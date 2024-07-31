https://ukraina.ru/20240731/1056591359.html

"Цель – завалить нашими дронами весь фронт!": в ДНР открылся центр с уникальными системами для ВС РФ

"Цель – завалить нашими дронами весь фронт!": в ДНР открылся центр с уникальными системами для ВС РФ - 31.07.2024 Украина.ру

"Цель – завалить нашими дронами весь фронт!": в ДНР открылся центр с уникальными системами для ВС РФ

Уникальные средства радиоэлектронной борьбы "Ирбис" уже спасли сотни жизней, фронт пополнили более 150 операторов БПЛА, а новые военные изобретения стали неожиданными и эффективными в борьбе с противником. Речь о работе АНО научно-образовательного центра "Небесные воины Арх. Михаила", очередное отделение которого в среду открылось в ДНР

2024-07-31T15:01

2024-07-31T15:01

2024-07-31T15:09

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Подробностями открытия центра, где производят уникальные вещи для фронта, а также обучают военнослужащих, с изданием Украина.ру поделилась глава пресс-службы "Небесных воинов" с позывным "Пресса". По ее словам, сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках успешно действует уже четыре таких организации.Главная цель центра состоит в том, чтобы завалить фронт и линию обороны противника нашими беспилотниками, а также обучить как можно больше операторов беспилотных систем, причем не только тех БПЛА, которые можно видеть в небе, но и таких, что перемещаются по земле или воде.Теперь в ДНР старшие инструкторы из числа военнослужащих также будут обучать солдат инжинирингу и конструированию. Важно момент: на базе центра ученикам дают возможность реализовать свои технические задумки."Недавно я была в нашем центре, где по заказу армии сделали уникальную самоходную тележку с секретом. О ней я пока не могу рассказывать, но вскоре наши недруги сами все узнают. Все наши дроны, средства радиоэлектронной борьбы и другие изделия выполнены с нашими уникальными деталями, которые придумали и сконструировали наши старшие инструкторы", - добавила собеседник.Она призналась, что гордится тем, что уникальные недорогостоящие средства радиоэлектронной борьбы "Ирбис", произведенные в центрах "Небесные воины", уже спасли множество жизней, что подтверждают командиры подразделений, выполняющие задачи в зоне спецоперации. При этом само научно-образовательное учреждение финансируется исключительно за счет благотворительной помощи неравнодушных россиян.Желающих обучиться управлению дронами меньше не становится, однако принять на 30-дневный курс "Небесные воины" могут только военнослужащих, но не гражданских лиц."По окончанию обучения все ученики получают соответствующие сертификаты, которые дают возможность использовать профессию пилота дрона в мирной жизни, потому как после окончания спецоперации БПЛА никуда не исчезнут. Их будут использовать сельском хозяйстве, нефтяной промышленности, охранной работе и других сферах", - заключила Пресса.Всего за время своего существования "Небесные воины" обучили работе с беспилотными авиационными средствами, системами связи и радиоэлектронной борьбы не менее 150 военнослужащих. АНО не планирует останавливаться и в будущем таких центров станет больше.Подробнее о дронах в ВС РФ и ВСУ - в материале Эксперт раскрыл, почему ПВО Украины деградировала, а российская - успешно сбивает дроны и ракеты ВСУ на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240314/1053875058.html

https://ukraina.ru/20240717/1056289299.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, впк, бпла, военная техника, сво, спецоперация, вс рф, новые регионы, новости