчасти, поддавшись откровенному шантажу (прозрачным намекам Филарета на самочинное решение вопроса автономизации в случае отказа), Архиерейский собор Руссой православной церкви в октябре 1990 года предоставил Украинской православной церкви (УПЦ) "независимость и самостоятельность в управлении" (статус, не определенный в церковном праве). Тем самым было упразднено название "Украинский экзархат". Собор определил, что предстоятель УПЦ избирается украинским епископатом и лишь благословляется Патриархом всея Руси.Так Филарет добился промежуточного результата.Богу кесарево?Спустя десятилетие тогдашний секретарь митрополита Киевского и, по совместительству "официальный летописец" УПЦ признавал: "Преобразования статуса УПЦ были вызваны… борьбой с расколом (т.е., с внецерковной "УАПЦ" - ред.) и унией и для опровержения обвинений в "засилии Москвы"… [Это] отвечало реалиям общественной и религиозной жизни в Украине"**. Проще говоря, "сообразовалось с веком сим".Но где же не политическая, но экклезиологическая аргументация – единственно требуемая для оправдания церковных преобразований. Хотя чего ожидать, если уже в 1990 году синод УПЦ руководствовался отнюдь не душеспасительными порывами, уверяя, что "широкие права, предоставленные Украинской Православной Церкви, дадут возможность духовенству и верующему народу самостоятельно строить церковную жизнь согласно своих церковно-национальных традиций"***. Но о каких таких особых, отличных от общерусских, традициях говорили синодалы, если 99% духовенства и верующего народа в УССР относили себя к русской православной цивилизации? А если к трагическим 2020-м годам "православная общественность Украины" и подошла с ощущением своей нерусскости (что также ещё не очевидный факт), то не в последнюю очередь - по причине "национализации" УПЦ тем же Филаретом и его преемниками.Не удивительно, что аппетиты Киевского митрополита еще более разыгрались, когда с обретением Украинской незалежности первый ее президент предложил старому приятелю Михаилу Антоновичу Денисенко сделать его УПЦ полноценным атрибутом "державности", т.е. добиваться автокефалии.Лишь в последний момент в украинском епископате проснулся, наконец, инстинкт самосохранения. Архиреи во всей красе представили себе "радости" превращения УПЦ в "карманную церковь" не одного лишь Филарета, но и давнего гонителя Православия – Кравчука (вчерашнего еще главы идеологического отдела коммунистической партии УССР). И это на фоне десятков тысяч прошений от православных общин, монастырей и священников Украины о принятии их под прямое предстоятельство патриарха Московского в случае автокефалии УПЦ (даже спустя восемь лет украинское священноначалие продолжало опасаться, что "изменение устоев церковной жизни без надлежащих к тому условий приведет к тому, что епархии Юга, востока и Центра Украины отойдут под прямую юрисдикцию Русской православной церкви"****). Епископы оценили обстоятельства и, заручившись поддержкой Архиерейского собора всей Русской церкви, неожиданно для главы украинской делегации на этом Соборе взбунтовались и отреклись от идеи "автокефалии с Филаретом во главе".*****В итоге обличенный во всех тяжких глава УПЦ согласился освободить Киевскую предстоятельскую кафедру. 4 апреля 1992 года Архиерейский собор Русской церкви "благословил [Филарета] нести епископское служение на другой кафедре УПЦ".По возвращении в Киев он, "взвесив сложную обстановку… решил остаться".Полтора месяца прошло в противостоянии Филарета вместе с украинским истеблишментом с одной стороны и православных во главе с епископами винницким, черновицким, тернопольским и донецким с другой стороны. Вовлеченный в эту борьбу синод Московского патриархата 7 мая 1992 года предписал Филарету созвать архиерейский собор УПЦ "подав на нем прошение об отставке и действительно уйти в отставку, как он о том торжественно обещал перед Крестом и Евангелием". В остальном данный расширенный Синод запретил Филарету действовать в качестве предстоятеля УПЦ.