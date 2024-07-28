МИД Украины дал ценные указания Венецианскому кинофестивалю - 28.07.2024 Украина.ру
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МИД Украины дал ценные указания Венецианскому кинофестивалю
МИД Украины дал ценные указания Венецианскому кинофестивалю - 28.07.2024 Украина.ру
МИД Украины дал ценные указания Венецианскому кинофестивалю
Российское гражданство по-прежнему является фактором дискриминации не только на Западе, но и в ассоциированных с ЕС государствах. МИД Украины снова подтвердило этот факт публикацией с указанием, как надо себя вести по отношению к "хорошим русским" деятелям культуры ЕС
2024-07-28T13:11
2024-07-28T13:11
новости
россия
запад
рига
владимир путин
елена мурзина
мид украины
ес
новый рижский театр
актриса
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Поводом для очередной русофобской публикации украинских бюрократов стал показ на Венецианском кинофестивале художественного фильма "Тихая жизнь" с Чулпан Хаматовой в главной роли. МИД Украины в своей реакции на этот факт представило актрису не как деятеля культуры, но "бывшей сторонницей Путина".Венецианский кинофестиваль никак не отреагировал на этот выпад в свой адрес. Устроители мероприятия, похоже, намерены сами решать, кто должен или не должен появляться на их красных дорожках.Чулпан Хаматова уехала из России в Прибалтику после начала СВО. После этого она неоднократно заявляла, что не поддерживает политику руководства России и не имеет связей с Владимиром Путиным. В Риге актрису подвергли травле за наличие российского гражданства и гражданскую позицию в прошлом, от которой она отреклась. Хаматова пыталась зарабатывать в Латвии, однако была уволена из труппы Нового Рижского театра.Елена Мурзина обратила внимание на судьбы российских диссидентов, стремящихся быть для Запада "хорошими русскими" в своей публикации Вечно Чужие. Цена предательства оказалась слишком низкой"В своих высказываниях Хаматова радикальнее, чем многие уехавшие и адаптировавшиеся в иностранной реальности и культурной жизни артисты", - напомнила Мария Нестерова в публикации на нашем сайте Страсти по русскому языку в Риге. Министр — в отставке, спектакль с Хаматовой —отменен
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новости, россия, запад, рига, владимир путин, елена мурзина, мид украины, ес, новый рижский театр, актриса, венеция, кино, культура, украина, релоканты, дискриминация, русофобия, прибалтика, латвия, театр, украина-ес, восточное партнерство, международное право
Новости, Россия, Запад, Рига, Владимир Путин, Елена Мурзина, МИД Украины, ЕС, Новый Рижский театр, актриса, Венеция, кино, культура, Украина, релоканты, дискриминация, Русофобия, Прибалтика, Латвия, театр, Украина-ЕС, Восточное партнерство, международное право

МИД Украины дал ценные указания Венецианскому кинофестивалю

13:11 28.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaDmytro Kuleba постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба
Dmytro Kuleba постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Читать в
Российское гражданство по-прежнему является фактором дискриминации не только на Западе, но и в ассоциированных с ЕС государствах. МИД Украины снова подтвердило этот факт публикацией с указанием, как надо себя вести по отношению к "хорошим русским" деятелям культуры ЕС
Поводом для очередной русофобской публикации украинских бюрократов стал показ на Венецианском кинофестивале художественного фильма "Тихая жизнь" с Чулпан Хаматовой в главной роли. МИД Украины в своей реакции на этот факт представило актрису не как деятеля культуры, но "бывшей сторонницей Путина".
"Несмотря на то, что она уехала из России, её прошлые связи с Путиным вызывают вопросы. Те, кто помог консолидировать его власть, не должны появляться на красных дорожках, пока убивают украинцев", - сказано в заявлении МИД Украины.
Венецианский кинофестиваль никак не отреагировал на этот выпад в свой адрес. Устроители мероприятия, похоже, намерены сами решать, кто должен или не должен появляться на их красных дорожках.
Чулпан Хаматова уехала из России в Прибалтику после начала СВО. После этого она неоднократно заявляла, что не поддерживает политику руководства России и не имеет связей с Владимиром Путиным. В Риге актрису подвергли травле за наличие российского гражданства и гражданскую позицию в прошлом, от которой она отреклась. Хаматова пыталась зарабатывать в Латвии, однако была уволена из труппы Нового Рижского театра.
Елена Мурзина обратила внимание на судьбы российских диссидентов, стремящихся быть для Запада "хорошими русскими" в своей публикации Вечно Чужие. Цена предательства оказалась слишком низкой
"В своих высказываниях Хаматова радикальнее, чем многие уехавшие и адаптировавшиеся в иностранной реальности и культурной жизни артисты", - напомнила Мария Нестерова в публикации на нашем сайте Страсти по русскому языку в Риге. Министр — в отставке, спектакль с Хаматовой —отменен
 
НовостиРоссияЗападРигаВладимир ПутинЕлена МурзинаМИД УкраиныЕСНовый Рижский театрактрисаВенециякинокультураУкраинарелокантыдискриминацияРусофобияПрибалтикаЛатвиятеатрУкраина-ЕСВосточное партнерствомеждународное право
 
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