https://ukraina.ru/20240728/1056528157.html

МИД Украины дал ценные указания Венецианскому кинофестивалю

МИД Украины дал ценные указания Венецианскому кинофестивалю - 28.07.2024 Украина.ру

МИД Украины дал ценные указания Венецианскому кинофестивалю

Российское гражданство по-прежнему является фактором дискриминации не только на Западе, но и в ассоциированных с ЕС государствах. МИД Украины снова подтвердило этот факт публикацией с указанием, как надо себя вести по отношению к "хорошим русским" деятелям культуры ЕС

2024-07-28T13:11

2024-07-28T13:11

2024-07-28T13:11

новости

россия

запад

рига

владимир путин

елена мурзина

мид украины

ес

новый рижский театр

актриса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102041/20/1020412067_0:139:2048:1291_1920x0_80_0_0_51f056f24481da655662c0ca627ac897.jpg.webp

Поводом для очередной русофобской публикации украинских бюрократов стал показ на Венецианском кинофестивале художественного фильма "Тихая жизнь" с Чулпан Хаматовой в главной роли. МИД Украины в своей реакции на этот факт представило актрису не как деятеля культуры, но "бывшей сторонницей Путина".Венецианский кинофестиваль никак не отреагировал на этот выпад в свой адрес. Устроители мероприятия, похоже, намерены сами решать, кто должен или не должен появляться на их красных дорожках.Чулпан Хаматова уехала из России в Прибалтику после начала СВО. После этого она неоднократно заявляла, что не поддерживает политику руководства России и не имеет связей с Владимиром Путиным. В Риге актрису подвергли травле за наличие российского гражданства и гражданскую позицию в прошлом, от которой она отреклась. Хаматова пыталась зарабатывать в Латвии, однако была уволена из труппы Нового Рижского театра.Елена Мурзина обратила внимание на судьбы российских диссидентов, стремящихся быть для Запада "хорошими русскими" в своей публикации Вечно Чужие. Цена предательства оказалась слишком низкой"В своих высказываниях Хаматова радикальнее, чем многие уехавшие и адаптировавшиеся в иностранной реальности и культурной жизни артисты", - напомнила Мария Нестерова в публикации на нашем сайте Страсти по русскому языку в Риге. Министр — в отставке, спектакль с Хаматовой —отменен

россия

запад

рига

венеция

украина

прибалтика

латвия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, рига, владимир путин, елена мурзина, мид украины, ес, новый рижский театр, актриса, венеция, кино, культура, украина, релоканты, дискриминация, русофобия, прибалтика, латвия, театр, украина-ес, восточное партнерство, международное право