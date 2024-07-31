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"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорам

"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорам - 31.07.2024 Украина.ру

"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорам

Замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Андрей Настасьин на брифинге 31 июля прокомментировал готовность Украины к переговорам

2024-07-31T13:23

2024-07-31T13:23

2024-07-31T13:23

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"Мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру, они продолжают мыслить категориями войны, панически боятся поражения Украины, поскольку это будет означать конец миропорядка, основанного "на правилах", - сказал он.Настасьин напомнил о действующем самозапрете Владимира Зеленского на ведение переговоров с Россией.Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но на условиях, опирающихся на "концепцию международного права", уточнив, что подразумевает под этим в первую очередь "территориальную целостность и субъектность", суверенитет государства.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления схоластикой."Это все скорее такая схоластика. Мы слышали заявления на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Поэтому по-прежнему пока тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики", - сказал Песков.Он подчеркнул, что при этом Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса по урегулированию на Украине.Подробнее о неопределенности Киева по переговорам - в материале Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, михаил подоляк, мид рф, переговоры