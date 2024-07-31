"Цель – завалить нашими дронами весь фронт!": в ДНР открылся центр с уникальными системами для ВС РФ - 31.07.2024 Украина.ру
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"Цель – завалить нашими дронами весь фронт!": в ДНР открылся центр с уникальными системами для ВС РФ
"Цель – завалить нашими дронами весь фронт!": в ДНР открылся центр с уникальными системами для ВС РФ - 31.07.2024 Украина.ру
"Цель – завалить нашими дронами весь фронт!": в ДНР открылся центр с уникальными системами для ВС РФ
Уникальные средства радиоэлектронной борьбы "Ирбис" уже спасли сотни жизней, фронт пополнили более 150 операторов БПЛА, а новые военные изобретения стали неожиданными и эффективными в борьбе с противником. Речь о работе АНО научно-образовательного центра "Небесные воины Арх. Михаила", очередное отделение которого в среду открылось в ДНР
2024-07-31T15:01
2024-07-31T15:09
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
впк
бпла
военная техника
сво
спецоперация
вс рф
новые регионы
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Подробностями открытия центра, где производят уникальные вещи для фронта, а также обучают военнослужащих, с изданием Украина.ру поделилась глава пресс-службы "Небесных воинов" с позывным "Пресса". По ее словам, сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках успешно действует уже четыре таких организации.Главная цель центра состоит в том, чтобы завалить фронт и линию обороны противника нашими беспилотниками, а также обучить как можно больше операторов беспилотных систем, причем не только тех БПЛА, которые можно видеть в небе, но и таких, что перемещаются по земле или воде.Теперь в ДНР старшие инструкторы из числа военнослужащих также будут обучать солдат инжинирингу и конструированию. Важно момент: на базе центра ученикам дают возможность реализовать свои технические задумки."Недавно я была в нашем центре, где по заказу армии сделали уникальную самоходную тележку с секретом. О ней я пока не могу рассказывать, но вскоре наши недруги сами все узнают. Все наши дроны, средства радиоэлектронной борьбы и другие изделия выполнены с нашими уникальными деталями, которые придумали и сконструировали наши старшие инструкторы", - добавила собеседник.Она призналась, что гордится тем, что уникальные недорогостоящие средства радиоэлектронной борьбы "Ирбис", произведенные в центрах "Небесные воины", уже спасли множество жизней, что подтверждают командиры подразделений, выполняющие задачи в зоне спецоперации. При этом само научно-образовательное учреждение финансируется исключительно за счет благотворительной помощи неравнодушных россиян.Желающих обучиться управлению дронами меньше не становится, однако принять на 30-дневный курс "Небесные воины" могут только военнослужащих, но не гражданских лиц."По окончанию обучения все ученики получают соответствующие сертификаты, которые дают возможность использовать профессию пилота дрона в мирной жизни, потому как после окончания спецоперации БПЛА никуда не исчезнут. Их будут использовать сельском хозяйстве, нефтяной промышленности, охранной работе и других сферах", - заключила Пресса.Всего за время своего существования "Небесные воины" обучили работе с беспилотными авиационными средствами, системами связи и радиоэлектронной борьбы не менее 150 военнослужащих. АНО не планирует останавливаться и в будущем таких центров станет больше.Подробнее о дронах в ВС РФ и ВСУ - в материале Эксперт раскрыл, почему ПВО Украины деградировала, а российская - успешно сбивает дроны и ракеты ВСУ на сайте Украина.ру.
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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Украина.ру
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5
4.7
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, впк, бпла, военная техника, сво, спецоперация, вс рф, новые регионы, новости
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, ВПК, БПЛА, военная техника, СВО, Спецоперация, ВС РФ, Новые регионы, Новости

"Цель – завалить нашими дронами весь фронт!": в ДНР открылся центр с уникальными системами для ВС РФ

15:01 31.07.2024 (обновлено: 15:09 31.07.2024)
 
центр по конструированию и управлению БПЛА
центр по конструированию и управлению БПЛА
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Анастасия Градинарова
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Уникальные средства радиоэлектронной борьбы "Ирбис" уже спасли сотни жизней, фронт пополнили более 150 операторов БПЛА, а новые военные изобретения стали неожиданными и эффективными в борьбе с противником. Речь о работе АНО научно-образовательного центра "Небесные воины Арх. Михаила", очередное отделение которого в среду открылось в ДНР
Подробностями открытия центра, где производят уникальные вещи для фронта, а также обучают военнослужащих, с изданием Украина.ру поделилась глава пресс-службы "Небесных воинов" с позывным "Пресса". По ее словам, сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках успешно действует уже четыре таких организации.

"Мы работаем только с армией и для армии под эгидой ВС РФ. У нас бойцы учатся тройками, и не только пилотированию дронов. В полевых условиях, где мы имитируем бой, обучаем и ремонтировать БПЛА. Даже во время боя, где-то условно под кустом, если дрон сбили, наши выпускники смогут с помощью полевого оборудования его починить. Важный навык", - рассказала Пресса.

Главная цель центра состоит в том, чтобы завалить фронт и линию обороны противника нашими беспилотниками, а также обучить как можно больше операторов беспилотных систем, причем не только тех БПЛА, которые можно видеть в небе, но и таких, что перемещаются по земле или воде.
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Теперь в ДНР старшие инструкторы из числа военнослужащих также будут обучать солдат инжинирингу и конструированию. Важно момент: на базе центра ученикам дают возможность реализовать свои технические задумки.

"Недавно я была в нашем центре, где по заказу армии сделали уникальную самоходную тележку с секретом. О ней я пока не могу рассказывать, но вскоре наши недруги сами все узнают. Все наши дроны, средства радиоэлектронной борьбы и другие изделия выполнены с нашими уникальными деталями, которые придумали и сконструировали наши старшие инструкторы", - добавила собеседник.

Она призналась, что гордится тем, что уникальные недорогостоящие средства радиоэлектронной борьбы "Ирбис", произведенные в центрах "Небесные воины", уже спасли множество жизней, что подтверждают командиры подразделений, выполняющие задачи в зоне спецоперации. При этом само научно-образовательное учреждение финансируется исключительно за счет благотворительной помощи неравнодушных россиян.
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Желающих обучиться управлению дронами меньше не становится, однако принять на 30-дневный курс "Небесные воины" могут только военнослужащих, но не гражданских лиц.
"По окончанию обучения все ученики получают соответствующие сертификаты, которые дают возможность использовать профессию пилота дрона в мирной жизни, потому как после окончания спецоперации БПЛА никуда не исчезнут. Их будут использовать сельском хозяйстве, нефтяной промышленности, охранной работе и других сферах", - заключила Пресса.
Всего за время своего существования "Небесные воины" обучили работе с беспилотными авиационными средствами, системами связи и радиоэлектронной борьбы не менее 150 военнослужащих. АНО не планирует останавливаться и в будущем таких центров станет больше.
Подробнее о дронах в ВС РФ и ВСУ - в материале Эксперт раскрыл, почему ПВО Украины деградировала, а российская - успешно сбивает дроны и ракеты ВСУ на сайте Украина.ру.
 
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