Не дождавшись реакции последнего, синод Русской церкви 21 мая 1992 года временно наделил полномочиями предстоятеля УПЦ митрополита Харьковского Никодима, поручив ему созвать Архиерейский собор УПЦ для избрания нового предстоятеля.И тут мы подходим к вопросу, вынесенному в заголовок. Ведь чем, как не выходом за пределы своих полномочий были данные постановления русского Синода относительно внутреннего управления УПЦ (как, впрочем, и упомянутое ранее "благословление" Архиерейского собора Русской церкви от 04.04.92 Филарету покинуть кафедру), если УПЦ уже полтора года считалась "независимой и самостоятельной в управлении"?И в таком случае насколько каноничными были действия вышеупомянутых украинских епископов (созвавших, в частности, известное антифиларетовское "Житомирское совещание" 30 апреля 1992 года)? Ведь митрополит еще оставался действующим предстоятелем УПЦ, а Апостольское правило предписывает "епископам всякого народа знать первого из них, и признавать его как главу, и ничего превышающего их власть не творить без его рассуждения".Между каноном и комромиссомТак скоро сказались последствия "умиротворительных" компромиссных решений о "широкой автономии" (еще одно неканоническое определение) УПЦ.Филарет ожидаемо квалифицировал действия органов управления Московского патриархата неправомочными и, "мягко выражаясь, попранием прав УПЦ." "В чем дело?", - поставил он прямой вопрос перед Святейшим Патриархом******.Теперь ужеКиевский митрополит, не дождавшись реакции, устроил 26 мая 1992 года т.н. "Всеукраинскую Конференцию в защиту канонических прав УПЦ". Сборище констатировало, что решения Синода Русской церкви от 7 и 21 мая 1992 года "фактически перечеркнули" решение Архиерейского собора от 26-27 октября 1990 года о предоставлении УПЦ независимости и самостоятельности в управлении. Тех же украинских епископов, "которые пренебрегая действующим Уставом УПЦ, отошли от ее канонического Главы – митрополита Филарета", конференция во главе с тем же Филаретом заклеймила как "предателей Церкви, подлежащих, согласно церковным канонам, запрету".Последние, тем временем, исполняя решение русского Синода от 21 мая, собрались 27 мая 1992 года в Харькове, на Архиерейское совещание*******, более известное как "исторический Харьковский собор".И опять это выглядело как действия "без рассуждения первого из них" в нарушение 34-го Апостольского правила – куда более актуального для епископата УПЦ, чем решения самоустранившейся РПЦ. Отсюда вытекают вопросы к вердиктам "исторического собора" о низвержении Филарета и избрании предстоятелем УПЦ митрополита Владимира (Сабодана). Чтобы провести эти решения, пришлось сначала срочно вносить изменения в Устав УПЦ (опять же, без "рассуждения первого"), а именно - вычеркивать положение о том, что предстоятель УПЦ избирается пожизненно и из числа украинских архиереев. Это, вне сомнения, куда более в духе апостольского учения, где "нет ни эллина, ни иудея". Загвоздка в том, что Устав был принят более высоким органом церковной власти – (поместным) Собором УПЦ. Да, устав этот предусматривал внесение изменений Архиерейским собором с последующим утверждением (или не утверждением) поместным собором УПЦ. Но могли ли столь кардинальные (заведомо имеющие необратимые последствия) изменения в основополагающий для жизни УПЦ документ действовать с момента внесения? Позволим себе провести аналогию с поправками в конституцию, не подписанными ни президентом, ни даже спикером парламента…Впрочем, и само представление УПЦ независимости и самостоятельности в управлении Архиерейским собором Русской церкви (и, соответственно, устав новой структуры) к 1992 году и вплоть до следующего тысячелетия (!) не были заверены поместным Собором Церкви-Матери. Означает ли это, что все вышеперечисленные решения УПЦ тем более никчемны - как структуры, де-юре не существующей?