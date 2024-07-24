Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16 - 24.07.2024 Украина.ру
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Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16
Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16 - 24.07.2024 Украина.ру
Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16
Жители Староконстантинова в Хмельницкой области на западе Украины боятся возможного размещения на местном аэродроме истребителей F-16 из-за последующих ударов по авиабазе, сообщает агентство AFP
2024-07-24T10:43
2024-07-24T10:43
f-16
новости
украина
россия
истребитель
аэродромы
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Аэродром в Староконстантинове является одним из главных кандидатов на место дислокации западных истребителей, считают журналисты.Местный аэродром неоднократно подвергался ракетным ударам и налетам беспилотников. Несмотря на его удаленность от города, жители регулярно становятся свидетелями "прилетов" по авиабазе, а обломки сбитых украинскими ПВО ракет и дронов нередко долетали до города."Мы очень переживаем из-за (возможного) прибытия F-16. Если их здесь поставят, количество ударов только вырастет... Мы молимся, чтобы F-16 здесь не появились", - заявила экскурсовод местного музея Елена Шпаченко.Местные жители указали, что власти Староконстантинова понимают: возможное размещение западных истребителей сделает его важной целью для ВС РФ. Ранее украинские подпольщики неоднократно сообщали об ударах по объектам в окрестностях Староконстантинова, в том числе об ударах по укрытиям для самолетов на местном аэродроме.Подробнее об уничтожении истребителей - в материале Законные цели для ВС России: эксперт Алёхин рассказал, с каких аэродромов будут взлетать украинские F-16 на сайте Украина.ру.
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f-16, новости, украина, россия, истребитель, аэродромы
F-16, Новости, Украина, Россия, истребитель, аэродромы

Молятся против истребителей. Жителей Западной Украины ужаснула возможная поставка F-16

10:43 24.07.2024
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
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Жители Староконстантинова в Хмельницкой области на западе Украины боятся возможного размещения на местном аэродроме истребителей F-16 из-за последующих ударов по авиабазе, сообщает агентство AFP
Аэродром в Староконстантинове является одним из главных кандидатов на место дислокации западных истребителей, считают журналисты.

"Украинский город в страхе перед возможным прибытием истребителей F-16", - гласит заголовок материала.

Местный аэродром неоднократно подвергался ракетным ударам и налетам беспилотников. Несмотря на его удаленность от города, жители регулярно становятся свидетелями "прилетов" по авиабазе, а обломки сбитых украинскими ПВО ракет и дронов нередко долетали до города.
"Мы очень переживаем из-за (возможного) прибытия F-16. Если их здесь поставят, количество ударов только вырастет... Мы молимся, чтобы F-16 здесь не появились", - заявила экскурсовод местного музея Елена Шпаченко.
Местные жители указали, что власти Староконстантинова понимают: возможное размещение западных истребителей сделает его важной целью для ВС РФ.
Ранее украинские подпольщики неоднократно сообщали об ударах по объектам в окрестностях Староконстантинова, в том числе об ударах по укрытиям для самолетов на местном аэродроме.
Подробнее об уничтожении истребителей - в материале Законные цели для ВС России: эксперт Алёхин рассказал, с каких аэродромов будут взлетать украинские F-16 на сайте Украина.ру.
 
F-16НовостиУкраинаРоссияистребительаэродромы
 
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