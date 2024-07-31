"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорам - 31.07.2024 Украина.ру
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"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорам
"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорам - 31.07.2024 Украина.ру
"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорам
Замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Андрей Настасьин на брифинге 31 июля прокомментировал готовность Украины к переговорам
2024-07-31T13:23
2024-07-31T13:23
новости
россия
украина
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
михаил подоляк
мид рф
переговоры
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"Мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру, они продолжают мыслить категориями войны, панически боятся поражения Украины, поскольку это будет означать конец миропорядка, основанного "на правилах", - сказал он.Настасьин напомнил о действующем самозапрете Владимира Зеленского на ведение переговоров с Россией.Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но на условиях, опирающихся на "концепцию международного права", уточнив, что подразумевает под этим в первую очередь "территориальную целостность и субъектность", суверенитет государства.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления схоластикой."Это все скорее такая схоластика. Мы слышали заявления на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Поэтому по-прежнему пока тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики", - сказал Песков.Он подчеркнул, что при этом Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса по урегулированию на Украине.Подробнее о неопределенности Киева по переговорам - в материале Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, михаил подоляк, мид рф, переговоры
Новости, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, МИД РФ, переговоры

"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорам

13:23 31.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Андрей Настасьин на брифинге 31 июля прокомментировал готовность Украины к переговорам
"Мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру, они продолжают мыслить категориями войны, панически боятся поражения Украины, поскольку это будет означать конец миропорядка, основанного "на правилах", - сказал он.
Настасьин напомнил о действующем самозапрете Владимира Зеленского на ведение переговоров с Россией.
"Киевский режим и его западные хозяева с порога отвергают конструктивные мирные инициативы третьих стран", - добавил он.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но на условиях, опирающихся на "концепцию международного права", уточнив, что подразумевает под этим в первую очередь "территориальную целостность и субъектность", суверенитет государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления схоластикой.
"Это все скорее такая схоластика. Мы слышали заявления на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Поэтому по-прежнему пока тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что при этом Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса по урегулированию на Украине.
Подробнее о неопределенности Киева по переговорам - в материале Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякМИД РФпереговоры
 
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