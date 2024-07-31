"Цель – завалить нашими дронами весь фронт!": в ДНР открылся центр с уникальными системами для ВС РФ
15:01 31.07.2024 (обновлено: 15:09 31.07.2024)
центр по конструированию и управлению БПЛА
Уникальные средства радиоэлектронной борьбы "Ирбис" уже спасли сотни жизней, фронт пополнили более 150 операторов БПЛА, а новые военные изобретения стали неожиданными и эффективными в борьбе с противником. Речь о работе АНО научно-образовательного центра "Небесные воины Арх. Михаила", очередное отделение которого в среду открылось в ДНР
Подробностями открытия центра, где производят уникальные вещи для фронта, а также обучают военнослужащих, с изданием Украина.ру поделилась глава пресс-службы "Небесных воинов" с позывным "Пресса". По ее словам, сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках успешно действует уже четыре таких организации.
"Мы работаем только с армией и для армии под эгидой ВС РФ. У нас бойцы учатся тройками, и не только пилотированию дронов. В полевых условиях, где мы имитируем бой, обучаем и ремонтировать БПЛА. Даже во время боя, где-то условно под кустом, если дрон сбили, наши выпускники смогут с помощью полевого оборудования его починить. Важный навык", - рассказала Пресса.
Главная цель центра состоит в том, чтобы завалить фронт и линию обороны противника нашими беспилотниками, а также обучить как можно больше операторов беспилотных систем, причем не только тех БПЛА, которые можно видеть в небе, но и таких, что перемещаются по земле или воде.
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Теперь в ДНР старшие инструкторы из числа военнослужащих также будут обучать солдат инжинирингу и конструированию. Важно момент: на базе центра ученикам дают возможность реализовать свои технические задумки.
"Недавно я была в нашем центре, где по заказу армии сделали уникальную самоходную тележку с секретом. О ней я пока не могу рассказывать, но вскоре наши недруги сами все узнают. Все наши дроны, средства радиоэлектронной борьбы и другие изделия выполнены с нашими уникальными деталями, которые придумали и сконструировали наши старшие инструкторы", - добавила собеседник.
Она призналась, что гордится тем, что уникальные недорогостоящие средства радиоэлектронной борьбы "Ирбис", произведенные в центрах "Небесные воины", уже спасли множество жизней, что подтверждают командиры подразделений, выполняющие задачи в зоне спецоперации. При этом само научно-образовательное учреждение финансируется исключительно за счет благотворительной помощи неравнодушных россиян.
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Желающих обучиться управлению дронами меньше не становится, однако принять на 30-дневный курс "Небесные воины" могут только военнослужащих, но не гражданских лиц.
"По окончанию обучения все ученики получают соответствующие сертификаты, которые дают возможность использовать профессию пилота дрона в мирной жизни, потому как после окончания спецоперации БПЛА никуда не исчезнут. Их будут использовать сельском хозяйстве, нефтяной промышленности, охранной работе и других сферах", - заключила Пресса.
Всего за время своего существования "Небесные воины" обучили работе с беспилотными авиационными средствами, системами связи и радиоэлектронной борьбы не менее 150 военнослужащих. АНО не планирует останавливаться и в будущем таких центров станет больше.
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