Главное за ночь 1 августа
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Осужденный в РФ за шпионаж Гершкович может в четверг-пятницу вернуться в США в рамках "обмена заключенными" с РФ — об этом пишет издание Fox News.
ВС РФ уничтожили расположение ВСУ в полночь в поселке Новый Буг в Николаевской области Украины — об этом сообщает местное подполье.
Три нaселенных пунктa Белгородской облaсти попaли под aтаку дронов Укрaины, в результате повреждено несколько домой — об этом сообщил губернатор региона Гладков.
ВС РФ уничтожили расположение ВСУ в полночь в поселке Новый Буг в Николаевской области Украины — об этом сообщает местное подполье.
Три нaселенных пунктa Белгородской облaсти попaли под aтаку дронов Укрaины, в результате повреждено несколько домой — об этом сообщил губернатор региона Гладков.