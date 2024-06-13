https://ukraina.ru/20240613/1055628301.html

"Их европейское видение не совпадает с нашей молдавской реальностью". Евгения Гуцул о будущем Гагаузии

"Их европейское видение не совпадает с нашей молдавской реальностью". Евгения Гуцул о будущем Гагаузии - 13.06.2024 Украина.ру

"Их европейское видение не совпадает с нашей молдавской реальностью". Евгения Гуцул о будущем Гагаузии

Главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул кишинёвские власти упорно не желают выделить место в правительстве страны, хотя это место башкану Гагаузии принадлежит по конституции

2024-06-13T13:30

2024-06-13T13:30

2024-06-13T13:30

интервью

евгения гуцул

гагаузия

молдавия

санду

владимир путин

ес

нато

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

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В отличие от действующих властей Молдавии, Евгения Гуцул считает курс на евроинтеграцию страны губительным для ее экономики и делает ставку на развитие торгово-экономического сотрудничества и с другими партнерами, в первую очередь, с Российской Федерацией.Из-за курса на сотрудничество с Россией молдавские власти пытаются обвинить Гуцул в госизмене. После ее встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях молодежного форума в Сочи в марте этого года Гуцул несколько часов удерживали в аэропорту Кишинева.С 5 по 8 июня глава Гагаузии была гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а 9 июня выступила на съезде политического блока "Победа" в Москве вместе с Иланом Шором. По возвращении на родину Гуцул беспрепятственно пропустили через паспортный контроль, но12 июня минфин США сообщил, что ее имя внесено в санкционные списки людей, связанных с Россией.В интервью изданию Украина.ру Евгения Гуцул рассказала о важности участия в предстоящих президентских выборах, о политическом пути Гагаузии, о сотрудничестве с Россией.Власти в Кишиневе уже больше года отказывают Вам в Ваших конституционных правах. Несмотря на то, что народ Гагаузской автономии выбрал Вас своим законным представителем, президент Молдавии Майя Санду упорно не желает назначить Вас членом молдавского правительства. Как Вы рассчитываете разрешить этот конфликт с центральными властями?- Майя Санду в нашей стране больше всех говорит о законности и важности соблюдения закона, но собственным советам почему-то не следует. С самого начала своего президентского мандата она последовательно игнорирует права и полномочия Гагаузской автономии и законных гагаузских властей. Это началось еще при предыдущем башкане, Ирине Влах, а после моей победы на выборах в прошлом году невероятно усилилось.По закону глава Гагаузии по статусу является членом правительства Молдовы, что утверждается всякий раз специальным указом президента. Санду отказывается издавать указ о моем включении в правительство, и нарушает таким образом закон. Свое нежелание подписать указ она объясняет тем, что, якобы, наша победа на выборах была незаконной. Но при этом мы отстояли законность нашей победы во всех судах, а представители Санду не пришли ни на одно заседание, чтобы оспорить результаты выборов.Мы победили законно. Мы работаем и действуем по закону. Это Санду и её окружение не в состоянии работать по действующим законам и постоянно перекраивают их под свои интересы и цели, а также под интересы и цели своих западных покровителей. Как бы то ни было, но я войду в состав правительства после победы оппозиционного кандидата на выборах президента.Учитывая то, что Вы стали частью политического блока "Победа", готовящегося к президентским выборам в Молдавии осенью этого года, можно ли сказать, что Гагаузия видит свое будущее исключительно в рамках единого молдавского государства? Как Вы видите место автономии и ее перспективы в этом государстве?Гагаузская автономия является важной составной частью Республики Молдова. Мы не сепаратисты, мы сделали в 1994 году выбор ─ строить совместную независимую государственность вместе с народом Республики Молдова. Проблема в том, что сегодня у власти в Молдове люди совершенно не заинтересованные в строительстве успешной суверенной государственности. Они выполняют указания из Брюсселя, из Вашингтона, из Берлина и Лондона, и это противоречивые указания. Но чем они всегда совпадают, так это в том, что они никогда не учитывали интересы ни Республики Молдова, ни жителей нашей страны.