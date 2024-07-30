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МИД Украины передумал и удалил своё требование к Венецианскому кинофестивалю

МИД Украины передумал и удалил своё требование к Венецианскому кинофестивалю - 30.07.2024 Украина.ру

МИД Украины передумал и удалил своё требование к Венецианскому кинофестивалю

С официальной аккаунта МИД Украины в соцсети X (заблокирована в РФ) было удалено требование к Венецианскому кинофестивалю не допускать на "красные дорожки" деятели культуры "вроде Чулпан Хаматовой"

2024-07-30T12:42

2024-07-30T12:42

2024-07-30T12:42

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МИД Украины опубликовало заявление с требованиями к Венецианскому кинофестивалю 28 июля. Представители официального Киева дали организаторам мероприятия указания на тему персон, которые "не должны появляться на красных дорожках" кинофестиваля. В заявлении говорилось об актрисе Чулпан Хаматовой, уехавшей после начала СВО из России в Латвию. МИД Украины назвал ее "бывшей сторонницей [президента РФ Владимира] Путина". Венецианский кинофестиваль публично не отреагировал на заявление МИД Украины. Однако вскоре после этого украинское министерство без объяснения причин удалило публикацию своего заявления.Украина.ру сообщала об этом в материале МИД Украины дал ценные указания Венецианскому кинофестивалюТем временем украинские власти переключились с борьбы против иностранных актрис на отечественных учёных. Подробнее об этом в нашем материале СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило

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новости, украина, киев, россия, сбу, мид украины, венеция, релоканты, сво, актриса, культура, кинематограф