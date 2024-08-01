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Украина получила истребители F-16, но Киев и Белый дом напускают туману
Украина получила истребители F-16, но Киев и Белый дом напускают туману - 01.08.2024 Украина.ру
Украина получила истребители F-16, но Киев и Белый дом напускают туману
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона заявил, что Украина не собирается комментировать новости о поступлении истребителей F-16
2024-08-01T07:34
2024-08-01T07:34
2024-08-01T07:34
новости
f-16
украина
россия
киев
михаил подоляк
джон кирби
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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"Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания", - указал Подоляк.Он отметил, что и официальных заявлений по поводу F-16 со стороны западных стран тоже не было.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину.Газета Telegraph при этом сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.Официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить достоверность публикаций о том, что США якобы передали Украине первую партию своих истребителей F-16.При этом он напомнил, что, согласно озвученным ранее планам, американские истребители должны быть приняты на вооружение ВСУ до конца текущего лета."У нас нет причин подвергать сомнению данные сроки", - указал представитель Белого дома.Позже газета Times со ссылкой на источники написала, что Украина получила шесть истребителей от Нидерландов. По данным издания, в скором времени Украина получит новую партию F-16 от Дании.При этом французский военный эксперт, бывший летчик Ксавье Тительман отметил, что обещанных западными странами Украине F-16 недостаточно для изменения ситуации на фронте."Мы не изменим ход войны дюжиной самолетов, которые хаотично летают над территорией страны… Русские могут себе позволить терять два-три-пять самолетов в месяц в течение очень долгого времени, поэтому этих 12 самолетов недостаточно, чтобы напугать их", - предположил эксперт в эфире телеканала LCI.Он также напомнил, что не все страны дали разрешение на использование истребителей для ударов по территории РФ.В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Подробнее о связанных с истребителями проблемах для Киева - в материале Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16 на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, f-16, украина, россия, киев, михаил подоляк, джон кирби, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
Новости, F-16, Украина, Россия, Киев, Михаил Подоляк, Джон Кирби, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украина получила истребители F-16, но Киев и Белый дом напускают туману
Советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона заявил, что Украина не собирается комментировать новости о поступлении истребителей F-16
"Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания", - указал Подоляк.
Он отметил, что и официальных заявлений по поводу F-16 со стороны западных стран тоже не было.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину.
Газета Telegraph при этом сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить достоверность публикаций о том, что США якобы передали Украине первую партию своих истребителей F-16.
"Вам нужно обратиться к украинской стороне, я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях", - сказал Кирби.
При этом он напомнил, что, согласно озвученным ранее планам, американские истребители должны быть приняты на вооружение ВСУ до конца текущего лета.
"У нас нет причин подвергать сомнению данные сроки", - указал представитель Белого дома.
Позже газета Times со ссылкой на источники написала, что Украина получила шесть истребителей от Нидерландов. По данным издания, в скором времени Украина получит новую партию F-16 от Дании.
При этом французский военный эксперт, бывший летчик Ксавье Тительман отметил, что обещанных западными странами Украине F-16 недостаточно для изменения ситуации на фронте.
"Мы не изменим ход войны дюжиной самолетов, которые хаотично летают над территорией страны… Русские могут себе позволить терять два-три-пять самолетов в месяц в течение очень долгого времени, поэтому этих 12 самолетов недостаточно, чтобы напугать их", - предположил эксперт в эфире телеканала LCI.
Он также напомнил, что не все страны дали разрешение на использование истребителей для ударов по территории РФ.
В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Подробнее о связанных с истребителями проблемах для Киева - в материале Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16 на сайте Украина.ру.