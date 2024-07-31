Генпрокурор РФ анонсировал проверки из-за терактов в Подмосковье и Дагестане
Генеральный прокурор России Игорь Краснов 31 июля заявил, что теракты в Подмосковье и Дагестане во многом произошли из-за допущенных просчетов уполномоченных органов власти
"Во многом это стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму", – сказал Краснов, подводя итоги работы органов прокуратуры в первом полугодии.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел в марте: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек.
В июне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, среди них - зверски убитый православный священник, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.
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