Варфоломей как бич Божий?Даже если наши рассуждения верны, то до последнего времени оставался еще шанс превратить де-факто в де-юре – применив т.н. принцип рецепции мировым православием (нововведения считаются принятыми Вселенской Церковью, если они не подвергались ею сомнению в течение 30 лет). Но на 29-й год существования УПЦ ее каноничность оказалась поставлена под сомнение Вселенским патриархатом, а на 30-й год - еще тремя греческими церквами. Да, в претензиях стамбульского вора и его подельников нет и намека на каноничность. Однако же они никем из Мирового православия не преданы анафеме. Значит, продолжают считаться частями Вселенской церкви…Следует ли отсюда, что канонической все эти годы оставалась "УПЦ" Филарета?Даже если допустить, что именно Филарет в лице подлинного создателя и предстоятеля УПЦ с исконным уставом стал ее единственным "правообладателем", то уже через месяц после Харьковского собора "отступников" и за день до их поместного собора (утвердившего, наконец, харьковские решения), Филарет с немногочисленными сторонниками объединил свою структуру с не имевшей никакого апостольского преемства политико-религиозной организацией "Украинская автокефальная православная церковь" (уже упомянутая нами "УАПЦ"). Так он собственными руками умертвил свое же детище. Новообразованные "рога и копыта" стали именоваться "УПЦ-Киевский патриархат". Как отмечал секретарь избранного в Харькове предстоятеля УПЦ митрополит Александр (Драбинко), "Киевский патриархат" стал отстойником Вселенского православия, куда как нечистоты начали стекаться неотягощенные понятием каноничности самозванцы, авантюристы и попавшие под каноническое прещение клирики"******** (Что, однако, не помешало и самому автору приведенной цитаты в итоге стечь в слияние с Филаретом. Закономерно, признаем. Ведь и "каноническая УПЦ" - его творение).Как бы там ни было, а получается, что единственной канонической структурой, которая действует на Украине, является – в лице украинского епископата, пребывающего в единстве с Московским патриархатом – Русская православния церковь. Собственно, таковой ее и воспринимало большинство православных на Украине с 1990 года.P.S. Даже если мы ошибаемся в своих умозаключениях относительно проблемы каноничности УПЦ, последняя правка, внесенная на Харьковском соборе в устав УПЦ гласила, что УПЦ несет свою миссию в независимом государстве Украина.********* А как сказал бы исторический персонаж, приложивший руку у созданию Украины: нет государства - нет проблемы._________________________* Заява Єпархіальної ради, благочинних, настоятелів та духівників монастирів Закарпаття. 20.07.1993 р. №984//Архив Киевской митрополии; Заява єпископату УПЦ щодо шляхів подолання розлому в Українському православ’ї від 22 листопада 2000 р.//Архив Киевской митрополииї від 22 листопада 2000 р.//Архив Киевской митрополии.** Александр Драбинко. Православие в посттоталитарной Украине (вехи истории)//Свято Успенская Киево-Печерская Лавра, Киев-2002, с.53.*** Александр Драбинко. Православие в посттоталитарной Украине (вехи истории)//Свято Успенская Киево-Печерская Лавра, Киев-2002, ссылка 59.**** Обращение к Его Святейшеству, Святейшему Варфоломею, Архиепископу Константинополя-Нового Рима и Вселенскому Патриарху Юбилейного Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви от 28 июля 2000 г.//Архив Киевской митрополии.***** Чопенко В. Присуд Філарету//Україна Молода, №36, 08.05.92. С.10.******Открытое письмо Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию ІІ и Святейшему Синоду Русской Православной Церкви//Неправда Московських анафем. Упорядник ігумен Димітрій (Рудюк).- К.1999.*******Александр Драбинко. Там же. С.88.********* Александр Драбинко. Там же. С.151********* Александр Драбинко. Там же. С.89

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