В такой ситуации развернутся, хлопнуть дверью и выйти проще всего. Но это не решит проблемы гибели молдавской государственности. И что нам, в Гагаузии, потом делать на развалинах Молдовы? Мы приложим все наши силы, чтобы спасти нашу общую страну, наш общий дом, в союзе со здоровыми политическими силами. Поэтому мы идем на эти президентские выборы и на референдум со своими кандидатами и своей повесткой.Президентские выборы в Молдавии в этом году пройдут параллельно с референдумом о евроинтеграции страны. На съезде блока 9 июня вы говорили о важности участия как можно большего количества граждан в голосовании именно из-за этого референдума. Можно ли уточнить, почему Вы считаете, что политические силы, призывающие к бойкоту голосования, ошибаются?Да, звучат голоса о том, что оппозиция, мол, должна вся вместе объявить бойкот референдуму и не выходить на голосование. В другой ситуации, если бы в октябре был только референдум, это была бы самая здоровая позиция, и мы бы её всецело поддержали. В прошлые годы молдавские оппозиционные силы уже неоднократно срывали неадекватные референдумы властей по тому или иному вопросу благодаря простому бойкоту и агитации невыхода на голосование.В этот раз наш противник подготовился лучше. Они объявили референдум в один день с президентскими выборами, а потом еще и Кодекс о выборах изменили соответствующим образом. На президентских выборах в нашей стране традиционно самая высокая явка. Люди будут приходить проголосовать на выборах президента, а их паспортные данные занесут сразу и в явку на референдум. Кроме того, мы видим беспрецедентные действия правящей верхушки и их покровителей на Западе по мобилизации своих сторонников в Евросоюзе и США из числа так называемой "диаспоры". Мы подозреваем, что они радикально увеличат количество участков на Западе. Это, в теории, до трехсот тысяч голосов, а может и гораздо больше. Так что явку они себе точно обеспечат, а предполагаемый бойкот оппозиции провалится.Так что нам надо, наоборот, максимально убедить противников нынешнего режима выйти на референдум и проголосовать против Санду. Против Санду и на бюллетене по выборам президента, и на бюллетене по референдуму. Чем больше граждан будут участвовать в голосовании, тем меньше пространства для фальсификаций останется.Почему Вы против интеграции Молдавии в Евросоюз? Как много Молдавия может потерять в экономическом смысле, оказавшись от курса на евроинтеграцию?Власти нашей страны объявили курс на евроинтеграцию с 2009 года. За это время у нас обвалилась экономика, почти в три раза упала национальная валюта, инфляция достигла двузначных величин, из страны уехало или сбежало около трети населения. Европейские комиссары попрекают наш евроскептицизм количеством денег, которые, по их словам, дали нашей стране. Но мы не видели этих денег и не видим, на что их потратили! Население нищает, предприятия закрываются, рабочих мест всё меньше, а по радио и ТВ нам рассказывают про миллиарды евро, вложенные в нашу экономику и нашу страну. Их европейское видение абсолютно не совпадает с нашей молдавской действительностью. Я полагаю, молдавские и европейские чиновники и политики просто разворовали все эти гранты и кредиты. Дальнейшее движение в эту сторону просто убьёт нашу страну.Вступлению в Евросоюз почти всегда предшествует вступление страны-кандидата в НАТО. Как Вы относитесь к возможности интеграции вашей страны в этот военный блок?Согласно Конституции, наша страна является нейтральной. Мы не можем вступать ни в какие военные блоки. Понятно, что это не особенно останавливало прозападные правительства в предыдущие годы, и они отправляли молдавских военных на миссии НАТО в Косово, Ирак, Афганистан, страны Африки и так далее. Но никогда не шло речи о вступлении нашей страны в НАТО. Для этого нужно внести соответствующие изменения в текст Конституции.Я не думаю, что в ближайшем будущем наши люди согласятся на это. Социологические опросы, даже проводимые американцами, показывают, что не менее 62% населения нашей страны выбирает нейтралитет, вступить в НАТО хочет лишь 9%. Впрочем, это не отменяет вероятности, что нынешняя нездоровая политическая власть постарается использовать победу на референдуме для отмены нейтралитета. Поэтому особенно важно не дать им победить.