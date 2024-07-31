https://ukraina.ru/20240731/1056587965.html
"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорам
"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорам - 31.07.2024 Украина.ру
"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорам
Замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Андрей Настасьин на брифинге 31 июля прокомментировал готовность Украины к переговорам
2024-07-31T13:23
2024-07-31T13:23
2024-07-31T13:23
новости
россия
украина
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
михаил подоляк
мид рф
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_bca16aa71351c475cf3c9a0cffd45961.jpg
"Мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру, они продолжают мыслить категориями войны, панически боятся поражения Украины, поскольку это будет означать конец миропорядка, основанного "на правилах", - сказал он.Настасьин напомнил о действующем самозапрете Владимира Зеленского на ведение переговоров с Россией.Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но на условиях, опирающихся на "концепцию международного права", уточнив, что подразумевает под этим в первую очередь "территориальную целостность и субъектность", суверенитет государства.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления схоластикой."Это все скорее такая схоластика. Мы слышали заявления на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Поэтому по-прежнему пока тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики", - сказал Песков.Он подчеркнул, что при этом Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса по урегулированию на Украине.Подробнее о неопределенности Киева по переговорам - в материале Метания по переговорам, успехи ВС РФ, "некачественные" военные. Главное на Украине на утро 31 июля на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_20:194:2492:2048_1920x0_80_0_0_30ff3ff242bf61dddd8fcd02799261af.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, михаил подоляк, мид рф, переговоры
Новости, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, МИД РФ, переговоры
"Мыслят категориями войны": Россия ответила на готовность Киева к переговорам
Замдиректора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Андрей Настасьин на брифинге 31 июля прокомментировал готовность Украины к переговорам
"Мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру, они продолжают мыслить категориями войны, панически боятся поражения Украины, поскольку это будет означать конец миропорядка, основанного "на правилах", - сказал он.
Настасьин напомнил о действующем самозапрете Владимира Зеленского на ведение переговоров с Россией.
"Киевский режим и его западные хозяева с порога отвергают конструктивные мирные инициативы третьих стран", - добавил он.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но на условиях, опирающихся на "концепцию международного права", уточнив, что подразумевает под этим в первую очередь "территориальную целостность и субъектность", суверенитет государства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления схоластикой.
"Это все скорее такая схоластика. Мы слышали заявления на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Поэтому по-прежнему пока тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что при этом Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса по урегулированию на Украине.