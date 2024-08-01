https://ukraina.ru/20240801/1056609231.html

Зеленский перекладывает ответственность, F-16 над Львовом. Главное на Украине на утро 1 августа

Зеленский перекладывает ответственность, F-16 над Львовом. Главное на Украине на утро 1 августа - 01.08.2024 Украина.ру

Зеленский перекладывает ответственность, F-16 над Львовом. Главное на Украине на утро 1 августа

Владимир Зеленский прокомментировал отказ Украины от территорий, отметив, что решение принимать народу

2024-08-01T09:55

2024-08-01T09:55

2024-08-01T10:34

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Заявление о территориях Зеленский сделал в комментарии Le Monde. Зеленского спросили, обсуждается ли возможность уступить территорию ради мира."Вы должны понять, что любые вопросы территориальной целостности Украины — это вопрос, который не может решать президент или любое лицо в мире, или все президенты мира без украинского народа. Это невозможно. Это противоречит Конституции Украины. И поэтому это вопрос исключительно наш, внутреннего характера. Но этот вопрос может рассматриваться только тогда, когда кто-то будет официально поднимать этот вопрос", — заявил Зеленский.При этом он подчеркнул, что пока Украине никто официально ничего не предлагал."Знаете, кто-то недавно говорил: "Как вам такая идея, что Украина отдает свои территории, а вместо этого что-то получит — какие-то гарантии безопасности, может НАТО, может ЕС и так далее?" И поэтому таких может быть месседжей очень много, но вы должны знать, что никто официально ничего не предлагал Украине. А Украина никогда не будет отказываться от своих территорий. Она не имеет права официально, власть, отказываться от своих территорий. Потому что это является нарушением Конституции Украины", — отметил он.Зеленский заявил, что уступка территорий — не лучший вариант для Украины и прокомментировал проведение референдума по этому вопросу"Референдум? Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не самый лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он вернёт себе часть наших территорий", - указал Зеленский.При этом он заявил, что не все территории нужно отвоёвывать."Я считаю, что не все территории надо руками отвоёвывать, и не все территории надо отвоёвать оружием. Я считаю, что на это можно потратить много времени и много людей. И я считаю, что это не очень хорошо. И поэтому, я считаю, дипломатически можно отвоёвывать свои территории", - заявил Зеленский, призвав к давлению на Россию.Заявление Зеленского вызвало негодование на Украине."Пока украинцев предлагают украинцев выгребают по улицам под проект "граница 1991", Зеленский на Западе озвучивает совсем другие нарративы. В интервью газете Le Monde Владимир Зеленский назвал отказ от территорий в ходе урегулирования с РФ "очень сложным вопросом" и допустил референдум по тому, как должна окончиться война: "Поскольку вопрос о территориальной целостности Украины не может быть решен одним президентом, без украинского народа". Что ж, потужно (мощно — Ред.)… Как мы и предполагали, Банковая будет перекладывать неприятное решение на народ, чтобы потом это решением выполнить именем народа. Лицемерные сволочи, одним словом. В апреле 2022, когда выходили из Стамбула-1 и в марте 2024, когда выходили из Стамбула-2, они народ не спрашивали", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Также авторы канала прокомментировали вопрос о том, что в Конституции Украины запрещены референдумы по поводу территорий."Для юристов, которые считают, что Конституция запрещает выносить вопросы тер. целостности на референдум, отвечаем: формулировка будет прописана, чтобы не сильно противоречить Конституции", - указывалось в публикации телеграм-канала.Ещё один популярный в стране канал - "Резидент" - также задался вопросом, отчего в Стамбуле не заключили мирный договор."Референдум должен хотеть украинский народ, — Зеленский. "Любой вопрос о территориальной целостности Украины не может быть решен одним президентом, без украинского народа. Это противоречит нашей конституции"; "Референдум? Этого должен хотеть украинский народ. Скажу откровенно: это не самый лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он вернет себе часть наших территорий"; Особенно интересно звучит последний нарратив: "Мы не должны освобождать все наши территории силой и оружием, потому что это стоит нам много времени и человеческих жизней. Мы можем вернуть наши территории дипломатическим путём". Вопрос, что мешало Зеленскому в 2022 году после Стамбула решать вопрос дипломатическим путем, без разрушения страны и сотни тысяч погибших?" - указывалось в публикации телеграм-канала.Таким образом, слова Зеленского на Украине восприняли крайне негативно. Позицию руководства страны воспринимают как желание переложить ответственность за собственные промахи на народ.F-16 над ЛьвовомСоцсети опубликовали фотографию F-16 над Львовом. Ранее британские издания The Telegraph и The Thimes сообщили о прибытии на Украину этих западных истребителей. При этом, по информации первого издания, они уже были использованы в качестве ПВО. А по информации второго — 6 машин Украине передали Нидерланды. Также издание сообщило, что следующие F-16 Украине передаст Дания."Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания", - заявил в ответ на просьбу прокомментировать информацию о получении Украиной западных истребителей советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.Он отметил, что и официальных заявлений по поводу F-16 со стороны западных стран тоже не было.При этом ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что F-16 Украине передали и США.Официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить достоверность этих публикаций."Вам нужно обратиться к украинской стороне, я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях", - сказал Кирби.В то же время, он напомнил, что, согласно озвученным ранее планам, американские истребители должны быть приняты на вооружение ВСУ до конца текущего лета."У нас нет причин подвергать сомнению данные сроки", - заявил Кирби.В России же новости о появлении в небе над Украиной F-16 вызвали азарт."Ну что товарищи летчики, награда сама себя не выплатит, вроде как охота на Ф-16 началась. Если это конечно не залётный, чисто для фотосессии", - отметил инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.Так он прокомментировал фото F-16 из Львова. В ряде военных телеграм-каналов также напомнили о награде за сбитые американские самолёты.О происходившем на Украине ночью - в статье "Главное за ночь 1 августа".

https://ukraina.ru/20240731/1056602712.html

https://ukraina.ru/20240731/1056587470.html

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эксклюзив, хроники, нато, владимир зеленский, джон кирби, владимир путин, украина, львов, россия, ес, f-16, офис президента