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Украина получила истребители F-16, но Киев и Белый дом напускают туману

Украина получила истребители F-16, но Киев и Белый дом напускают туману - 01.08.2024 Украина.ру

Украина получила истребители F-16, но Киев и Белый дом напускают туману

Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона заявил, что Украина не собирается комментировать новости о поступлении истребителей F-16

2024-08-01T07:34

2024-08-01T07:34

2024-08-01T07:34

новости

f-16

украина

россия

киев

михаил подоляк

джон кирби

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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"Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания", - указал Подоляк.Он отметил, что и официальных заявлений по поводу F-16 со стороны западных стран тоже не было.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину.Газета Telegraph при этом сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.Официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить достоверность публикаций о том, что США якобы передали Украине первую партию своих истребителей F-16.При этом он напомнил, что, согласно озвученным ранее планам, американские истребители должны быть приняты на вооружение ВСУ до конца текущего лета."У нас нет причин подвергать сомнению данные сроки", - указал представитель Белого дома.Позже газета Times со ссылкой на источники написала, что Украина получила шесть истребителей от Нидерландов. По данным издания, в скором времени Украина получит новую партию F-16 от Дании.При этом французский военный эксперт, бывший летчик Ксавье Тительман отметил, что обещанных западными странами Украине F-16 недостаточно для изменения ситуации на фронте."Мы не изменим ход войны дюжиной самолетов, которые хаотично летают над территорией страны… Русские могут себе позволить терять два-три-пять самолетов в месяц в течение очень долгого времени, поэтому этих 12 самолетов недостаточно, чтобы напугать их", - предположил эксперт в эфире телеканала LCI.Он также напомнил, что не все страны дали разрешение на использование истребителей для ударов по территории РФ.В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Подробнее о связанных с истребителями проблемах для Киева - в материале Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16 на сайте Украина.ру.

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новости, f-16, украина, россия, киев, михаил подоляк, джон кирби, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины