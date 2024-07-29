https://ukraina.ru/20240729/1056512423.html

Эксперт раскрыл, почему ПВО Украины деградировала, а российская - успешно сбивает дроны и ракеты ВСУ

Эксперт раскрыл, почему ПВО Украины деградировала, а российская - успешно сбивает дроны и ракеты ВСУ - 29.07.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, почему ПВО Украины деградировала, а российская - успешно сбивает дроны и ракеты ВСУ

После развала СССР территория Украины была прикрыта мощной разветвленной системой ПВО. С этим были связаны трудности начального периода СВО и тяжелые потери, когда украинская ПВО противодействовала российским ВКС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-07-29T03:00

2024-07-29T03:00

2024-07-29T03:00

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За последнее время заметно участились полёты натовских самолетов вблизи воздушных рубежей России. Над акваторией Черного моря российский Су-27 отогнал от госграницы самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" британских ВВС.Украинская система ПВО на момент 1991 года была второй по насыщенности, после Московского позиционного района. После развала СССР территория Украины была прикрыта мощной разветвленной системой ПВО, рассказал эксперт.С этим были связаны многие трудности начального периода СВО и тяжелые потери, когда украинская ПВО противодействовала российским ВКС, отметил он.Чудо, которое совершила российская ПВО, войдет в наставления по военной науке. И в НАТО понимают, что безнаказанно летать вдоль границ российского государства в военное время не получится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руПодробно о том, что происходит на Харьковском направлении СВО - в интервью Геннадия Алехина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, ссср, алексей анпилогов, ракеты, пво, дроны, нато, граница, авиация, сво