Блок "Победа" пока не объявил имя кандидата, которого он поддержит на президентских выборах. Однако уже давно известно, что ни Вы, ни Илан Шор не сможете баллотироваться на выборах из-за возрастного ценза. Каким Вы видите будущего кандидата от блока "Победа", который смог бы составить конкуренцию Майе Санду? Какими качествами он должен обладать?Переговоры между различными группами в оппозиции о фигуре кандидата еще продолжаются. Не открою большого секрета, сказав, что мы практически уже на финишной прямой. Наш кандидат, я уверена, сможет достойно бороться с Санду за пост президента, сможет победить, он обладает всеми необходимыми качествами для этого.В ходе одного из своих недавних визитов в Российскую Федерацию Вы встречались с президентом Владимиром Путиным. После этого Вас по возвращении в Молдавию задержали в аэропорту. Опасаетесь ли Вы каких-то более жестких действий по отношению к Вам в дальнейшем?Судя по последним событиям, молдавские чиновники изредка способны на проблески благоразумия. Это были абсолютно неоправданные, необоснованные, оскорбительные дополнительные проверки и задержки. Сотрудники правоохранительных органов нарушали конституционные права наших граждан, оскорбляли их, незаконно отнимали у участников съезда нашего блока денежные средства, отняли дипломатический паспорт у Дмитрия Георгиевича Константинова, спикера нашего Народного собрания, привели в негодность документы других участников съезда.В этот раз гагаузскую делегацию участников ПМЭФ пропустили без особых задержек. Возможно, голос разума станет звучать в головах чиновников чаще и они всё же одумаются.За относительно короткий период между Вашими визитами в Россию Вам удалось договориться о реализации целого ряда выгодных для Гагаузии экономических соглашений, многие из них уже стали реализоваться. Какие направления сотрудничества Вы особо выделили бы, какие из достигнутых договоренностей считаете самыми важными? Чем Российская Федерация конкретно может помочь Гагаузской автономии?Уже на самых первых порах Россия помогла нам тем, что не дала замкнуться вокруг Гагаузии дипломатической блокаде, которую пыталась устроить Санду. Затем были длительные переговоры и разработка конкретных мер на ближней дистанции и на более отдаленную перспективу, которые помогут нашему региону выдержать давление Кишинева. Можно с уверенностью говорить о существовании дорожной карты нашего сотрудничества с Россией, которая учитывает как текущую политическую реальность в нашей стране, так и варианты развития ситуации. Встреча с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным увенчала эту работу и публично обозначила, что о Гагаузии в Москве помнят и её поддерживают.К этому дню Гагаузия заключила одиннадцать соглашений о всестороннем сотрудничестве и партнерстве с различными регионами России. Готовим новые соглашения, ведем переговоры с новыми регионами РФ. Ставим акцент на экономическом взаимодействии, налаживании торговых, экономических связей, а также на культурном, образовательном, научном сотрудничестве.Нашим важным союзником стал российский Промсвязьбанк, который буквально спас наш народ от экономической блокады Санду. ПСБ одобрил удаленные счета для гагаузских бюджетников и пенсионеров, на которые они в месяц получают около 10 тысяч рублей. Для многих пенсионеров это практически вторая пенсия и гарантия выживания в отопительный период. Уже свыше 25 тысяч человек получают эти надбавки из России, и эта практика будет в ближайшем будущем расширена на другие районы Молдовы, в первую очередь на Тараклийский и Оргеевский.Сейчас мы ведем активные переговоры по двум направлениям: об отмене таможенных пошлин на гагаузские вина, ягоды, фрукты и овощи, а также о льготной цене на газ для жителей Гагаузии. Успех по этим обоим направлениям обещает воскресить гагаузскую экономику и вывести наши связи с Россией на беспрецедентный уровень.Как центральные власти в Кишиневе относятся к Гагаузской автономии рассказываем в материале "Слишком близко к России. Почему Майя Санду ополчилась на главу Гагаузии Евгению Гуцул"

https://ukraina.ru/20240422/1054650686.html

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Татьяна Стоянович

интервью, евгения гуцул, гагаузия, молдавия, санду, владимир путин, ес, нато, петербургский международный экономический форум (фонд), россия, сотрудничество, президентские выборы