МИД Украины дал ценные указания Венецианскому кинофестивалю
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaDmytro Kuleba постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Российское гражданство по-прежнему является фактором дискриминации не только на Западе, но и в ассоциированных с ЕС государствах. МИД Украины снова подтвердило этот факт публикацией с указанием, как надо себя вести по отношению к "хорошим русским" деятелям культуры ЕС
Поводом для очередной русофобской публикации украинских бюрократов стал показ на Венецианском кинофестивале художественного фильма "Тихая жизнь" с Чулпан Хаматовой в главной роли. МИД Украины в своей реакции на этот факт представило актрису не как деятеля культуры, но "бывшей сторонницей Путина".
"Несмотря на то, что она уехала из России, её прошлые связи с Путиным вызывают вопросы. Те, кто помог консолидировать его власть, не должны появляться на красных дорожках, пока убивают украинцев", - сказано в заявлении МИД Украины.
Венецианский кинофестиваль никак не отреагировал на этот выпад в свой адрес. Устроители мероприятия, похоже, намерены сами решать, кто должен или не должен появляться на их красных дорожках.
Чулпан Хаматова уехала из России в Прибалтику после начала СВО. После этого она неоднократно заявляла, что не поддерживает политику руководства России и не имеет связей с Владимиром Путиным. В Риге актрису подвергли травле за наличие российского гражданства и гражданскую позицию в прошлом, от которой она отреклась. Хаматова пыталась зарабатывать в Латвии, однако была уволена из труппы Нового Рижского театра.
Елена Мурзина обратила внимание на судьбы российских диссидентов, стремящихся быть для Запада "хорошими русскими" в своей публикации Вечно Чужие. Цена предательства оказалась слишком низкой
"В своих высказываниях Хаматова радикальнее, чем многие уехавшие и адаптировавшиеся в иностранной реальности и культурной жизни артисты", - напомнила Мария Нестерова в публикации на нашем сайте Страсти по русскому языку в Риге. Министр — в отставке, спектакль с Хаматовой —отменен