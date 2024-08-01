Главное за ночь 1 августа - 01.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 1 августа
Главное за ночь 1 августа - 01.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 1 августа
Осужденный в РФ за шпионаж Гершкович может в четверг-пятницу вернуться в США в рамках "обмена заключенными" с РФ — об этом пишет издание Fox News.ВС РФ... Украина.ру, 01.08.2024
2024-08-01T08:14
2024-08-01T08:14
новости
россия
сша
николаевская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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Осужденный в РФ за шпионаж Гершкович может в четверг-пятницу вернуться в США в рамках "обмена заключенными" с РФ — об этом пишет издание Fox News.ВС РФ уничтожили расположение ВСУ в полночь в поселке Новый Буг в Николаевской области Украины — об этом сообщает местное подполье.Три нaселенных пунктa Белгородской облaсти попaли под aтаку дронов Укрaины, в результате повреждено несколько домой — об этом сообщил губернатор региона Гладков.
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новости, россия, сша, николаевская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, Николаевская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 1 августа

08:14 01.08.2024
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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Осужденный в РФ за шпионаж Гершкович может в четверг-пятницу вернуться в США в рамках "обмена заключенными" с РФ — об этом пишет издание Fox News.

ВС РФ уничтожили расположение ВСУ в полночь в поселке Новый Буг в Николаевской области Украины — об этом сообщает местное подполье.

Три нaселенных пунктa Белгородской облaсти попaли под aтаку дронов Укрaины, в результате повреждено несколько домой — об этом сообщил губернатор региона Гладков.
 
НовостиРоссияСШАНиколаевская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
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