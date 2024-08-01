https://ukraina.ru/20240801/1056607871.html

Главное за ночь 1 августа

Главное за ночь 1 августа - 01.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 1 августа

Осужденный в РФ за шпионаж Гершкович может в четверг-пятницу вернуться в США в рамках "обмена заключенными" с РФ — об этом пишет издание Fox News.ВС РФ... Украина.ру, 01.08.2024

2024-08-01T08:14

2024-08-01T08:14

2024-08-01T08:14

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Осужденный в РФ за шпионаж Гершкович может в четверг-пятницу вернуться в США в рамках "обмена заключенными" с РФ — об этом пишет издание Fox News.ВС РФ уничтожили расположение ВСУ в полночь в поселке Новый Буг в Николаевской области Украины — об этом сообщает местное подполье.Три нaселенных пунктa Белгородской облaсти попaли под aтаку дронов Укрaины, в результате повреждено несколько домой — об этом сообщил губернатор региона Гладков.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, николаевская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины